دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة عزيزي، الذراع الخيرية لمجموعة عزيزي، عن تغطية كامل النقص في الرسوم الدراسية لنحو مئة طالب أفغاني في الجامعة الأمريكية في آسيا الوسطى في بيشكيك، قيرغيزستان. وتأتي هذه المبادرة عقب زيارة شخصية قام بها مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي، مرويس عزيزي، إلى بيشكيك للقاء إدارة الجامعة والطلاب المتضررين.

وبعد مناقشات بنّاءة مع هيئة التدريس والإدارة في الجامعة الأمريكية في آسيا الوسطى، وافقت المؤسسة على تقديم منحة قدرها 500,000 دولار أمريكي لضمان استمرار جميع الطلاب الأفغان، البالغ عددهم 96 طالباً، في دراستهم دون انقطاع حتى التخرج. كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتأكيد الشراكة بين مجموعة عزيزي والجامعة الأمريكية في آسيا الوسطى.

وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي: "أؤمن إيماناً راسخاً بأهمية التعليم كركيزة أساسية، ودوره المحوري في تمكين الأفراد من عيش حياة كريمة، وتنمية وازدهار المجتمعات بأكملها، ولذلك فإننا ملتزمون بدعم شبابنا في سعيهم نحو المعرفة."

وقبل مغادرته بيشكيك، أقام مرويس عزيزي مأدبة غداء للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وممثلين عن الحكومة القرغيزية في فندق شيراتون. وحضر المأدبة سعادة السفير أفازبك عبد الرزاقوف، المبعوث الخاص لجمهورية قيرغيزستان إلى أفغانستان.

وأضاف مرويس عزيزي قائلاً: "لقد كان حدثاً هاماً وملهماً، حيث قمت بتشجيع الطلاب على السعي نحو تحقيق أهدافهم، واحترام قوانين بلدهم المضيف، والحفاظ على روابطهم وتواصلهم مع وطنهم الأم أفغانستان، وقد تأثرت عميقاً بتفاؤلهم وصمودهم."

حول مجموعة "عزيزي"

تُعد مجموعة عزيزي كياناً خاصاً متعدد الأنشطة يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له، وتتنوع مجالات عمله لتشمل العقارات، والضيافة، والخدمات المصرفية، والتجارة، والطاقة. وتضم المجموعة تحت مظلتها عدداً من الشركات المتخصصة، من بينها "عزيزي للتطوير العقاري"، التي تُصنّف ضمن أبرز شركات التطوير الخاصة في دولة الإمارات، إلى جانب شركات أخرى تعمل في مجالات متنوعة على المستويين الإقليمي والدولي.

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