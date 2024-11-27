دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في تطوير مراكز التسوق والمجتمعات ومنشآت التجزئة والترفيه في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن بيع جميع الوحدات السكنية في حي "لاسينا"، المرحلة الثانية من مشروع "غاف وودز"، الذي تم اطلاقه في وقت سابق من هذا العام كأول مجتمع سكني يقدم تجربة معيشية مستوحاة من الغابات في دبي. حيث يقدم تجربة معيشية فريدة تمتاز بالمساحات الخضراء المورقة، وتعزيز الترابط المجتمعي، والالتزام بمعايير استدامة استثنائية.

ويمتد المشروع على مساحة 738 ألف متر مربع قبالة طريق الشيخ محمد بن زايد، بالقرب من القرية العالمية، وسيتم تطويره على ثماني مراحل، على أن يتم إنجازه كاملاً في عام 2031. وقد تم بيع المرحلة الثانية من المشروع، وهي حي "لاسينا"، في وقت قياسي، مما يعكس بشكل واضح الطلب المتزايد على مشاريع سكنية توفر نمط معيشة هادئ وقدرات اتصالات محسّنة وتستند إلى عناصر الطبيعة والمساحات الخضراء في دبي.

وفي تعليقه على نجاح بيع المرحلة الثانية من المشروع بالكامل، قال أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية: "نسعى من خلال مشروع غاف وودز إلى إرساء معياراً جديداً للحياة المستدامة والمتناغمة مع الطبيعة في دبي. تُبرز الاستجابة الاستثنائية لحي لاسينا الطلب المتزايد على المجتمعات التي تضع التناغم البيئي وتجارب المعيشة المتميزة في مقدمة أولوياتها. يُبرز هذا الإنجاز ثقة السوق في قدرة ماجد الفطيم على تقديم وجهات مبتكرة وعالية الجودة تُعيد تعريف الحياة الحضرية. كما يُجسد التزامنا الراسخ بإنشاء مجتمعات تمزج بين الاستدامة، التواصل المجتمعي، وجودة الحياة في تناغم مثالي".

هذا وتم تصميم حي لاسينا ليتناسب مع أنماط معيشة متنوعة، حيث أنه يوفر خمسة خيارات لمخططات الوحدات السكنية، تتراوح من وحدات بغرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، بما في ذلك وحدات الدوبلكس. ويعكس كل منزل في هذا الحي التزام ماجد الفطيم بتقديم جودة استثنائية، وكما أنه يضم خيارات تخصيص متقدمة، تفاضل بين لونين داخليين مميزين، هما اللون المشع البراق أو ما يسمى بلغة التصميم (Radiance)، ولون الشفق الهادئ (Twilight)، مما يتيح للسكان تخصيص وحداتهم بألوان ترابية طبيعية أو ألوان ليلية راقية.

وتتضمن المرحلة الأخيرة من المشروع ملاذاً طبيعياً يثري حياة السكان اليومية، مقدماً تجربة معيشية مبتكرة ومتوازنة، مع وسائل راحة مدروسة بعناية لتلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع. تشمل هذه المرحلة ثلاثة أجنحة معمارية مميزة وهم Rustle وBreeze وRipple، صُممت لتلبية أنماط حياة متنوعة.

حيث يعكس Rustle Pavilion أسلوب الحياة النشط والهادئ، حيث يضم صالة ألعاب رياضية، قاعة ألعاب، مناطق لعب للأطفال، وحوض سباحة.، بينما يقدم Breeze Pavilion مساحات مثالية للاستمتاع بلحظات من السكينة أو لتجارب تناول الطعام الفاخرة، ويركز Ripple Pavilion على تعزيز الروابط الاجتماعية والمشاركة من خلال مساحاته التفاعلية.

ويكتمل المشروع بمرافق إضافية متميزة تشمل منطقة عشبية، ملعب للأطفال، مرافق مخصصة للحيوانات الأليفة، ومحطة للدراجات، ما يجعله وجهة متكاملة للحياة المستدامة والرفاهية.

يتميز مشروع "غاف وودز" المبتكر بغابة طبيعية تضم حوالي 35 ألف شجرة، من بينها أشجار الغاف الشهيرة التي تتميز بقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية القاسية. ويزيد عدد أشجار الغاف على عدد سكان المشروع، لتعمل بمثابة "رئة خضراء" طبيعية، تُحسّن جودة الهواء بنسبة تصل إلى 20%، وتخفض درجات الحرارة بمقدار خمس درجات مئوية مقارنة بمستوياتها في المدينة. وسيتمتع سكان حي "لاسينا" بفرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من وسائل الراحة المميزة ضمن المشروع، بما في ذلك ملاعب متعددة الأغراض، حديقة مخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية، مساحة لركوب ألواح التزلج، ومسارات مشي تمتد على طول 8 كيلومترات. كما يوفر المشروع مضماراً لعشاق ركوب الدراجات الجبلية بطول 3.5 كيلومتر، مما يجعله وجهة مثالية لعشاق الحياة النشطة والمستدامة.

جدير بالذكر أن اسم ماجد الفطيم أصبح مرادفاً لتقديم حلول مبتكرة تركز على العملاء بشكل متزايد، يتم تصميمها لتعزيز التجربة اليومية لكل شخص يعيش ويعمل ويلعب في وجهاتها الرائدة التي تقدم نمط حياة متميز. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.majidalfuttaim.com.

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة، وفق رؤية مؤسسها الراحل، المتمثلة في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم 43000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 18 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. وتمتلك "ماجد الفطيم" وتدير 29 مركز تسوق و7 فنادق وأربع مدن متكاملة، وتستقبل أكثر من 600 مليون عميل في مرافقها وتجاربها كل عام.

تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى في جميع أنحاء المنطقة، من بينها أربعة مواقع داخلية للتزلج في دبي وأبوظبي والقاهرة وعُمان بالإضافة المراكز الترفيه العائلي، "ماجيك بلانيت" و"المستكشفون الصغار"، وتفخر الشركة بامتلاكها لمول الإمارات ومول مصر ومول عُمان بالإضافة إلى مراكز التسوق الشهيرة "سيتي سنتر" التي تستكمل محفظة أعمالها في جميع أنحاء المنطقة.

تتعاون المجموعة مع علامات تجارية عالمية شهيرة من قطاع التجزئة العاملة في مجال الأزياء والمستلزمات المنزلية، ومستحضرات التجميل، من بينها "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، ضمن أكثر من 70 متجرًا و20 منصة رقمية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء، إلى جانب حقوق الامتياز الحصري لتشغيل وإدارة "كارفور" في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والتي تقدم خدماتها لنحو 770 ألف عميل يوميًا. ويتم دعم هذه العروض من خلال برنامج المكافآت "شير" الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يوفر للعملاء تجربة أكثر تخصيصًا تعتمد على البيانات. كما تعد المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها تلال الغاف في دبي والموج في مسقط.

تواصل شركة "ماجد الفطيم" وضع وإرساء معايير النمو المستدام من خلال استراتيجية الاستدامة "الجرأة اليوم تعني تغييراً في الغد". وتلتزم المجموعة بتحقيق المحصلة الإيجابية في المياه والكربون بحلول عام 2040.

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