في إطار جهودها المتواصلة لتوفير أسلوب حياة راقٍ ومتميز ضمن مشروع تلال الغاف

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، التابعة لشركة ماجد الفطيم العقارية، عن تعيين شركة "شابورجي بالونجي الشرق الأوسط" لتكون المقاول الرئيسي لتنفيذ أعمال الإنشاءات في حيي "أورا" و"أورا جاردنز" في "تلال الغاف". ويتميز الحيّان الجديدان بموقع مثالي ضمن المجمع السكني الرائد الذي يوفر نمط حياة راقٍ واستثنائي في دبي.

وبموجب هذا العقد الذي تبلغ قيمته الإجمالية 799 مليون درهم إماراتي، ستقوم شركة "شابورجي بالونجي" ببناء 808 وحدة من الفلل في كلا الحيّين، على أن يتم إنجاز المشروع في منتصف عام 2024. يأتي تطوير حيّا "أورا" و"أورا جاردنز" بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات السوق العقاري في دبي لتوفير مجمعات سكنية تُوفِّر تجربة معيشية راقية.

ويضم حي "أورا" خيارات سكنية متعددة وقابلة للتعديل، حيث يمكن إعادة تصميم المخططات الداخلية بما يتناسب مع أنماط المعيشة المختلفة تبعاً لاحتياجات والمتطلبات التي يفضلها المستثمرون والمالكون، ويقدم الحي فللاً مزدوجة أنيقة ومعاصرة تتألف من أربع غرف نوم، وتضم جميعها "سكاي سويت". بينما يقدم حي "أورا جاردنز" مجموعة مختارة من منازل التاون هاوس المكونة من ثلاث وأربع غرف نوم، إضافةً إلى الفلل المزدوجة التي تتضمن "سكاي سويت". ويمثل جناح "سكاي سويت" مساحة بنتهاوس مبتكرة متعددة الاستخدامات، حيث يوفر للمشترين إمكانية الاختيار بين عدة مخططات داخلية لتوظيف المساحة للترفيه، أو تخصيص مكان إقامة مستقل للضيوف.

وبالإضافة إلى سهولة الوصول إلى وسائل الراحة المصممة على طراز المنتجعات الراقية في تلال الغاف، والتي تشمل بحيرة ترفيهية مذهلة تحدها شواطئ رملية بيضاء، يعكس حيّا "أورا" و"أورا جاردنز" التزام ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة لبناء مجمعات سكنية متكاملة تقدم أسعد اللحظات للمقيمين والزوار كلّ يوم. ويتميز الحيّان الجديدان بحدائق مركزية متصلة بممرات مخصصة للمشي وركوب الدراجات والجري، ومحاطة بالمناظر الطبيعية الخضراء الجميلة، والعديد من الملاعب، وحمامات سباحة، والصالات الرياضية الخارجية، والمساحات العامة المصممة لتعزيز التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، قال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة في "ماجد الفطيم العقارية": "يُجسد التركيز على العملاء وتلبية متطلباتهم ركيزة أساسية لشركتنا، ومصدر إلهام لتطوير وجهات سكنية رائدة في قلب الطبيعة والمناظر الخلابة، توفر لقاطنيها وزوارها إحساساً فريداً وارتباطاً عاطفياً بالمكان، وشعوراً

عميقاً بالانتماء. ويعتبر حيّا "أورا" و"أورا جاردنز" من الأحياء السكنية المتميزة التي تركز على الإنسان، وتعكس التزامنا المطلق بتقديم مجتمعات متميزة توفر أسلوب حياة راقٍ. ونحن على ثقة تامة من أن شراكتنا مع شركة "شابورجي بالونجي الشرق الأوسط"، ستُسهم في تعزيز جهودنا نحو تحقيق أهدافنا ورؤيتنا الطموحة في حيّي ’أورا‘ و’أورا جاردنز‘، نظراً لما تتمتع به الشركة من سمعة ممتازة وخبرة عريقة في تنفيذ مشاريع عالية الجودة، والتزامها الراسخ بمعاييرنا الصارمة للاستدامة في كل مرحلة من مراحل الإنشاءات."

