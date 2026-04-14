بغداد، العراق – سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال شهر آذار، في أداءٍ مخالف لاتجاه عدد من الأسواق الإقليمية التي شهدت تراجعات ملحوظة، من بينها دبي (DFM) بنسبة 16.4-%، وأبوظبي (ADX) بنسبة 8.9-%، ومصر (EGX 30) بنسبة 7.9-%، والبحرين (BHBX) بنسبة 7.8-%، وقطر (QSE) بنسبة 7.8-%، والكويت (PR BKP) بنسبة 1.6-%. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بشكل رئيسي بمكاسب أسهم مصرف بغداد، وبغداد للمشروبات الغازية، ومصرف المنصور للاستثمار، في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بالشركات ذات الأساسيات القوية رغم التحديات الإقليمية.

كما أسهم كلٌّ من مصرف بغداد ومصرف المنصور للاستثمار في دعم ارتفاع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 3.1% خلال الشهر، مما يعكس استمرار الدور المحوري للقطاع المصرفي في قيادة أداء السوق. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 1.4%، مدعوماً بالأداء الإيجابي لسهم بغداد للمشروبات الغازية.

وسجّل مؤشر الربيع للعائد الاجمالي (RSISXTR) ارتفاعاً بنسبة 3.2% خلال شهر آذار، مستفيداً من توزيعات الأرباح النقدية التي أعلن عنها مصرف المنصور للاستثمار بقيمة 0.10 دينار عراقي للسهم الواحد، وبعائد يبلغ 4.7%.

وقالت عائشة كول اوزكور، رئيسة فريق الأبحاث والدراسات في شركة الربيع للوساطة: "يعكس أداء السوق خلال شهر آذار درجة من المرونة في سوق العراق للأوراق المالية، لا سيما في ظل التراجعات التي شهدتها الأسواق الإقليمية. وعلى الرغم من استمرار التحديات الجيوسياسية وتأثيرها على معنويات المستثمرين، فقد حافظ السوق على مستويات جيدة من النشاط، مدعوماً بالاهتمام المستمر بالقطاعات التي تتمتع بأساسيات قوية، وعلى رأسها القطاع المصرفي."

وارتفع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 61% خلال شهر آذار مقارنة بشهر شباط ليبلغ 20.4 مليون دولار أمريكي، وذلك رغم انخفاض عدد جلسات التداول بنسبة 15% نتيجة عطلة عيد الفطر وإغلاقات أخرى. واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 40.6%، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 37.9%، إلى جانب مساهمات متفاوتة من قطاعات الاتصالات والصناعة والخدمات والزراعة. كما شهدت منصة الشركات غير المدرجة (OTC) ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التداول بنسبة 133% على أساس شهري، ليصل إلى 704.5 ألف دولار أمريكي.

وسجّلت أسعار أسهم 35 شركة مدرجة ارتفاعاً خلال شهر آذار، من بينها 18 شركة تجاوزت نسبة نموّها 5%، فيما ارتفعت 7 شركات بأكثر من 10%. وتصدّرت شركة الحمـراء للتأمين قائمة الارتفاعات بنسبة 87.7%، تلاها المصرف الوطني الإسلامي بنسبة 21.4%.

وعلى صعيد التطورات الاقتصادية، يواصل العراق إحراز تقدم في عدد من المشاريع الاستراتيجية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية، إلى جانب تحديثات تنظيمية في القطاع المصرفي تهدف إلى تعزيز السيولة، واستمرار النقاشات حول تحفيز الاستثمارات الأجنبية. كما أعلنت رئاسة البرلمان عن تحديد جلسة في 11 نيسان لانتخاب رئيس الجمهورية، في إطار جهود متواصلة لدفع عملية تشكيل الحكومة.

وفي سياق أوسع، يواصل العراق الحفاظ على موقعه في أسواق الطاقة العالمية، حيث حلّ في المرتبة الثانية بين الدول العربية المنتجة للنفط خلال عام 2025، مستحوذاً على نسبة 5.2% من الإنتاج العالمي، بحسب بيانات Visual Capitalist.

وفي المقابل، لا تزال التوترات الإقليمية، ولا سيما الصراع المستمر الذي يشمل إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، تشكّل مصدر مخاطر جيوسياسية قد تؤثر على معنويات المستثمرين على المدى القريب. ومع ذلك، فإن أداء السوق خلال شهر آذار يعكس مستوى من الاستقرار النسبي المدعوم بالعوامل المحلية الأساسية.

-انتهى-

#بياناتشركات