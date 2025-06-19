يهدف المشروع إلى جمع 1.8 مليون عبوة سنوياً، بما يساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، التي تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية كارفور في دولة الإمارات، عن عقد شراكة جديدة مع شركة كوكا-كولا الشرق الأوسط وشركة سباركلو للتقنيات ومقرها دولة الإمارات، بهدف تعزيز جهود كارفور للاستدامة من خلال تأمين آلات إعادة التدوير في متاجر كارفور. ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من رؤية مشتركة ترمي إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستهلاك المسؤول والتركيز على الابتكار في مجالات الاستدامة البيئية.

وتمثل هذه الشراكة امتداداً للنجاح الذي حققته المبادرة الأولية والتي أطلقتها كارفور في يوليو 2023 وتشغيل آلات إعادة التدوير المدعومة بتقنية "سباركلو" المبتكرة، لتوفر للعملاء فرصة فاعلة للمشاركة في دعم الاقتصاد الدائري عبر تشجيعهم على إعادة التدوير. ومن خلال استخدام تطبيق "سباركلو"، يمكن للأفراد كسب نقاط مقابل كل عبوة يتم إعادة تدويرها، واستبدال هذه النقاط بمكافآت مختلفة مثل خصومات لدى كارفور أو على رحلات التاكسي، وغيرها من المزايا.

وفي إطار هذه المبادرة، ستشارك شركة كوكا-كولا في تشغيل آلات إعادة التدوير في مواقع رئيسية لفروع كارفور في الدولة لترسيخ ثقافة إعادة التدوير والمساهمة الفاعلة في دعم أجندة الاستدامة الطموحة لدولة الإمارات.

واستناداً إلى نتائج عام 2024 لآلات "سباركلومات"، من المتوقع أن تساهم الشراكة في إعادة تدوير أكثر من 1.8 مليون زجاجة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم سنوياً، بمعدل أكثر من 1000 عبوة يومياً، مما يساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقال جون لوك جرازياتو، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة": "نلتزم في ʼماجد الفطيمʻ بدفع جهود الاستدامة في دولة الإمارات بما ينسجم مع رؤية الدولة الطموحة في مجال الريادة البيئية، والحد من النفايات، وتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول. ويُجسد تعاوننا مع كوكا-كولا وسباركلو نموذجاً ناجحاً لما يمكن أن تحققه الشراكات الاستراتيجية من تأثير إيجابي ملموس. من خلال توظيف التقنيات المتقدمة، فإننا نعيد تعريف دور المساحات التجارية لتصبح منصات لتمكين العملاء من المساهمة في بناء اقتصاد دائري مستدام".

وعلق أندرو باكينغهام، نائب الرئيس والمدير العام لشركة كوكاكولا في الشرق الأوسط، قائلاً: "في شركة كوكاكولا، نهدف إلى تنمية أعمالنا من خلال تحقيق تغيير إيجابي للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة. من خلال شراكتنا مع "ماجد الفطيم للتجزئة" و"سباركلو"، نسعى لتبني عملية إعادة تدوير أكثر سهولة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري والاستدامة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهودنا الواسعة لتحسين جمع النفايات وتعزيز البنية التحتية المحلية لإعادة التدوير، بما يدعم بناء اقتصاد دائري يُعاد فيه جمع العبوات وتدويرها واستخدامها من جديد."

وأضاف ماكسيم كابليفيتش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سباركلو": "نحن سعداء بأن مبادرتنا المشتركة مع ماجد الفطيم تحظى الان بدعم من شركة كوكا-كولا، مما يعكس التزاما مشتركا يجعل إعادة تدوير الزجاجات والعلب عملية سهلة وجذابة للجميع. معاً، نعمل على بناء البنية التحتية اللازمة لجمع كل عبوة في دولة الإمارات، وتقديم نموذج ملموس لما يمكن أن يكون عليه التقدم الحقيقي في مجال الاستدامة."

وتدعم هذه الشراكة أهداف سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات 2031، التي تهدف إلى تحويل 75% من النفايات بعيداً عن المكبات وإعادة تدويرها بحلول عام 2030، من خلال تعزيز إعادة التدوير والاستخدام وتقليل الاعتماد على الموارد الخام. تتطلع كارفور وكوكا-كولا وسباركلو من خلال هذه المبادرة إلى الإسهام في تسريع التحول نحو اقتصاد دائري خالٍ من النفايات في دولة الإمارات.

تتوزع آلات إعادة التدوير في عدة مواقع لكارفور، وتشمل: ابن بطوطة مول، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة، مركز برجمان في دبي، ودلما مول في أبو ظبي.

