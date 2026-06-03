الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت «ماجنا إيه آي«، المتخصصة في تمكين التحول الشامل بالذكاء الاصطناعي، والتي تأسست من خلال شراكة بين «تريند مايكرو» و«ويسترون ديجيتال تكنولوجي هولدينغ»، والمدعومة بتقنيات «إنفيديا»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «جلوبال تيليكوميونيكيشنز»، المتخصصة في تقنيات البنية التحتية بماليزيا، و«زكوانتك للأمن السيبراني»، المزود الموثوق للحلول الأمنية والسيبرانية، وذلك على هامش معرض «كومبيوتكس 2026» في تايوان.

وتؤسس الاتفاقية لإطار تعاون استراتيجي يهدف إلى استكشاف فرص تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تراعي متطلبات السيادة الرقمية، بما يشمل مراكز بيانات متخصصة ومنصات آمنة ومصانع للذكاء الاصطناعي، إلى جانب خدمات التحول المؤسسي المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما ستبحث الأطراف تطوير المكونات التقنية اللازمة لتشغيل هذه البيئات، من الحوسبة والتخزين والشبكات إلى إدارة البيانات والنماذج، وفقاً لمتطلبات حماية البيانات والأمن السيبراني والأنظمة المعمول بها في كل دولة، على أن تشكل ماليزيا وتايلاند نقطة الانطلاق الأولى لهذه المبادرات في المنطقة.

ويأتي هذا التعاون في وقت تواصل فيه منطقة جنوب شرق آسيا ترسيخ مكانتها كإحدى أسرع أسواق البنية التحتية الرقمية نمواً على مستوى العالم، مدفوعة بالوتيرة المتسارعة لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتوسع المستمر في الخدمات السحابية، والطلب المتزايد على بيئات حوسبة آمنة وقابلة للتوسع تُلبي معايير السيادة الرقمية وإدارة البيانات محلياً.

وتشير تقارير متخصصة إلى أن القدرات الجديدة لمراكز البيانات الجاري تطويرها في المنطقة تقترب من أربعة أضعاف الطاقة التشغيلية الحالية. وتتصدر ماليزيا هذا التوسع بأكثر من 6 جيجاواط من المشاريع المخطط لها، تليها تايلاند بنحو 3.5 جيجاواط، ما يعزز منطقة جنوب شرق آسيا كواحدة من أهم الوجهات العالمية للاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي.

ويجمع هذا التعاون بين خبرات «ماجنا إيه آي» في تطوير وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، والإمكانات التي توفرها «جلوبال تيليكوميونيكيشنز» في مجالات البنية التحتية ومراكز البيانات، فضلاً عن خبرة «زكوانتك للأمن السيبراني» في حماية الأنظمة والبيانات الرقمية. وتهدف الأطراف الثلاثة من خلال هذا التكامل إلى دعم الحكومات والمؤسسات عبر مختلف القطاعات في تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة وموثوقة، وتمكينها من توسيع استخدام هذه التقنيات في عملياتها وخدماتها.

وتعليقاً على هذا التعاون، صرح الدكتور معتز بن علي، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجنا إيه آي» قائلاً: تشهد منطقة جنوب شرق آسيا مرحلة جديدة في مسيرة تبني الذكاء الاصطناعي، وأصبح التحدي اليوم يتمثل في توسيع استخدام هذه التقنيات بطريقة آمنة وموثوقة بما يدعم القدرة التنافسية الرقمية على المدى الطويل. وتأتي هذه الشراكة لتجمع بين البنية التحتية والتقنيات الذكية والحلول الأمنية في إطار موحد يدعم تطوير مراكز البيانات والمنصات الرقمية والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال تعاوننا مع «جلوبال تيليكوميونيكيشنز» و«زكوانتك»، نسعى إلى دعم بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تواكب احتياجات المنطقة وتطلعاتها المستقبلية".

ويتضمن التعاون أيضاً دراسة الخيارات التمويلية والاستثمارية اللازمة لدعم مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمبادرات الاستثمارية المدعومة حكومياً، إلى جانب بحث آليات تتيح للحكومات والمؤسسات والشركات الناشئة والجامعات الاستفادة من الموارد والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي معرض حديثه عن التعاون، قال سيلفستر وونغ، المدير التنفيذي لشركة «جلوبال تيليكوميونيكيشنز»: "يعتمد نجاح مشاريع الذكاء الاصطناعي على مجموعة متكاملة من العناصر تشمل الاتصالات والطاقة ومراكز البيانات، وليس على القدرات الحاسوبية وحدها. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على دعم تطوير بنية رقمية قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للحكومات والمؤسسات والقطاعات المختلفة في جنوب شرق آسيا".

