دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت ماجد الفطيم، الرائدة في مجال المجمّعات التجارية والتجزئة والترفيه في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أحدث تجاربها الترفيهية أكتِڤيت في سيتي سنتر مردف. ويأتي إطلاق أكتِڤيت بعد توقيع شراكة حصرية مع شركة أكتِڤيت قيمز، لتُصبح بموجها ماجد الفطيم المزوّد الحصري لتجربة الألعاب النشطة في الشرق الأوسط، تماشيًا مع استراتيجية ماجد الفطيم الترفيهية طويلة الأجل لتعزيز وتوسيع محفظتها الترفيهية مع تجارب مبتكرة وغامرة تلبّي احتياجات العائلات والمجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.

تُعدّ أكتِڤيت أول تجربة ألعاب نشطة في العالم، حيث تجمع بين الألعاب والترفيه والنشاط البدني بطريقة فريدة. يستهدف هذا المفهوم المبتكر الجماهير من جميع الأعمار، من خلال دمج التكنولوجيا المتطوّرة والألعاب التفاعلية الممتعة، لتقديم تجربة غامرة بكل معنى الكلمة. يضم الفرع الجديد تسع غرف ألعاب مضيئة، بمئة مستويات متدرّجة الصعوبة، وأكثر من 50 لعبة تفاعلية، بما في ذلك لعبة ميغا جريد التي اشتهرت على تطبيق تيك توك. يمكن للجميع ممّن تزيد أعمارهم عن ست سنوات اختبار قدراتهم البدنية والذهنية، والاستمتاع بتجارب تفاعلية فريدة، والتنافس على لوحة النتائج العالمية.

بهذه المناسبة، قال إجناس لحود، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للترفيه: "يأتي إطلاق أوّل فروع أكتِڤيت في الشرق الأوسط ليؤكّد التزامنا في ماجد الفطيم بتقديم تجارب ترفيهية مبتكرة وآسرة لضيوفنا في أنحاء المنطقة. وهذا الدمج الاستثنائي بين الترفيه والألعاب والنشاط البدني، بالإضافة إلى التكنولوجيا المتطوّرة، يُتيح تجربة فريدة للأصدقاء والعائلات والأحبّاء الذين ينشدون قضاء لحظات رائعة مع بعضهم البعض". وتابع قائلًا: "نحن متحمّسون للانطلاق في هذا الشراكة الاستراتيجية مع أكتِڤيت قيمز، والبناء على النجاح الذي حقّقته العلامة في أميركا الشمالية".

من جانبه، قال آدم شميدت، مؤسّس شركة أكتِڤيت والرئيس التنفيذي: "يُعدّ توسيع تجربة أكتِڤيت دوليًا وافتتاح فرعها الجديد في دبي خطوة هائلة لنا. تمثّل هذه الخطوة تتويجًا لسنوات من الابتكار والعمل الجاد والإيمان بقوة الألعاب النشطة والغامرة. نحن ملتزمون بتقديم تجارب مبتكرة لجمهور متنوع حول العالم. تُعدّ ماجد الفطيم إحدى القوى الرائدة في المنطقة، ونحن متحمّسون لنكون جزءًا من هذه الرحلة، لإنشاء فسحة يتواصل فيها الناس ويستمتعون بتحديات جديدة وممتعة بطرق غير مسبوقة. وما هذا التوسع سوى بداية رؤيتنا الهادفة إلى إعادة تعريف مفهوم الترفيه على مستوى عالمي".

تُتيح أكتِڤيت للضيوف اللعب في فريق واحد أو التنافس في ما بينهم، ومتابعة تصنيفهم على لوحة النتائج، ذلك أنه جميع مرافق أكتِڤيت تم تجهيزها بغرف متطابقة، ما يتيح للاعبين من مختلف أنحاء العالم التنافس وإنشاء صداقات جديدة.

كونوا من أوّل المشاركين في ألعاب أكتِڤيت في سيتي سنتر مردف. للاستفسار أو لحجز التذاكر، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني playactivatemena.com. يبلغ سعر التذاكر 95 درهمًا إماراتيًا للاعب الواحد لكل 60 دقيقة. تابعوا صفحة @activategamesuae للاطّلاع على آخر الأخبار والمستجدّات.

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه وتتواجد في 16 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويعمل لدى الشركة 46 ألف موظف، يمثلون 114 جنسية، وتستقبل 600 مليون عميل سنويًا في مراكز التسوق التابعة لها ومجتمعاتها ووجهاتها الترفيهية.

تمتلك الشركة أصولًا بقيمة 66 مليار درهم، وتملك أيضا أعلى تصنيف ائتماني (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت الشركة التزامها بالوصول إلى هدف "المحصلة الإيجابية" في مجال المياه والطاقة بحلول العام 2040.

عن ماجد الفطيم للترفيه

تدير ماجد الفطيم للترفيه فوكس سينما المشغّل الأكبر لدور السينما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمتلك أكثر من 600 شاشة. كما تقدم مجموعة من التجارب الترفيهية والوجهات العائلية ذات المستوى العالمي في جميع أنحاء المنطقة، حيث تشمل سكي دبي، وسكي مصر، وسنو عمان، ودريم سكيب، وماجيك بلانيت، والمستكشفون الصغار، وآي فلاي دبي.

بالإضافة إلى كونها أكبر مشغل لدور السينما في الشرق الأوسط، تنتج ماجد الفطيم للترفيه أيضًا محتوى عربيًا متميزًا وتعمل باعتبارها موزعاً رئيسياً للأفلام لكل من الاستوديوهات الكبرى والمستقلة.

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