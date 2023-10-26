دبي، الإمارات العربية المتحدة: تمتلك شركة "ماجد الفطيم" الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية "كارفور"، تحت شعار شركة "ماجد الفطيم"، في 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وتشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأرمينيا، والبحرين، ومصر، وجورجيا، والعراق، والأردن، وكينيا، والكويت، ولبنان، وعُمان، وباكستان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وأوغندا. وتواصل الشركة التزامها بدعم الأفراد والمجتمعات التي تتواجد فيها، بما في ذلك دعم زملائها البالغ عددهم 46 ألف زميل في المنطقة.

"ماجد الفطيم"* تعرب عن قلقها البالغ إزاء الأحداث التي تشهدها المنطقة والمعاناة الإنسانية المستمرة في غزة. وبناءً على ذلك، تعلن الشركة عن التبرع بمبلغ مليون دولار لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم الحملة الوطنية التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة ”تراحم من أجل غزة“.

ويأتي هذا التبرع بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي قدمته الشركات الأخرى التابعة لمجموعة "ماجد الفطيم" في المنطقة من خلال تقديم تبرعات تجاوزت قيمتها مليون دولار، وتسهيل حملات جمع التبرعات.

كما أطلقت شركة "ماجد الفطيم" حملة لجمع التبرعات بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي. حيث يمكن لعملاء كارفور التبرع بشكل نقدي عبر صناديق الدفع في متاجر كارفور، وعبر الموقع الإلكتروني وتطبيق التسوق، أو من خلال تقديم التبرعات العينية عن طريق إيداع المنتجات في صناديق تابعة للهلال الأحمر الإماراتي في متاجر كارفور أو مراكز التسوق التابعة للشركة ومتجر "ذات". كما يمكن للعملاء التبرع بنقاط "شير" عبر التطبيق.

*من خلال شركتها "ماجد الفطيم هايبرماركتس ش.ذ.م.م" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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نبذة عن كارفور:

أطلقت شركة "ماجد الفطيم"، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، "كارفور" في المنطقة في عام 1995، حيث تمتلك الشركة الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية في أكثر من 30 سوقًا عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" حاليًا أكثر من 375 متجر كارفور متوزعة على 17 دولة لتلبية حاجات750,000 عميل يومياً، كما يضم فريق عمل "كارفور" أكثر من 37,000 زميل.

تقوم كارفور بإدارة أنواع مختلفة من المتاجر، إضافات الى خيارات عديدة للتسوق عبر الإنترنت من أجل تلبية الطلب المتزايد من قاعدة عملائها المتنوعة. وتماشياً مع التزام العلامة التجارية في توفير أوسع مجموعة من المنتجات ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية، تقدم كارفور اليوم خيارات لا مثيل لها تضم أكثر من 500,000 نوع من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، ويتم توريد 80% منها محلياً عبر شبكة من الموردين المحليين والإقليميين، لتساهم بذلك في دعم الاقتصاد والمجتمع المحلي، فضلاً عن تقديم تجربة تسوق فريدة متناغمة مع احتياجات المجتمع، وصولاً إلى تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم.

عن "ماجد الفطيم" .

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 29 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، و"مول عمان"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 375 متجراً، ويشمل ذلك كارفور سيتي+، أول متجر خال من صناديق الدفع في المنطقة، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 500 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و "ميزون دو موند" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.