الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، التابعة لشركة ماجد الفطيم العقارية، اليوم عن أسماء الطلاب الذين تمكنوا من الوصول إلى التصفيات النهائية لمسابقة تصميم كلوب هاوس "حي علايا"، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بدبي. وتم الكشف عن أسماء الفائزين الخمسة خلال حفل توزيع جوائز أُقيم في مجمع تلال الغاف، المشروع السكني الرائد في دبي والمصمم على طراز المنتجعات.

وعلى مدار ثلاثة أشهر خلال فصل الخريف الدراسي لعام 2022، أتاحت المبادرة الفرصة لطلاب الجامعة الأمريكية بدبي للمشاركة في التحدي الذي أطلقته شركة ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة لإبراز مهاراتهم الإبداعية في تصميم كلوب هاوس فاخر في "حي علايا" بمجمع تلال الغاف. وقد حصل جميع الطلاب المشاركين على درجات علمية إضافية نظير التفوق الابتكاري الذي قدموه في هذه المسابقة والتي تأتي في إطار الدورة الثالثة لبرنامج التصميم المعماري لطلاب الجامعة الامريكية في ARCH 201)).

وحصل التصميم الفائز الذي يحمل اسم "ظلال الغاف"، من تقديم "لوسي سالو" من طلاب السنة الدراسية الثانية، على جائزة مالية قدرها 25,000 درهم إماراتي. بينما كانت الجائزة الثانية بقيمة 15,000 درهم إماراتي من نصيب الطالبة "أريج عبدالمجيد" عن تصميمها "Foliage"، وذهبت الجائزة الثالثة بقيمة 10,000 إلى "راشد إسماعيل" عن تصميم "سكة". وفضلاً عن ذلك، تمت الإشادة بتصميمين آخرين قدمهما كلٌّ من "كريستيل هانا" عن تصميم "Embrace"، و"آمنة شاهدور" عن تصميمها "Labyrinth".

وفي إطار التزام شركة ماجد الفطيم والجامعة الأمريكية بدبي بتعزيز وبناء وتنمية خبرات وتجارب الجيل القادم من المواهب في مجال الهندسة والهندسة المعمارية والتصميم في الإمارة، سيتم توجيه دعوة لأصحاب التصاميم الثلاثة الفائزة في المسابقة للانضمام إلى فريق التطوير في شركة ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة خلال الفصلين الدراسيين التاليين، وذلك لاكتساب نظرة شاملة على عملية التطوير العقاري، وليساهموا بلعب دورٍ مباشر في تنفيذ تصميم الكلوب هاوس. كما سيكتسب الفائزون الثلاثة خبرة رفيعة المستوى من خلال عملهم في بيئة عملية مبتكرة وذات وتيرة سريعة، إلى جانب فريق ماجد الفطيم المتميز الذي يضم مهنيين مختصين من أصحاب الخبرات المميزة في مجال هندسة الإنشاءات والتصميم والهندسة والمعمارية.

وبهذه المناسبة، قال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع المدن المتكاملة في "ماجد الفطيم العقارية": "أتوجه بالشكر والتقدير لجميع طلاب الجامعة الأمريكية بدبي الذين شاركوا في مسابقة كلوب هاوس حي علايا، كما أتقدم بخالص التهنئة إلى الفائزين الذين أظهروا مستوى رفيع من الاتقان والاحتراف، الأمر الذي شكل تحدياً قوياً لأعضاء لجنة التحكيم في مرحلة تقييم التصاميم واختيار الفائزين".

وأضاف اسبر: "كما يسعدنا الترحيب بالفائزين الثلاثة في مشروع تلال الغاف، للانضمام إلى فريق التطوير الذي يعمل على هذا المشروع الضخم، حيث نتطلع قدماً إلى مساهماتهم الفاعلة بالتعاون مع فريقنا في تنفيذ التصميم الفائز على أرض الواقع، وكلي ثقة بالإمكانات التي ستحققها هذه الخطوة، إذ أنني أرى بأن التعاون بين المواهب الشابة الجديدة والمهنيين ذوي الخبرة يمثل التربة الخصبة التي يزدهر فيه الابتكار ".

ومن جانبه، قال الدكتور ديفيد شميدت، رئيس الجامعة الأمريكية في دبي: "لا يسعني سوى التعبير عن فخري واعتزازي بطلابنا الذين نجحوا في الوصول إلى التصفيات النهائية للمسابقة. وإن نجاحهم هذا هو شهادة واضحة على قوة برنامج الهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية بدبي وعلى تميز أعضاء هيئة التدريس المرموقة التي نضع بين أيديها مستقبل طلابنا بكل ثقة واطمئنان. وأود هنا أن أوجه شكراً خاصاً للسيد هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي في شركة ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة على رؤيته ودعمه الكبير لهذه الفرصة التي لا تعوض بالنسبة لطلابنا. وتتشارك جامعتنا مع شركة ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة بإيمان قوي مفاده أن أفضل طريقة لضمان مستقبل مزدهر هي الاستثمار في طلاب اليوم".

