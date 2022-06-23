بهدف دعم فريق القيادة ودفع عجلة النمو لعملياتها في المنطقة

أعلنت ماستركارد عن تعيين خبيرها المتمرس جهاد خليل مديراً عاماً للمنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لالتزام ماستركارد برفد قيادتها بنخبة من الخبراء والمختصين القادرين على إدارة عملياتها ودفع عجلة النمو على امتداد المنطقة.

ومن خلال موقعه الجديد، سيتولى خليل، الذي يتمتع بخبرة تزيد على 17 عاماً في مجال الخدمات المصرفية والاستشارات الإستراتيجية والتكنولوجيا، مسؤولية عمليات الشركة في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عمان وباكستان. وقد تقلد خليل خلال مسيرته المهنية الممتدة العديد من المواقع في بنوك متعددة الجنسيات، وشركات استشارات مرموقة، وشركات تكنولوجية ناشئة، وذلك قبل توليه منصب رئيس مستشاري ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم تعيينه في منصب مدير منطقة المملكة العربية السعودية والبحرين والمشرق العربي لدى الشركة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار سلسلة من التغييرات التي شملت المناصب القيادية في ماستركارد عقب إعلانها في وقت سابق عن عملية توسع كبيرة في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا (EEMEA)، والتي أصبحت تضم 81 من أصل 210 سوقاً تعمل فيها ماستركارد حول العالم.

وتعليقاً على ذلك، قال جهاد خليل: "يسعدني تقلد هذا المنصب الجديد للمساهمة في مسيرة النجاح لماستركارد والممتدة لأكثر من 35 عاماً. إن التزام ماستركارد تجاه المنطقة راسخ ومتين، وأتطلع قدماً للعمل مع فريقينا عملنا الرائع والمتميز، ومع كافة شركائنا في القطاعين العام والخاص لمواصلة الارتقاء بإرث ماستركارد، والمساهمة ببناء مستقبل شامل ورقمي يربط المجتمعات التي نعمل ضمنها."

وتعد ماستركارد في طليعة المؤسسات التي تقود عملية التحول الرقمي وتدعم الابتكارات التكنولوجية في قطاع المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وترسخ هذه التعيينات الجديدة في المواقع القيادية التزام الشركة بالمضي قدماً في تعزيز الشمول المالي، وبناء عالم رقمي غير نقدي، واستثمار الموارد في الأسواق الرئيسية.

يحمل جهاد خليل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال بدرجة امتياز من جامعة شيكاغو (بوث) في الولايات المتحدة، وهو رئيس فرع نادي خريجي دول مجلس التعاون الخليجي. كما أنه حاصل على إجازة في هندسة أنظمة الحاسوب والشبكات من جامعة القديس يوسف في بيروت.

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.