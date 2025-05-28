المتاجر المؤقتة الجديدة لكارفور ستوفر جميع الاحتياجات الأساسية للحجاج، من مواد غذائية ومياه ومستلزمات النظافة الشخصية وسائر الضروريات اليومية

المتاجر الأربعة في منى ستقدم خدماتها على مدار 24 ساعة طوال موسم الحج من قبل فريق عمل يُتقن لغات متعددة لمساعدة الحجاج من مختلف الجنسيات

الرياض، المملكة العربية السعودية: في إطار جهودها المتواصلة لدعم رؤية السعودية 2030 الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز الخدمات في موسم الحج، أعلنت شركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، التي تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية كارفور في المملكة العربية السعودية، عن افتتاح أربعة متاجر بيع مؤقتة لكارفور في مواقع مميزة حول مشعر منى لخدمة الحجاج خلال موسم حج 1446هـ.

وستقدم المتاجر خدماتها على مدار 24 ساعة طوال موسم الحج من قبل فريق عمل يُتقن لغات متعددة بما يلبي احتياجات الحجاج من مختلف الجنسيات ويضمن توفير تجربة تسوق سلسة ومريحة. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل وتيسير حصول ضيوف الرحمن على احتياجاتهم الأساسية من خلال توفير تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية، والمياه، ومستلزمات النظافة الشخصية، وغيرها من الضروريات اليومية في مواقع حيوية ورئيسية في مشعر منى.

وبهذه المناسبة، قال نجيب حداد، المدير الإقليمي لكارفور في المملكة العربية السعودية: "يشرّفنا أن نُسهم في دعم جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى تقديم خدمات استثنائية لضيوف الرحمن وأن نكون عنصر فعال في تسهيل الخدمات اللازمة وبشكل ميسّر للحجاج خلال موسم حج عام 1446هـ. وتم تصميم متاجرنا المجهزة بالكامل في منى خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للحجاج، وفقًا لأعلى المعايير - وهذه شهادة على التزامنا المستمر بخدمة المجتمع السعودي وبأعلى مستوى."

وأضاف حداد :" أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية ووزارة التجارة وجميع الجهات المعنية المشرفة على إدارة موسم الحج المتميز هذا العام على ثقتهم وتعاونهم ودعمهم. في ماجد الفطيم للتجزئة، سنواصل التزامنا التام بالبحث المستمر عن الفرص الهادفة وتنفيذ المبادرات التي تتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 وتدعمها، بما يضمن قيامنا بدور حيوي في الارتقاء بتجربة كل زوار المملكة أو المقيمين فيها."

-انتهى-

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