دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "مانولايف" عن افتتاح مقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، وذلك في خطوة تمثل توسعاً كبيراً في أعمالها العالمية في مجال تأمين الأفراد من أصحاب الثروات. ويرسخ المقر الجديد مكانة "مانولايف" كأول شركة تأمين دولية لأصحاب الثروات في مركز دبي المالي العالمي حاصلة على ترخيص من الفئة الرابعة، بما يُمكنها من تقديم الاستشارات وترتيب عقود التأمين على الحياة المخصصة لتلبية الاحتياجات المتنامية للثروات والتأمين في منطقة الشرق الأوسط.

وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية التزام "مانولايف" تجاه قطاعي أصحاب الثروات والملاءة المالية العالية سريعة النمو، عبر تزويد العملاء بحلول تأمين على الحياة تعتبر الأفضل ضمن فئتها في المنطقة.

وفي هذا السياق، قالت جين وونغ، الرئيسة التنفيذية لشركة "مانولايف جلوبال هاي نت ورث": "تُعد منطقة الشرق الأوسط جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية النمو العالمي لدينا. ولا يقتصر دور مقرنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي على تعزيز حضورنا وقدراتنا فحسب، بل يربطنا بشبكة فعّالة من مديري الثروات والمكاتب العائلية والمبتكرين. وسيمثل أيضاً بوابة لتزويد عملائنا من الأثرياء وذوي الملاءة المالية العالية بمنتجات مبتكرة وتجارب شخصية تلبي احتياجاتهم".

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسرنا أن نرحب بانضمام شركة ’مانولايف‘ إلى مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويؤكد قرار ’مانولايف‘ بتأسيس مقرها الجديد في المركز على مكانتنا كمركز وحيد للتأمين وإعادة التأمين في المنطقة، مما يوفر ميزة استراتيجية لا مثيل لها لشركات التأمين العالمية الساعية إلى تعزيز حضورها في الأسواق الناشئة".

وعلى مدار ما يزيد عن العشرين عاماً، تواصل "مانولايف جلوبال هاي نت ورث" الجمع بين خبرة فرق عمل من "مانولايف" برمودا وهونج كونج وسنغافورة لتقديم حلول حماية وادخار مصممة خصيصاً لتزويد العملاء في أكثر من 150 دولة بخدمات تعتبر الأفضل ضمن فئتها من خلال قناة الوساطة الدولية المعنية بأصحاب الثروات.

وتتوقع "مانولايف جلوبال هاي نت ورث" إمكانات نمو كبيرة، حيث تبلغ ثروة شريحة الأفراد الأثرياء والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ما يقارب 80 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة تقارب 40% خلال السنوات الخمس المقبلة. ويسهم تواجد "مانولايف" في مركز دبي المالي العالمي في تمكين الشركة من الاستفادة من هذا النمو، فضلاً عن تعزيز ريادتها في سوق يشهد زيادة سريعة في الطلب على حلول متطورة لتراكم الثروات، وتخطيط الإرث، وتخفيف المخاطر.

في السنوات الأخيرة، أصبح مركز دبي المالي العالمي المركز العالمي للتأمين وإعادة التأمين في المنطقة. وبنهاية عام 2024، بلغ عدد عملاء المركز 125 شركة مرتبطة بالتأمين وإعادة التأمين. ويمثل المركز موقعاً استراتيجياً للعديد من الشركات لتحقيق النمو، مثل شركات التأمين العالمية، وشركات إعادة التأمين، وشركات وساطة إعادة التأمين، وشركات التأمين الأسير، ووكالات التأمين العامة، وشركات خدمات لويدز، وشركات التغطية التأمينية، وشركات الاستشارات، وشركات الامتثال، ومؤسسات إدارة المخاطر.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة متسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكيتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 46.000 مهني لدى أكثر من 6,900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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