من جانبه، قال موهان داس سايني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة شابورجي بالونجي إنترناشيونال: "يسعدنا التعاون مع شركة ماجد الفطيم واختيارنا كشريك استراتيجي لتنفيذ عمليات الإنشاءات في حييّ ’أورا‘ ، و’أورا جاردنز‘، ضمن مشروع تلال الغاف المميز، والذي تم تصميمه لتقديم تجربة معيشية راقية. وبصفتنا المقاول الرئيسي للمشروع في حييّ ’أورا‘ ، و’أورا جاردنز‘، نتطلع بتفاؤل إلى النتائج المثمرة من هذه الشراكة، حيث نسعى إلى توظيف كافة القدرات التنفيذية والخبرات العريقة في المقاولات والإنشاءات لإضفاء قيمة مضافة إلى المشروع. وانطلاقاً من فهما العميق لتوقعات شركة ماجد الفطيم وعملائها، فإننا على ثقة تامة من قدرتنا على تنفيذ هذا المشروع وفق أعلى معايير الإنشاءات، بما يعزز مكانة شركة ماجد الفطيم العقارية في سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة كمطور عقاري رائد".

والجدير بالذكر أن مشروع تلال الغاف يغطي مساحة تمتد لأكثر من ثلاثة ملايين متر مربع ويضم عدة أحياء متصلة فيما بينها بشبكة من المسارات المخصصة للمشي والركض وركوب الدراجات، ومحاطة بمساحات خضراء واسعة ومناظر طبيعية خلابة. ويتماشى تصميم هذا المشروع مع الالتزام المطلق لشركة ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة بمفهوم التصميم المستدام والمعيشة المستدامة، باعتباره أول مشروع معتمد من جوائز بريم "BREEAM" في دبي. ويلتزم مشروع تلال الغاف بتطبيق أعلى معايير الاستدامة لتوفير جودة حياة استثنائية والحد من الآثار السلبية المحتملة على البيئة، بما يتماشى مع رؤية ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات المتكاملة المتمثلة في توفير مجمعات سكنية مستدامة، حيث تم تطوير جميع الوحدات السكنية اعتماداً على مجموعة من الأنظمة الذكية المصممة خصيصاً لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الهدر.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "تلال الغاف"

يعدّ مجمّع "تلال الغاف" أوّل الوجهات المتكاملة متعددة الاستخدامات التي تطوّرها شركة "ماجد الفطيم" في دبي، وتوفّر تجربة سكن فريدة ومثالية. يقع "تلال الغاف" في قلب دبي الجديدة، مع بحيرة خلابة ذات شاطئ رملي في مركزها، ليحقق توازناً مذهلاً بين الرفاهية والطابع الحضري الحديث، مع ما يحتويه من مرافق استثنائية وعناية بأدق التفاصيل، فكل بيت في "تلال الغاف" مبني ليحقق سعادة العملاء.

وكجزء من التزام شركة "ماجد الفطيم" بالتصاميم والمساكن التي تحقق الاستدامة، يحتوي المجمّع السكني على مجموعة أحياء سكنية فخمة يمكن التنقل بينها سيرا على الأقدام، وهي متصلة بمسارات للمشي وركوب الدراجات ومساحات طبيعية مفتوحة وحدائق عامة. يضم المشروع كذلك مجموعة من المحال التجارية

والمطاعم المختارة من "ماجد الفطيم" ومدرسة دولية، تقع جميعاً على بعد خطواتٍ قليلة من منازل سكّان المجمّع. www.tilalalghaf.com

تابعونا على: https://www.twitter.com/tilalalghaf https://www.fb.com/tilalalghaf https://www.instagram.com/tilalalghaf

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 28 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 400 متجراً، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.

https://maf.am/Majid_Al_Futtaim_AR

يرجى متابعتنا عبر:

https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim https://www.instagram.com/majidalfuttaim https://www.tiktok.com/@majidalfuttaim https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim https://twitter.com/majidalfuttaim https://www.linkedin.com/company/majid-al-futtaim https://majidalfuttaim.medium.com