الشرق الأوسط –أعلنت مايكروسوفت عن قدرات جديدة للسحابة الخاصة السيادية تُمكّن الحكومات والقطاعات الخاضعة للتنظيم من تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وأدوات الإنتاجية، والبنية التحتية السحابية بشكل آمن، بما في ذلك في البيئات المعزولة بالكامل وغير المتصلة بالإنترنت.

ويُسهم هذا التطوير في تعزيز محفظة السحابة السيادية من مايكروسوفت، من خلال منح المؤسسات تحكمًا أكبر في كيفية ومكان تشغيل بياناتها ونماذج الذكاء الاصطناعي وعملياتها، مع الحفاظ على معايير موحّدة للحوكمة والأمن والامتثال. كما تدعم القدرات الجديدة العملاء الذين يعملون عبر بيئات متصلة، ومتقطعة الاتصال، ومعزولة بالكامل، بما يساعدهم على تحقيق التوازن بين الابتكار ومتطلبات السيادة والمرونة التشغيلية.

وتشمل أبرز التطورات ما يلي:

تشغيل Azure Local في وضع عدم الاتصال – تمكين المؤسسات من تشغيل البنية التحتية الحيوية محليًا مع الاستفادة من حوكمة Azure وعناصر التحكم في السياسات، حتى في حال عدم توفر الاتصال بالسحابة.

– تمكين المؤسسات من تشغيل البنية التحتية الحيوية محليًا مع الاستفادة من حوكمة وعناصر التحكم في السياسات، حتى في حال عدم توفر الاتصال بالسحابة. Microsoft 365 Local في وضع عدم الاتصال – تمكين أحمال عمل الإنتاجية الأساسية، بما في ذلك Exchange Server و SharePoint Server و Skype for Business Server ، من العمل بالكامل ضمن النطاق السيادي للعميل.

– تمكين أحمال عمل الإنتاجية الأساسية، بما في ذلك و و ، من العمل بالكامل ضمن النطاق السيادي للعميل. Foundry Local مع دعم نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة – إتاحة بنية تحتية حديثة ونماذج ذكاء اصطناعي كبيرة ومتعددة الوسائط داخل البيئات السيادية المعزولة بالكامل، بما يسمح بتشغيل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي محليًا على أجهزة خاضعة لسيطرة العميل.

وتقدم هذه القدرات مجتمعةً حزمة موحدة للسحابة الخاصة السيادية تشمل البنية التحتية والإنتاجية والذكاء الاصطناعي، ومصممة لضمان استمرارية الأعمال، وحماية البيانات الحساسة، والالتزام الصارم بالمتطلبات التنظيمية، حتى في البيئات عالية الأمان أو المعزولة.

ومع تسارع أجندات التحول الرقمي الوطنية واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي في مختلف دول الشرق الأوسط، أصبحت السيادة الرقمية أولوية استراتيجية للحكومات والقطاعات الرئيسية، بما في ذلك الدفاع والطاقة والخدمات المالية والبنية التحتية الحيوية.

وقال نعيم يزبك، رئيس مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا:"نعمل في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بشكل وثيق مع الحكومات والمؤسسات الرائدة التي تقود استراتيجيات وطنية طموحة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وتمثل القدرات الجديدة ضمن Microsoft Sovereign Cloud خطوة مهمة إلى الأمام، إذ تمكّن عملاءنا من الاستفادة من أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية مع الحفاظ على تحكم كامل في بياناتهم وبنيتهم التحتية وعملياتهم. ومن خلال دعم البيئات المتصلة وغير المتصلة بالكامل على حد سواء، تسهم مايكروسوفت في تمكين المنطقة من بناء منظومات رقمية مرنة وجاهزة للمستقبل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في مجالات السيادة والأمن والتنويع الاقتصادي "

وتواصل مايكروسوفت الاستثمار في بنية تحتية موثوقة للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، دعماً لمؤسسات القطاعين العام والخاص في مساعيها لتحديث الخدمات، وتعزيز جاهزية الأمن السيبراني، واستكشاف فرص جديدة من خلال تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول.

ومع هذه التحسينات على Microsoft Sovereign Cloud، بات بإمكان المؤسسات في المنطقة الابتكار بثقة، واختيار مستوى الاتصال والتحكم الذي يتماشى مع متطلباتها التشغيلية والتنظيمية والاستراتيجية.