عن شركة "ماجد الفطيم للتجزئة":

شركة "ماجد الفطيم" هي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. تضم المجموعة 43 ألف موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة.

تمتلك "شركة ماجد الفطيم للتجزئة" الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية "كارفور" في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا، حيث تدير أكثر من 390 متجراً. كما تمتلك شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" العلامة التجارية "هايبرماكس" في 44 موقعاً في الأردن وعمان، وهي علامة تجارية جديدة لتجارة المواد الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، تدير شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" سلسلة متاجر "سوبيكو" في 15 موقعاً في مصر، حيث يقدم متجر "سوبيكو" مفهوماً جديداً للبيع منخفض التكلفة الذي يجمع ما بين السوبر ماركت التقليدي ومخازن البيع بالجملة. كما تمتلك "ماجد الفطيم للتجزئة" العلامة التجارية "مايلي" للصحة والجمال والتي تتواجد في 12 متجراً في آسيا وشمال إفريقيا.

تقدم شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" خدمات ومنتجات متميزة عبر قنوات متعددة، مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية لقاعدة عملائها المتنوعة والمجتمعات التي تخدمها. كما توفر "ماجد الفطيم للتجزئة" إمكانية الوصول إلى مجموعة لا مثيل لها من خيارات المنتجات عالية القيمة وذات التنافسية العالية لأكثر من 700 ألف عميل يومياً. وتلتزم "ماجد الفطيم للتجزئة" بدعم الاقتصادات المحلية والمنتجين والموردين في المجتمعات التي تخدمها، وتحرص على التعاون مع المصادر المحلية في سلسلة التوريد، حيث تقوم بتوريد أكثر من 80% من منتجاتها من المنطقة.

نبذة عن شركة كوكاكولا الشرق الأوسط

تعد شركة كوكاكولا (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (KOشركة مشروبات شاملة، تضم منتجات في أكثر من 200 دولة.

تغطي عمليات شركة كوكاكولا في الشرق الأوسط 12 سوقاً، تشمل 6 دول من مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن ولبنان، وسوريا وفلسطين واليمن. وتملك المجموعة ما يقرب من 20 علامة تجارية للمشروبات الغازية، بما في ذلك كوكاكولا، و"سبرايت" و"فانتا" و"ثمز اب"، و"كيو جي" و"كندا دراي" و"شويبس" مع وجود 23 مصنع تعبئة في جميع أنحاء المنطقة. كما تتضمن علامات كوكاكولا التجارية للمياه والعصائر: "أروى" و"كريستال" و"الواحة" و"داساني مينيرا" و"صافية" و" مينوت مايد" و"كابي" و"فيوز تي" و"جلاسو سمارت ووتر".

تهدف كوكاكولا إلى تقديم تجارب منعشة ومميزة للعالم. كما تعمل باستمرار على تطوير مجموعة منتجاتها وتقديم منتجات جديدة ومبتكرة تلبي جميع الأذواق. وتسعى الشركة لإحداث تأثير إيجابي على حياة الأفراد والمجتمعات والعالم من خلال مبادراتها للاستدامة، والتي تتضمن إعادة ملء المياه الجوفية وإدارة النفايات وإعادة التدوير ومبادرات تمكين المرأة، بينما تلتزم بتوفير منظومة مفيدة، ومتطورة لموظفيها، وشركائها، وعملائها.

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نبذة عن "سباركلو"

تعد "سباركلو" (Sparklo) إحدى الشركات العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتعمل في مجال التكنولوجيا النظيفة التي تحدث ثورة في صناعة إعادة التدوير وتعزيز الممارسات المستدامة على مستوى العالم. ومن خلال ماكينات إعادة التدوير العكسية المبتكرة المعروفة باسم "سباركلوماتس"، تحفز الشركة المستخدمين على إعادة تدوير عبوات البلاستيك والألمنيوم من خلال تقديم مكافآت مغرية. وتستعين حلول البرمجيات والأجهزة المتطورة لدى "سباركلو" بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحسين عمليات إعادة التدوير، مما يجعل من السهل والممتع للأفراد المساهمة في أسلوب حياة مستدام. ومع شبكة متنامية تضم أكثر من 250,000 مستخدم في دولة الإمارات فقط، تقوم "سباركلو" بجمع أكثر من 200,000 عبوة وعلبة يومياً. وتعمل الشركة في أكثر من عشرة دول، بما في ذلك دولة الإمارات والسعودية وعُمان وقطر وفيتنام والهند، وتايلاند وكازاخستان وجورجيا.

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