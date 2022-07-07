بهدف دعم فريق القيادة ودفع عجلة النمو لعملياتها في المنطقة

القاهرة، مصر: أعلنت ماستركارد عن تعيين آدم جونز مديراً عاماً للمنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتولى إدارة عمليات الشركة في كل من المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، ولبنان، والبحرين، والعراق.

وتعليقاً على ذلك قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماستركارد: "يسرني أن أساهم من خلال موقعي الجديد في مسيرة ماستركارد الحافلة، وأن أكون جزءاً من جهود الشركة لتطوير آفاق تكنولوجيا المدفوعات من خلال التحول الرقمي السريع الرامي إلى تعزيز ثقة المستهلكين. وسنواصل العمل على تسخير الابتكار ضمن هذا القطاع لضمان توفير حلول مدفوعات بسيطة وآمنة وسلسة بما يساهم بالارتقاء بالتجارة والاقتصادات الرقمية في المنطقة."

ويأتي هذا الإعلان في إطار سلسلة من التغييرات التي شملت المناصب القيادية في ماستركارد عقب إعلانها في وقت سابق عن عملية توسع كبيرة في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا (EEMEA)، والتي أصبحت تضم 81 من أصل 210 سوقاً تعمل فيها ماستركارد حول العالم.

وتعد ماستركارد في طليعة المؤسسات التي تقود عملية التحول الرقمي وتدعم الابتكارات التكنولوجية في قطاع المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وترسخ هذه التعيينات الجديدة في المواقع القيادية التزام الشركة بالمضي قدماً في تعزيز الشمول المالي، وبناء عالم رقمي غير نقدي، واستثمار الموارد في الأسواق الرئيسية.

وكان آدم جونز قد انضم إلى فريق العمل في ماستركارد عام 2015، حيث شغل منصب رئيس المنتجات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وكان مسؤولاً عن المنتجات والمبيعات. وقبل انتقاله إلى ماستركارد، شغل جونز منصب رئيس الأعمال التجارية في شركة "أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.