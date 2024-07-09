هونغ كونغ: أعلنت مجموعة فنادق ماندارين أورينتال تحقيق إنجاز لافت في مسيرتها حيث أصبحت الشركة تشغّل 40 فندقاً على مستوى العالم. وتحقّق هذا الإنجاز مع افتتاح المجموعة الفندقين الجديدين المرتقبين في كل من المملكة المتحدة وعمان في بداية هذا الشهر. ويعكس الفندقان التزام ماندارين أورينتال المستمر بإنشاء مرافق ضيافة استثنائية تقدّم للضيوف الخدمة الأسطورية التي عهدوها.

ويشكّل افتتاح فندق ماندارين أورينتال، مسقط الذي يعدّ الأول للمجموعة في عُمان ويتخذ موقعاً مميزاً في قلب شاطئ القرم، انطلاقة لتوسّع أعمالها في السلطنة، فيما يعدّ ماندارين أورينتال، مايفير الجديد الفندق الثاني للمجموعة في العاصمة لندن ويكمّل فندقها الرئيسي الذي أنشئ في منطقة هايد بارك الشهيرة.

ويجسّد الفندقان معاني التراث الآسيوي المزدوج لعلامة ماندرين أورينتال والذي يجمع بكل سلاسة بين أناقة التصميم التقليدي والإتقان الحرفي والخدمة الاستثنائية من جهة، والحداثة والابتكار اللذين يطبعان طموحات المجموعة الحالية من جهة أخرى.

يتزامن افتتاح الفندقين مع محطة مهمة في مسيرة مجموعة ماندارين أورينتال التي تحتفي بالذكرى السنوية الخمسين على توحيد فندقيها التأسيسيين العريقين وهما فندق ماندارين في هونغ كونغ الذي اكتسب سمعة لافتة في مجال الضيافة والخدمة الأسطورية منذ افتتاحه عام 1963، وفندق أورينتال في بانكوك الذي رسّخ مكانته طوال 150 عاماً كأحد أفخم الفنادق على مستوى العالم.

وتخوض ماندارين أورينتال حالياً مرحلة جديدة من النموّ سريع الوتيرة الذي سيعزز حضورها العالمي تحت قيادة رئيسها التنفيذي لوران كليتمان. فستفتتح المجموعة فندقاً آخر في وقت لاحق من هذا العام في بيجينغ، على أن يليه 26 فندقاً جديداً تم الإعلان عنه و14 مسكناً سيتم افتتاحه خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب مشاريع أخرى قيد التطوير.

وقال لوران كليتمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ماندرين أورينتال: "نسعى مع افتتاح كل فندق جديد لعلامة ماندرين أورينتال إلى الارتقاء بالتجارب والخدمة التي نقدمها لضيوفنا. فنحن نفخر بالفندقين الجديدين اللذين يجسّدان طموحاتنا المستقبلية، ونتطلّع لأدائهما دوراً فاعلاً في مجتمعاتهما المحلية فيما يرحّبان بضيوفنا من كافة أنحاء العالم. ونحن على ثقة بأننا سنواصل الارتقاء بمعايير الضيافة من خلال فنادقنا التي تتخذ مواقع استراتيجية وتمتاز بفخامة تصاميمها وبتجارب الضيوف المبتكرة التي تقدمها وبخدمتها الاستثنائية."

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