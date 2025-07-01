الرياض– أعلنت شركة مارش الرائدة عالمياً في مجال وساطات التأمين واستشارات المخاطر المؤسسية والتابعة لمجموعة مارش ماكلينان، وهي مجموعة تجارية مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MMC، عن تعيين السيد باسل قزاز في منصب الرئيس التنفيذي لشركة مارش العربية لوساطة التأمين. ويتولى باسل قزاز من خلال منصبه الجديد مسؤولية قيادة التوجه الاستراتيجي والعمليات التشغيلية لشركة مارش في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على تحقيق النمو وتعزيز تجربة العملاء في واحد من أكثر الأسواق ديناميكيةً في المنطقة.

ويتمتع باسل قزاز بخبرة تزيد على 20 عامًا في قطاعي التأمين والخدمات المالية، كما يتميز بسجل حافل بالنجاحات والابتكار في المناصب القيادية التي شغلها سابقًا في مؤسسات بارزة في القطاعين المصرفي والتأميني، من بينها شركة "بوبا العربية"، حيث قاد مبادرات أسهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق نتائج بارزة للعملاء. وتُعد معرفته العميقة بالسوق السعودية والتزامه بالتميز عوامل محورية تُمكّنه من قيادة الشركة في هذه المرحلة المهمة.

ويخلف باسل قزاز في هذا المنصب السيد بسام البدر، الذي انتقل لتولي منصب رفيع في هيئة التأمين السعودية، والذي انضم إلى مارش في عام 2013، وساهم خلال فترة قيادته في دعم نمو قطاع التأمين في المملكة وتعزيز حضوره على الساحة العالمية، مما أتاح فرصًا متنامية للعملاء والزملاء والمجتمعات التي تخدمها أعمال الشركة.

وفي هذا السياق، قالت رينيه ماكجوان، الرئيس التنفيذي لشركة مارش ماكلينان في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا انضمام باسل إلى فريق القيادة في مارش السعودية كرئيس تنفيذي. فقد كان لباسل دوراً محورياً في بناء وتطوير أعمال عديدة في المملكة، وستعزز خبرته الواسعة ورؤيته الاستراتيجية في دفع عجلة نمو المجموعة في السوق السعودي. كما أن قيادته ستدعم تطوير خدماتنا وتعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا في المملكة، ونتطلع إلى التعاون معه في دوره القيادي الجديد."

ومن جانبه، قال السيد باسل قزاز:"يشرفني أن أتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة مارش السعودية، وأتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع فريق العمل الموهوب في مارش للبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات، وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتغيرة. وسنسعى معًا إلى تعزيز مكانة مارش في السوق وتقديم خدمة استثنائية لا مثيل لها."

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