دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت ماج، شركة التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، مذكرة تعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لدعم استراتيجية الإمارة للترويج العقاري، وذلك من خلال الترويج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع العقاري في إمارة دبي، عبر هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة استثمارية رائدة في القطاع العقاري.

وقد وقّع الاتفاقيّة كلّ من طلال موفق القدّاح، المدير التنفيذي لشركة ماج للتطوير العقاري، وماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وتعكس هذه الشراكة التزام ماج للتطوير العقاري بالمساهمة في تطوير مشهد عقاري متكامل ومستدام، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية في تعزيز الفرص الاستثمارية ودفع عجلة النمو في القطاع.

وبموجب الاتفاقية، ستشارك ماج في مبادرات ترويجية متعددة تهدف إلى استقطاب المحافظ العقارية وكبار المستثمرين الدوليين، والترويج لمشاريع عقارية متنوعة تشمل الشقق الفاخرة، الفلل، الوحدات التجارية، الشقق الفندقية، والمسكن الثاني، إلى جانب القطاعات العقارية المتخصصة مثل المشاريع اللوجستية والصناعية والتعليمية.

وتتيح هذه الشراكة لشركة ماج فرصًا استراتيجية للترويج لمشاريعها عبر منصات دولية، والمشاركة في الفعاليات العقارية الكبرى، والاستفادة من حملات تسويقية موجهة لتعزيز حضورها على الساحة العالمية.

وفي هذا السياق، صرّح طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير العقاري قائلاً:

"تعكس هذه الشراكة التزام ماج للتطوير العقاري بدعم استراتيجية دبي للنمو العقاري، من خلال تعزيز الترويج العالمي للقطاع وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية. نؤمن بأن التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص هو مفتاح تحقيق طموحات الإمارة في أن تصبح الوجهة العقارية الأكثر جاذبية على مستوى العالم. سنواصل العمل على تقديم مشاريع استثنائية تعكس معايير الجودة والاستدامة والابتكار، بما يواكب تطلعات المستثمرين العالميين ويعزز مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري."

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية ماج للتطوير العقاري لتوسيع نطاق استثماراتها وتعزيز مساهمتها في تنمية القطاع العقاري بدبي، حيث تواصل الشركة تبنّي أفضل الممارسات العالمية لتقديم مشاريع متميزة تلبي احتياجات المستثمرين وتدعم استراتيجية دبي للقطاع العقاري 33، وأجندة دبي الاقتصاديّة D33.

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