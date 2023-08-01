يعمل بشكل جزئي بالطاقة الشمسية

افتتاح أول مطعم ماكدونالدز الإمارات بإدارة نسائية بالكامل يمثل محطة مهمة في رحلة العلامة نحو تعزيز الشمول والتوازن بين الجنسين في قطاع مطاعم الوجبات السريعة

المطعم يجسد التزام العلامة الرائدة بالاستدامة باستخدامه لألواح الطاقة الشمسية ومحطات شحن السيارات الكهربائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت ماكدونالدز الإمارات عن افتتاح مطعمها الأول الذي تشرف عليه إدارة نسائية بالكامل في منطقة أم سقيم بدبي. ويعد المطعم الجديد الفرع رقم 197 للسلسلة في الدولة، ويمثل محطة مهمة في جهود العلامة المستمرة لبناء مستقبل أكثر استدامة وحفاظاً على البيئة، حيث إنه مجهّز بشكل جزئي ليعمل بالطاقة الشمسية.

ويقدم المطعم الجديد وجبات ماكدونالدز الشهية إلى جانب قائمة "ماك كافيه" على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، تحت إشراف فريقه النسائي بالكامل. ويعتبر مفهوم الإدارة النسائية الأول من نوعه بالنسبة للعلامة، ويندرج تحت إطار شبكة النساء القياديات التابعة لشركة ماكدونالدز الإمارات، والتي جرى إطلاقها في العام 2020، بهدف توفير مزيد من الدعم لموظفات ماكدونالدز الإمارات.

وفي معرض تعليقه على افتتاح المطعم الجديد، قال وليد فقيه، الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز الإمارات: "تولي ماكدونالدز الإمارات أهمية كبرى للعنصر البشري لديها وتؤكد على أهمية الحفاظ على كوكب الأرض وموارده للأجيال القادمة، وهو ما يتجلى في مطعمنا الجديد في أم سقيم الذي يجمع بين الابتكار والاستدامة والشمولية. نفخر بجهودنا المتواصلة التي تهدف إلى دعم وتمكين المرأة ومنحها فرصًا متكافئة في مختلف جوانب أعمالنا، ويمثل المطعم الجديد جزءًا من التزامنا بالنهوض بالكفاءات النسائية، واستعراض ما تمتلكه من قوة وطموح، فضلًا عن المساهمة الحفاظ على كوكب أكثر استدامة".

وإلى جانب الفريق النسائي بالكامل، يعمل المطعم بشكل جزئي بالطاقة الشمسية، كما أنه مزوّد بمحطات لشحن السيارات الكهربائية. وليست هذه الخطوة الأولى للعلامة في مجال الاستدامة، فقد عززت ماكدونالدز الإمارات التزامها بخفض بصمتها الكربونية بمرور السنوات، إذ أطلقت في العام 2011 برنامج وقود الديزل الحيوي، الذي يعمل على تحويل زيت الطهي المستعمل في مطاعمها إلى وقود حيوي لتشغيل أسطول شاحناتها.

كما أعلن المطعم الجديد عن إنجاز آخر تمثل في توفير خدمة الإستلام من الموقف، التي تتيح للزبائن طلب وجباتهم المفضلة من مواقف مخصصة لهذه الخدمة لدى المطعم. ويفتح المطعم أبوابه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يمكن للزبائن الطلب شخصيًا عند الكاونتر، عبر تطبيق ماكدونالدز أو عبر خدمة طلبات السيارة.

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نبذة عن ماكدونالدز الإمارات:

تم افتتاح أول مطعم لماكدونالدز في الإمارات العربية المتحدة عام 1994، ليلبي احتياجات المجتمع المحلي، ويبلغ عدد مطاعمنا اليوم أكثر من 190 مطعماً في كافة أنحاء الدولة. وانطلاقًا من التزامنا بسلامة الغذاء، نحرص على تقديم منتجات عالية الجودة في كل واحد من مطاعمنا، وضمن مقاهي "ماك كافيه".

وتفخر ماكدونالدز الإمارات بانتمائها للمجتمع المحلي وبالتزامها الراسخ تجاه اتباع الممارسات المسؤولة منذ افتتاح أول مطاعمها في الدولة، وتربطها شراكة طويلة الأمد مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في إطار أجندتها النشطة في مجال مبادرات المسؤولية الاجتماعية، حيث ساهمت في دعم العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية للهيئة.

وفي إطار جهودنا لدعم جودة حياة المجتمع المحلي وتوسيع نطاق العمل البيئي الإيجابي، تعاونت ماكدونالدز الإمارات مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة لتعزيز ثقافة القيم البيئية وتنظيم العديد من المبادرات المستدامة وخفض البصمة الكربونية في البلاد. وبدأت ماكدونالدز الإمارات هذه الجهود من خلال إطلاق مبادرة وقود الديزل الحيوي في يوليو 2011، والتي تقوم على جمع كافة زيوت الطهي المستخدمة في المطاعم وتحويلها إلى وقود ديزل حيوي 100​​٪ يستخدم لتشغيل أسطول الشركة. ومنذ إطلاق هذه الشراكة، قامت الشاحنات برحلات لمسافات تزيد عن 23.6 مليون كيلومتر باستخدام وقود الديزل الحيوي بالكامل، مما ساهم في توفير ما يعادل 25 مليون كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

لمزيد من المعلومات حول ماكدونالدز الإمارات، يرجى زيارة: www.mcdonalds.com، أو الاتصال بـ: فارشا موكاتيرا من وكالة ويبر شاندويك: بريد إلكتروني: McDonaldsuae@webershandwick.com