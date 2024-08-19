دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن دبي فستيفال سيتي مول، الوجهة الرائدة للتسوق والترفيه في دبي، عن افتتاح "ماركت آيلاند"، أكبر قاعة للطعام في الشرق الأوسط، والتي تضم العديد من العلامات العالمية المرموقة التي تقدم أشهى أنواع المأكولات، في تطور جديد يجسد التزام دبي فستيفال سيتي مول بتوفير تجارب راقية وفريدة لجميع ضيوفه والارتقاء بفنون الطهي العالمية.

تتسع ماركت آيلاند، التي تمتد على مساحة 70 ألف متر مربع في موقع استراتيجي في الجهة الشمالية من الطابق الأرضي، لنحو 3,500 مقعد، وتحتضن أكثر من 50 منفذاً ومطعماً، تقدم مأكولات وأطباق عالمية متنوعة لعلامات مشهورة عالمياً، بما في ذلك مطاعم تفتح أبوابها للمرة الأولى في دبي مثل:

باستا آرت، الوافد الجديد إلى ماركت آيلاند، الذي يقدم أشهى أطباق المعكرونة والباستا الإيطالية التقليدية الأصيلة من تحضير طهاة إيطاليين بارزين، سيضعون لمساتهم الساحرة على مأكولات بلدهم الأصلية.

الوافد الجديد إلى ماركت آيلاند، الذي يقدم أشهى أطباق المعكرونة والباستا الإيطالية التقليدية الأصيلة من تحضير طهاة إيطاليين بارزين، سيضعون لمساتهم الساحرة على مأكولات بلدهم الأصلية. نكي سوشي ، مطعم ياباني صاعد، يتميز بنكهاته الأصيلة، بإدارة مالك العلامة الشيف "روبرتو سيجورا"، المعروف في دبي بابتكاره للمفهوم البيروفي "لا بارا" (الذي سيفتتح أبوابه أيضاً في ماركت آيلاند).

، مطعم ياباني صاعد، يتميز بنكهاته الأصيلة، بإدارة مالك العلامة الشيف "روبرتو سيجورا"، المعروف في دبي بابتكاره للمفهوم البيروفي "لا بارا" (الذي سيفتتح أبوابه أيضاً في ماركت آيلاند). جون دوري ) الافتتاح قريباً ( ، علامة فاخرة للمأكولات من بيلاروسيا، ستقدم لضيوف دبي فستيفال سيتي مول خبراتها العريقة في تحضير الأطباق البحرية بجميع أنواعها، وستقدم مأكولاتها الغنية بنكهات البحر الأبيض المتوسط ​​المميزة من الريفيرا الفرنسية عبر منفذها في منطقة المطاعم وقسم الطلبات الجاهزة للأسماك الطازجة والمحار.

، علامة فاخرة للمأكولات من بيلاروسيا، ستقدم لضيوف دبي فستيفال سيتي مول خبراتها العريقة في تحضير الأطباق البحرية بجميع أنواعها، وستقدم مأكولاتها الغنية بنكهات البحر الأبيض المتوسط ​​المميزة من الريفيرا الفرنسية عبر منفذها في منطقة المطاعم وقسم الطلبات الجاهزة للأسماك الطازجة والمحار. جيلاتو آدو، الذي يقدم افخر أنواع الآيس كريم الإيطالي الأصلي ذات الجودة العالية والمكونات الطبيعية فقط.

كما سيحظى الضيوف، بالإضافة إلى هذه العروض الجديدة، بباقة من الأطباق المفضلة الشهيرة من علامات معروفة مثل "الشيف إياد" و"ألو بيروت" و"سكارليت بيكري" و"هومر لوبستر"، وغيرها. حيث يقدم دبي فستيفال سيتي مول لزواره عالماً من المأكولات الشهية ذات النكهات المحلية والعالمية بما في ذلك اللحوم الشهية على اختلاف أنواعها والمأكولات الشعبية المتوسطية والحلويات الصحية اللذيذة، وكل ذلك تحت سقف واحد.

وقال هيثم حجار، المدير العام لمجموعة مراكز تسوق الفطيم في الإمارات: "سُعداء بافتتاح ماركت آيلاند في دبي فستيفال سيتي مول في انطلاقة جديدة لمرحلة من التميز والابتكار في عالم الطهي في قلب دبي فستيفال سيتي مول، واستمراراً لما تزخر به دبي منذ عهد طويل من تنوع وابداع في تقديم أرقى تجارب الطعام في العالم، وهذا ما تجسده "ماركت آيلاند" باحتضانها لتشكيلة واسعة من أفخم المطابخ وتجارب الطهي العالمية، الأمر مما يرتقي بمشهد الطعام في دبي إلى آفاق جديدة من الابداع والابتكار."

يأتي الإعلان عن الافتتاح الرسمي لردهة "ماركت آيلاند" ليتوج عروض تناول الطعام الراقية في دبي فستيفال سيتي مول، وليعزز ما تزخر به الوجهة من عروض ترفيهية فريدة من نوعها، حيث ستستضيف "ماركت آيلاند" مجموعة من الأنشطة والفعاليات الممتعة من الجمعة إلى الأحد من كل أسبوع، بما في ذلك عروض لفنانين وموسيقا "دي جي" وأسواق نهاية الأسبوع وورش عمل للكبار والصغار. وسيستمتع الضيوف بتناول أشهى المأكولات وسط المساحات الخضراء، وفي أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية، مع ديكورات داخلية صممتها حصرياً شركة الأثاث العالمية "ليتا" (Leta)، في حين ستخطف الإضاءة الساحرة في المكان، والمصنعة يدوياً بعناية فائقة، أنظار الضيوف بتصاميمها الفريدة، مما يمنحهم خلفيات رائعة لالتقاط أجمل الصور مع الأهل والأصحاب. كما ستضفي الألواح الخشبية والرخامية سحراً مميزاً على المكان، في تجسيد واضح لالتزام دبي فستيفال سيتي مول بتعزيز التواصل مع الطبيعة، ولإثراء تجارب الضيوف في ردهة الطعام المفتوحة الآن لتقديم عالم من النكهات اللذيذة والجلسات العائلية الفريدة.

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