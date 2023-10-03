القاهرة، مصر – يسرّ شركة "روبوست"، المزوّد الوحيد للحلول المؤتمتة بالكامل في مجال إدارة عمليات التوصيل إلى المنازل، أن تعلن عن إبرامها شراكةً مع شركة "ماكدونالدز" في مصر. وباعتمادها على حلّ "روبوست" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تبدأ "ماكدونالدز" مصر في أتمتة وتحسين دورة خدمة التوصيل المنزلي الخاصة بها بالكامل، بما يتضمنه من مراحل ما قبل التوصيل، والاستغناء عن الإجراءات اليدوية.

وفي حين تحظى خدمة التوصيل المنزلي في مصر بشعبية كبيرة منذ أعوام، إلا أنّها لا تزال عملية مُعقدة يصعب إتقانها. وقد كانت شركة "ماكدونالدز" مصر أول شركة حائزة على ترخيص تنموي تُنشئ خدمة التوصيل المنزلي في العالم. وبالتالي، تُعدّ الشراكة بين "روبوست" و"ماكدونالدز" مصر خير دليل على الدور الرائد الذي تضطلع به مصر في مجال توصيل الطلبات للمنازل. وتهدف هذه الشراكة، التي تجمع بين عقود من الخبرة في مجال التوصيل المنزلي والتكنولوجيا، لإحداث تحول تقني لخدمات التوصيل في مصر.

وبالفعل، ساهمت تقنية "روبوست" المتطورة بمساعدة الكثير من الشركات في السوق، حيث أتاحت لها مضاعفة سرعة التوصيل الخاصة بها، وزيادة معدل إنتاجيتها بنسبة 60 في المائة، فضلاً عن خفض تكاليف التشغيل بنسبة 30 في المائة، ما يجعلها الشريك المثالي لـ"ماكدونالدز" مصر.

ومن خلال "روبوست"، أصبح بإمكان "ماكدونالدز" مصر اليوم أتمتة عمليات التوصيل الخاصة بها بشكل كامل والاستفادة من قدر أكبر من الرؤية والتحكم في كل مرحلة من مراحل دورة التوصيل، ما من شأنه أن يساهم ليس في تعزيز سرعة التوصيل فحسب، إنما أيضاً في تزويد الشركة برؤى تشغيلية واضحة وموثوقة، تتيح لها المساعدة في تحسين تجربة العملاء الشاملة بشكل أكبر. كما سيساعد هذا الحل على ضمان الإنتاجية المثلى للأسطول.

وفي معرض تعليقه على هذه الخطوة، قال محمد جسرها، الرئيس التنفيذي لشركة "روبوست": "نحن متحمّسون للغاية لإبرام هذه الشراكة مع ’ماكدونالدز‘ مصر ومساعدتها على مواصلة الوفاء بوعدها الشهير المتمثل في توفير أسرع عملية توصيل في مصر.بفضل حلّنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ستتمكن الشركة من أتمتة عمليات التوصيل إلى المنازل الخاصة بها بشكل كامل وتحسين المسارات حتى تلك غير المزوّدة بالمواقع الرقمية وتحسين أوقات التوصيل الخاصة بها، إلى جانب تقديم تجربة توصيل فائقة الجودة لعملائها. نحن على ثقة بأنّ شراكتنا ستضع معايير جديدة في سوق التوصيل في جميع أنحاء المنطقة".

من جهته، أشار عصام رضا، نائب المدير العام للتشغيل في شركة "ماكدونالدز" مصر: "إنّنا في ’ماكدونالدز‘ مصر، نعتزّ بكوننا شركة رائدة في قطاع التوصيل للمنازل ونعمل باستمرار على رفع مستوى خدماتنا من حيث السرعة والموثوقية وتجربة العملاء الشاملة. ستتيح لنا الشراكة مع ’روبوست‘ الارتقاء بعمليات التوصيل الخاصة بنا إلى المستوى التالي من خلال الأتمتة وتحسين المسارات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي". وأردف قائلاً: "نحن متحمسون لاستخدام حل ’روبوست‘ من أجل تبسيط عملية التوصيل الشاملة الخاصة بنا وتسجيل أوقات توصيل أسرع ومواصلة تعزيز جودة الأغذية وسلامتها بغية تزويد عملائنا الكرام بأفضل تجربة توصيل ممكنة".

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