وسيكون الكلوب هاوس عند انتهاءه وجهة مركزية لجميع المقيمين في حي علايا، يوفر لهم فرصة للاسترخاء واستعادة الحيوية والنشاط والتواصل مع جيرانهم في الحي. ويتميز "حي علايا" بموقع مثالي على شاطئ بحيرة لاغون الغاف، ليوفر إطلالة رائعة على المناظر الخلابة لشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الصافية. وتم تصميم هذا الحي لتقديم تجربة معيشة راقية واستثنائية، إذ يضم عدداً محدوداً من الفلل ذات المساحات الكبيرة والواسعة، التي تتميز بنهج معماري يركز على جمالية المناظر الطبيعية، تم بناؤها على مساحات واسعة غنية بالمناظر الطبيعية.

ويعد مشروع تلال الغاف واحداً من أكثر الوجهات السكنية جاذبية في دبي، وقد تم تصميمه بما يتماشى مع التزام شركة ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة بمفهوم التصميم المستدام. وتقع بحيرة لاغون الغاف الكريستالية ذات الشواطئ الرملية في قلب هذا المشروع السكني المميز على مساحة تبلغ 150 ألف متر مربع، يحيطها مجموعة من الأحياء السكنية الفخمة التي يمكن التنقل بينها سيراً على الأقدام، وهي متصلة بمسارات للمشي والركض وركوب الدراجات ومساحات طبيعية مفتوحة وحدائق عامة. ويمتد هذا المشروع على مساحة تربو على 3 ملايين متر مربع ويضم مجموعة من المحال التجارية والمطاعم المختارة من "ماجد الفطيم" ومدرسة دولية.

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نبذة عن "تلال الغاف"

يعدّ مجمّع "تلال الغاف" أوّل الوجهات المتكاملة متعددة الاستخدامات التي تطوّرها شركة "ماجد الفطيم" في دبي، وتوفّر تجربة سكن فريدة ومثالية. يقع "تلال الغاف" في قلب دبي الجديدة، مع بحيرة خلابة ذات شاطئ رملي في مركزها، ليحقق توازناً مذهلاً بين الرفاهية والطابع الحضري الحديث، مع ما يحتويه من مرافق استثنائية وعناية بأدق التفاصيل، فكل بيت في "تلال الغاف" مبني ليحقق سعادة العملاء.

وكجزء من التزام شركة "ماجد الفطيم" بالتصاميم والمساكن التي تحقق الاستدامة، يحتوي المجمّع السكني على مجموعة أحياء سكنية فخمة يمكن التنقل بينها سيرا على الأقدام، وهي متصلة بمسارات للمشي وركوب الدراجات ومساحات طبيعية مفتوحة وحدائق عامة. يضم المشروع كذلك مجموعة من المحال التجارية والمطاعم المختارة من "ماجد الفطيم" ومدرسة دولية، تقع جميعاً على بعد خطواتٍ قليلة من منازل سكّان المجمّع. www.tilalalghaf.com

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عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 28 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 400 متجراً، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.

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عن الجامعة الأمريكية في دبي

تأسست الجامعة الأمريكية في دبي عام 1995 كأول جامعة خاصة في دبي، وكانت منذ إنشائها في صدارة مشهد التعليم العالي الأمريكي في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، إذ تقدم للطلاب من جميع أنحاء العالم تجربة جامعية أمريكية أصيلة. وتقدم الجامعة تعليماً عالمياً غامراً بفضل مجتمعها المتنوع ومتعدد الثقافات، وحرمها الجامعي الجميل الذي يقع في واحدة من أكثر مدن العالم تنوعاً وعالمية.

وأقامت الجامعة الأمريكية بدبي شراكات مع أفضل الجامعات في العالم بما في ذلك معهد جورجيا التقني (Georgia Tech)، وجامعة ريجنت لندن (Regents University London)، وجامعة بوكوني (Bocconi)، ومعهد الدراسات السياسية بباريس (Science Po)، فضلاً عن إطلاق برنامج أكاديمي جديد مبتكر مزدوج الدرجة، وهو برنامج التقدم الدولي في الأعمال والإدارة (IPPBM) بالتعاون مع جامعة مانشستر متروبوليتان (Manchester Metropolitan).

تحظى شهادات الجامعة الأمريكية بدبي باعتراف دولي ومكانة عريقة نظراً لمعاييرها الأكاديمية الصارمة، كما أن الجامعة معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في الإمارات العربية المتحدة، ومن قبل الرابطة الجنوبية للكليات والمدارس في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أهم الاعتمادات المهنية المرموقة مثل مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا (ABET)، جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال (AACSB)، ورابطة تعليم الصحافة

والاتصال الجماهيري (ACEJMC)، و جمعية التنمية المجتمعية والفردية (CIDA)، و المجلس الوطني للاعتماد المعماري في الولايات المتحدة (NAAB)، والرابطة الوطنية لمدارس الفن والتصميم (NASAD).

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