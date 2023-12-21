تألق مستمر وتكريم للتراث

الرياض: احتفلت شركة ماريوت الدولية بمراسم وضع حجر الأساس لفندق الريتز-كارلتون في الدرعية بالتعاون مع شركة الدرعية. حضر المراسم سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط بماريوت الدولية، وجيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، إلى جانب أعضاء كبار من كلتا الشركتين.

ومن المقرر أن يفتح فندق الريتز-كارلتون، الدرعية أبوابه عام 2026 ، حيث سيجلب معه إلى هذه الوجهة الثقافية الجذابة، أرقى مستويات الضيافة والتصاميم الداخلية الاستثنائية التي تشتهر بها سلسلة فنادق الريتز-كارلتون. وسيضمّ الفندق 195 غرفة وجناحاً فاخراً، بالإضافة إلى مطعم يقدّم أشهى المأكولات، ومطعم لتناول وجبات الطعام على مدار اليوم، وقاعات مؤتمرات واجتماعات، ومسبح خارجي، ومركز رياضيّ متكامل. كما سيضمّ الفندق نادياً خاصاً للأطفال ببرنامج "ريتز كيدز" المميز من الأنشطة الترفيهية، وسبا فاخر، بالإضافة إلى باقة متنوعة من التجارب الترفيهية الحصرية.

وفي سياق الزيارة الرسمية، قام ممثلو الشركتين بزيارة موقع إنشاء فندق باب سمحان الذي تطوره سلسلة فنادق ذا لاكشري كوليكشن، والذي سيفتح أبوابه عام 2024 ليكون بذلك أول فندق يُفتتح في مدينة الدرعية التاريخية. وسيعكس فندق باب سمحان الطابع النجدي الأصيل من حيث التصميم الداخلي وأساليب الضيافة، مع تقديم تجارب سياحية فريدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمنطقة وتراثها وثقافتها. وسيضم الفندق 135 غرفةً وجناحاً فخماً بالإضافة إلى مطعمين فاخرين، ومطعم يقدّم وجبات طوال اليوم، وبار للعصائر، ومركزاً رياضياً، ومسبحاً خارجياً بالإضافة إلى سبا.

صرّح سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط بماريوت الدولية: " نشهد تقدّماً ملحوظاً في تنفيذ مشاريعنا السياحية في منطقة الدرعية التاريخية، ونتطلع قُدماً لافتتاح أرقى علاماتنا الفندقية وأشهرها في الدرعية، إحدى أبرز الوجهات الثقافية والتراثية المرتقبة عالمياً".

وبالإضافة إلى فندق الريتز-كارلتون، الدرعية، وفندق باب سمحان التابع لمجموعة ذا لاكشري كوليكشن، أُعلن سابقاً عن توقيع اتفاقيات بين شركة ماريوت الدولية وشركة الدرعية لإنشاء فندقي إديشن وموكسي في الدرعية.

كما علق السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية قائلاً: "إن مشروع الدرعية يتخطى كونه مجرد مشروع عمراني ضخم، فهو تاريخ وتراث حضاري عريق يتجاوزعمره ثلاثة قرون، حيث كان لهذه المدينة دور محوريّ في تشكيل هوية المملكة وبناء أسس نهضتها. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع مجموعة ماريوت الدولية ستُتيح لزوّارنا من جميع أنحاء العالم فرصة نادرة للتعرّف عن كثب على ثقافة ’مدينة التراث والأرض‘ وتراثها العريق والفريد".

تستعدّ الدرعية لتَبَوء مكانتها الجديدة كأبرز وجهة ثقافية تراثية في السعودية، حيث يتضمّن المشروع إحياء 14 كيلومترا مربعاً من قلب هذه المدينة العريقة،التي طالما لُقِّبت بـ"جوهرة المملكة"، من خلال تحويلها إلى مقصد سياحي عالمي يُحاكي تاريخها وتراثها الأصيل.

وستنقل التصاميم المعمارية الرائعة المستوحاة من الطراز النجدي زائري هذا الصرح عبر صفحات التاريخ، ليعيشوا أجواء شبه الجزيرة عبر العصور، ابتداءاً من نشأتها الأولى. كما سيضم المشروع متاحف ثقافية متنوعة ومعارض فنية، ومطاعم تقدّم أشهى المأكولات المحلية والعالمية، وأسواقاً تجارية راقية، إلى جانب الحدائق والساحات العامة، وفنادق عالمية فاخرة ومرافق ترفيهية وتعليمية وسكنية وتجارية عصرية.

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لمحة عن الدرعية :

تمثل الدرعية رمزًا وطنيًّا بارزًا في تاريخ المملكة العربية السعودية، إذ ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى التي تم تأسيسها عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود الذي اتخذ من الدرعية عاصمةً أولى للحكم ومركزًا علميًّا واجتماعيًّا. ضمّت الدرعية حينها حي الطريف، يتوسّطه قصر سلوى الذي كان قصر الحكم حينها، كما كان حي الطريف مقرًّا للأسرة المالكة، وتم تصنيفه في 2010م ضمن مواقع التراث العالمي من قبل منظمة اليونيسكو لكونه أحد أكبر الأحياء في العالم المبنية بطوب اللبن.

كما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا في عام 2017م، بإنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية وتشكيل مجلس إدارتها برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-. وتسعى الهيئة للحفاظ على الإرث التاريخي والمعماري للدرعية، لكونها عرين أئمة الدولة السعودية ومهد انطلاقها، كما تعدّ هيئة تطوير بوابة الدرعية الجهة التنظيمية والإشرافية على المنطقة التي تمتد على مساحة 194 كيلومترًا مربعًا.

تأسّست شركة الدرعية التي تعد أحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في عام 2022م، وذلك لتطوير مشروع الدرعية، والعمل لجعل الدرعية مقصدًا عالميًّا يعكس الإرث السعودي الأصيل، وهو ما سيتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب على تاريخ المملكة العربية السعودية في أجواء نجدية عريقة. كما تسهم شركة الدرعية في تحويل الدرعية إلى واحدة من أهم الوجهات التراثية والثقافية والترفيهية في العالم، حيث تعمل على تحقيق ذلك بصفتها الجهة التنفيذية لمشروع الدرعية، الذي يضم عددًا من المؤسسات التعليمية والثقافية والفنية ومجموعة منتقاة من أرقى الفنادق والمنتجعات العالمية، إضافةً إلى محلات التسوق العالمية والمحلية وأشهر المطاعم والمقاهي من حول العالم.

ويساعد تحقيق التوجهات الإستراتيجية وتنفيذها على جعل زيارة الدرعية تجربة فريدة وذات قيمة لزوارها من حيث تنوع الأنشطة الثقافية والسياحية التي تسهم في تحقيق أهداف الهيئة بحلول عام 2030م.