دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ماجستي لليخوت الفاخرة، العلامة التجارية الرائدة والتابعة لمجموعة جلف كرافت، عن تدشين فصل جديد في قطاع اليخوت في الإمارات العربية المتحدة، عبر عرض ماجستي 100 تراس للمرة الأولى عالمياً في مهرجان كان لليخوت خلال الفترة الممتدة من 9 وحتى 14 سبتمبر 2025، وذلك في الجناح SYE-131.

ويُجسّد ماجستي 100 تراس، أحدث تجليات رؤية جلف كرافت: يخت فاخر إماراتي الصنع يتميّز بتصميم مبتكر وهندسة متقنة، صُمّم للإبحار في المياه الدولية. تم تطوير هذا الطراز في وقت قياسي عقب الإعلان عن مفهومه الاستثنائي خلال مهرجان كان لليخوت 2024، في إنجاز يسلّط الضوء على الابتكار المتسارع وكفاءة الإنتاج في حوض بناء السفن التابع للمجموعة.

وصرح محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة جلف كرافت عن سعادته بعرض ماجستي 100 تراس للمرة الأولى في أحد أكبر المعارض العالمية، وعلق قائلاً: "يمثّل حضورنا في أبرز معارض اليخوت الأوروبية بداية فصل جديد لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع اليخوت الفاخرة على الصعيد العالمي. تتصدّر ماجستي مشهد صناعة اليخوت الفاخرة، بما تحمله من ابتكار متجدد، وحرفية عالية، وطموح يعكس مكانة دولة الإمارات في الريادة العالمية."

وتزامناً مع مشاركتها في مهرجان كان لليخوت، تستعد جلف كرافت لاستعراض ماجستي 100 تراس وماجستي 120 في معرض موناكو لليخوت خلال الفترة الممتدة بين 24 و27 سبتمبر 2025، في الجناحQE13، في خطوة تؤكد حرص العلامة على ترسيخ حضورها في أبرز فعاليات الريفييرا الفرنسية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة ماجستي كسفير عالمي لصناعة اليخوت الإماراتية.

نبذة حول ماجستي

ماجستي هي العلامة التجارية لليخوت واليخوت الفاخرة الحائزة على جوائز، وهي إحدى شركات مجموعة جلف كرافت، الشركة العالمية الرائدة التي تضم جملة من الشركات الرائدة في تصنيع اليخوت المصنوعة من ألياف الزجاج المركب، وذلك في عدد من المرافق المتطورة لبناء وصيانة اليخوت في دولة الإمارات العربية المتحدة وجزر المالديف. وتوفر العلامة جملة من اليخوت الاستثنائية التي بنيت بالاستناد إلى ما يزيد عن 40 عاماً من الخبرة في هذا المجال، بدايةً من ماجستي 60 الرائد ووصولاً إلى ماجستي 175، أكبر يخت مصنوع من ألياف الزجاج المركبة في العالم حالياً.

يتم تصميم وهندسة وتصنيع جميع يخوت ماجستي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتولى فريق تصميم داخلي دولي من المهندسين المعماريين ومصممي اليخوت المشهورين عالمياً من هولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وأستراليا مهمة بناء اليخوت، يتعاونون مع الحرفيين والمهندسين لدمج التقنيات المتطورة مع التصاميم عالية الجودة. وتتجسد هذه الجهود في ابتكار يخوت فريدة تجمع بين المرونة المصممة حسب الطلب، والبناء المتقن، ومعايير السلامة المعتمدة عالمياً، لتقدّم تجربة ترفيه بحرية من المستوى الأول.

تقدم ماجستي جملة من اليخوت بمقاسات متعددة بدءاً من 60 قدم، وتوفر لمالكي اليخوت مجموعة من الخصائص المميزة للعلامة التجارية والمتمثلة في المخططات المبتكرة واستخدام المساحات على نحو ذكي وتجارب الإقامة الفريدة في المقصورات الداخلية والخارجية مع القدرة الممتازة على الإبحار في جميع الظروف، بينما ترتقي مجموعة اليخوت الفاخرة (100-175 قدم) بهذه المبادئ لتوفير تجربة إبحار متميزة في المحيطات والمسطحات البحرية الواسعة. وتتألق كافة الطرازات بتفاصيل أنيقة مع راحة فائقة تغمر الضيوف بتجربة "حياة التميزّ".

-انتهى-

#بياناتشركات