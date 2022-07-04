وليد شومان: المشروع يتمتع بفرص استثمارية غير مسبوقة

أعلنت شركة ماروتا للتطوير العقارى، إحدى الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى، عن حزمة جديدة من العروض الخاصة والحصرية لمشروعها الجديد ”ماسترو مول”، ويقع فى أكثر المناطق تميزا بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وليد شومان رئيس القطاع التجاري بالشركة، إن "ماروتا" حريصة دائما لطرح المزيد من العروض والحوافز لتلبية رغبات واحتياجات العملاء، لافتا إلى أن الشركة تقدم للعملاء أنظمة سداد مرنة ومتميزة تتوافق مع احتياجاتهم وخططهم الاستثمارية، وتقدم الشركة خصم يصل لـ 40 بالمائة على الكاش، ومقدم 10% والتقسيط حتى 10 سنوات.

وأكد على أن المشروع يتمتع بفرص استثمارية غير مسبوقة ويقدم منتج عقاري متميز وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية كمدينة ذكية، لافتا إلى أن مشروع “ ماسترو مول” فريد من نوعه سواء على مستوى الموقع المميز أو التصميم العصرى الذكى، وهو ما يجعله فرصة استثمارية قوية لكل المستثمرين الراغبين فى الشراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

والمشروع على مساحة ٥٢٥٠ متر، باستثمارات تقترب من 900 مليون جنيه، والمساحة الانشائية للمشروع تصل لـ 19 ألف متر شامله 2 بدروم ودور أرضي وخمسة أدوار متكررة.

وماروتا للتطوير العقاري شركة مساهمة مصرية سورية دشنها رجل الأعمال المصري طارق خليل ورجل الأعمال السوري أيمن الغفير .

وطارق خليل هو رجل أعمال مصري لديه باع كبير وخبرة عملية طويلة منذ عام ٢٠٠٤ في إدارة المولات التجارية والاستثمار العقاري بالسوق المصري، وأيمن الغفير هو رجل أعمال ومستثمر سوري ولديه العديد من الخبرات الناجحة في مجال إدارة الأعمال المختلفة بقطاعاته المختلفة في مصر وسوريا.

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