ومع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات والقطاعات الحيوية، تتزايد التحديات المرتبطة بحماية البيانات والأنظمة الرقمية، لا سيما في ظل تنامي الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن هذا المنطلق، يشمل التعاون تطوير ممارسات وحلول تدعم الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي وتعزز حماية البيانات في القطاعين العام والخاص.

ومن جانبه، قال واين وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «زكوانتك للأمن السيبراني»: "يتطلب التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي إيلاء اهتمام أكبر للأمن السيبراني منذ المراحل الأولى للتطوير، لضمان حماية البيانات والأنظمة الرقمية. وتسهم هذه الشراكة في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي في ماليزيا ودول جنوب شرق آسيا".

ومن جهته، قال الدكتور مايكل هسيا، الرئيس التنفيذي لشركة «واي أدفانس تكنولوجي»: "تمضي دول جنوب شرق آسيا بخطوات متسارعة نحو توسيع استثماراتها في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، ما يعزز الحاجة إلى شراكات تدعم تطوير هذه المنظومات بصورة آمنة وفعالة. ومن خلال خبرتنا في هذا المجال، نواصل دعم المبادرات التي تساعد الحكومات والمؤسسات على الاستفادة من هذه التقنيات وفق متطلبات كل سوق".

ومن الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الجديدة تأتي امتداداً للتعاون القائم بين «ماجنا إيه آي» ومجموعة «زكوانتك» في مجال تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ماليزيا. كما يعكس التوسع في هذا التعاون رؤية أوسع لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات والقدرات التقنية في مختلف أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا.

نبذة عن "ماجنا إيه آي (Magna AI) "

تُعدّ "ماجنا إيه آي (Magna AI)" شركة عالمية قيد التأسيس متخصّصة في تطوير الحلول والتقنيات والخدمات التي تمكّن المؤسسات من التحوّل نحو نماذج تشغيل أكثر ذكاءً وكفاءة، وتغطي أنشطتها سلسلة القيمة كاملة. ومن خلال نهجٍ موحّد يشمل الاستراتيجية والهندسة والتكامل والتشغيل، توفّر الشركة بنية تحتية آمنة وتطبيقات متقدمة وخدمات مرنة تُسهم في تحقيق تحوّل مؤسسي شامل وقابل للتوسّع بشكل يمكن قياسه. وتعتمد "Magna AI" في قدراتها التقنية على خبرات وقدرات وأحدث ابتكارات شركات "إنفيديا" و"ويسترون ديجيتال تكنولوجي القابضة" و"تريند مايكرو"، بما يمكّن المؤسسات من التطوّر بثقة نحو مستقبلٍ ذكيّ متكيّف ومستدام.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني:magnaAI.com

نبذة عن «زكوانتك» "Zchwantech"

تُعد «زكوانتك» شركة تقنية رائدة في توفير حلول تكنولوجية تدعم التحول الرقمي، مع تركيز على مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني. وتزاول الشركة أعمالها في كل من ماليزيا وفيتنام، حيث تقدّم خدماتها للمؤسسات والجهات الحكومية من خلال تطوير البرمجيات المرنة، والمنصات الذكية، وبنى تحتية آمنة وقابلة للتوسع، تلبي متطلبات النمو الرقمي المتسارع.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.zchwantech.com

نبذة عن شركة «جلوبال تيليكوميونيكيشنز» "Global Telecommunications":

«جلوبال تيليكوميونيكيشنز» شركة ماليزية متخصصة في خدمات البنية التحتية الرقمية، وتعمل في عدد من القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، بما يشمل الخدمات السحابية ومراكز البيانات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والكابلات البحرية وتقنيات الربط الرقمي وتوليد الطاقة. كما تمتلك الشركة ذراعاً متخصصة في تطوير مشاريع مراكز البيانات من خلال شركة «جلوبال داتا سنتر»، التي توفر أكثر من 1 جيجاواط من الأراضي المجهزة بالطاقة في عدد من المواقع الاستراتيجية، بما يدعم تطوير مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

نبذة عن «واي أدفانس تكنولوجي» "WiAdvance Technology"

تُعد «واي أدفانس تكنولوجي» شركة رائدة في خدمات الحوسبة السحابية، وتتخذ من تايوان مقرًا رئيسيًا لها، وهي شركة تابعة لمجموعة «Wistron Corporation». وتعتمد الشركة على تقنيات الحوسبة السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات وحلول رقمية قائمة على السحابة، موجهة لقطاعات متعددة وتناسب سيناريوهات تشغيلية مختلفة، بما يمكّن المؤسسات من تعزيز كفاءتها ومواكبة متطلبات بيئات الأعمال المتغيرة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.wiadvance.com/en/

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