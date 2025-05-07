دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، خلال اليوم الافتتاحي لمعرض المطارات 2025، عن توقيع عقد رسمي مع شركة سميثز ديتيكشن لتوريد أنظمة فحص متقدمة لجميع مباني المسافرين في مطار دبي الدولي (DXB). ويشمل العقد، الممتد لعدة سنوات، تركيب أجهزة HI-SCAN 6040 CTiX Model-S بتقنية التصوير المقطعي في مباني المسافرين 1 و2 و3، بهدف تعزيز الأمن، وتحسين الكفاءة، وانسيابية حركة الركاب.

تتميز أجهزة الفحص بتقنية تصوير ثلاثي الأبعاد عالية الدقة، وتُتيح للمسافرين إبقاء الإلكترونيات والسوائل داخل الحقائب أثناء التفتيش، ما يُسرّع الإجراءات ويُحسن تجربة المرور. كما أنها معتمدة من هيئات أمنية دولية مثل TSA وECAC، وتعمل بخوارزميات iCMORE للتعرف التلقائي على الأجسام، إضافة إلى أنظمة ذكية لإدارة المسارات وإعادة الصواني.

وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية دبي لتطوير بنية تحتية مستقبلية متقدمة وآمنة، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في قطاع الطيران.

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، والرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة:“ تواصل دبي ريادتها في قطاع الطيران من خلال الاستثمار في أحدث تقنيات الفحص الأمني. ويسهم هذا المشروع في تعزيز سلامة المسافرين والارتقاء بتجربتهم، وترسيخ سمعة دبي كمركز عالمي للتميز في الطيران."

من جهته، صرّح سعادة المهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران:

"اختيار شركة سميثز ديتيكشن يعكس التزامنا بدمج التقنيات الذكية في البنية التحتية للمطارات. إنه استثمار في كفاءة العمليات وسلامة الملايين من المسافرين، ضمن مساعي دبي نحو مطارات المستقبل."

وأشارت سعادة المهندسة سوزان العناني، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية:

"نحن ملتزمون بتطوير بنية تحتية متقدمة وآمنة تعتمد على حلول ذكية ومتكاملة. ويُجسد هذا المشروع نهجنا الاستباقي في تلبية احتياجات قطاع السفر المستقبلي، وضمان جاهزية مطاراتنا للنمو المتسارع."

بدوره، صرّح المدير العام لشركة سميثز ديتيكشن الشرق الأوسط، السيد توم سكوير:

"نفخر بالتعاون مع مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية لتأمين أحد أكثر مطارات العالم ازدحامًا. وستُسهم تقنياتنا المتقدمة في تعزيز كفاءة الفحص الأمني ودعم رؤية دبي في تطوير تجربة سفر ذكية وآمنة."

ويُعد هذا المشروع جزءاً من استراتيجية دبي الشاملة لتطوير مطارات ذكية. ومع استمرار مطار دبي الدولي في تحقيق أرقام قياسية في حركة المسافرين الدوليين، تضمن هذه التحديثات مواكبة المطار لأعلى معايير الأمن والخدمة عالمياً.

نبذة عن مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية:

تأسست مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية في عام 1997، وهي مؤسسة حكومية مستقلة تابع لمؤسسة مدينة دبي للطيران، وتتولى مسؤولية تخطيط وتصميم وتطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية للمطارات في دبي وخارجها. تقود المؤسسة تطوير مطاري دبي الدولي (DXB) وآل مكتوم الدولي (AMIA) كجزء من الرؤية الاستراتيجية للإمارة للنمو المستدام في قطاع الطيران.

نبذة عن سميثز ديتيكشن:

تُعد سميثز ديتيكشن شركة عالمية رائدة في تطوير وتقديم تقنيات الأمن المتقدمة، وتُقدم حلولًا تغطي المطارات، والمعابر الحدودية، والموانئ، والبنية التحتية الحيوية. تشمل محفظتها أنظمة فحص متطورة، وأجهزة كشف كيميائي، ومنصات متنقلة تدعم الأمن والكفاءة، مستندة إلى أكثر من 70 عامًا من الخبرة.

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