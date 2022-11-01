دبي، الإمارات العربية المتحدة : استقبل عالم العملات المشفرة مشاركة "مؤسسة حق" في معرض جايتكس الـ 42 والذي اختتم فعالياته مؤخراً، بالكثير من الحفاوة والترقب وذلك في أعقاب الإعلان عن إطلاق عمليات التداول على منصتها "منصة الحق" خلال الربع الحالي من العام الجاري 2022، حيث ستتيح هذه المنصة إمكانية تداول عملة "إسلاميك كوين" لعامة الجمهور المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد تُرجمت هذه الحفاوة من خلال الإقبال الكثيف على منصة مؤسسة الحق، وهي شركة متخصصة في الخدمات الرقمية المالية المتوافقة مع التشريعات وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، إذ شهدت زيارة عدة هيئات حكومية محلية وإقليمية، خصوصاً تلك المعنية بالحلول المالية الرقمية وتداول العملات المشفرة، إضافةً إلى مؤسسات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والعالمية.

من جهته، قال محمد الكاف الهاشمي، الشريك المؤسس ورئيس مسؤولي الأعمال في مؤسسة حق: "أستطيع القول بأن زخم الإقبال على جناح شركتنا فاق كل توقعاتنا، إذ أؤكد أن شغف الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بقرب تداول عملة "إسلاميك كوين" كان مفاجئاً لنا بكل المعايير، إذ اكتشفنا تعطش السوق لوجود عملات مشفرة تتوافق مع أحكام شريعتنا الإسلامية الغرّاء، بإمكانها تقديم قيم مصرفية جديدة وحلول تتميز بالشفافية والمصداقية والاستدامة وأكثر إنصافاً لإدارة الأموال".

وأضاف الهاشمي قائلاً: "وقد كان جايتكس فرصة مواتية شرحنا من خلالها لعملائنا وعملائنا المحتملين آليات عملنا العامة وتفاصيل عملياتنا التشغيلية التي أؤكد مرة أخرى أنها الأكثر شفافية من حيث العملات المشفرة، وهي المرتكز الأساسي الذي استطعنا من خلاله الحصول على فتوى شريعة من هيئة مؤلفة من كبار الخبراء العالميين في مجال التمويل الشرعي وعلى رأسهم سماحة الشيخ الدكتور نظام محمد صالح يعقوبي، وهو شخصية ذائعة الصيت في عالم التمويل الإسلامي، إذ يقدم خدماته لأكثر من 40 مؤسسة مالية كبرى من بينها: Standard Chartered وBNP Paribas وS&P Dow Jones".

وشدّد محمد الكاف الهاشمي على أن من بين الأشياء اللافتة هو اهتمام بعض المؤسسات الإقليمية والعالمية بعملة "إسلاميك كوين"، ومن المتوقع أن يُترجم هذا الاهتمام إلى شراكات عمل حقيقية على الأرض من خلال توقيع بعض مذكرات التفاهم مع هيئات مالية حكومية خليجية وبعض الشركات العالمية لا سيما في البرازيل، التي تعتبر سوقاً مزدهرة للعملات المشفرة في العالم، إذ تمتلك أكثر من 12 ألف شركة عملات مشفرة وفقاً لتصريحات رسمية من أعضاء هيئة الضرائب البرازيلية أغسطس الماضي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن عملة "إسلاميك كوين" كانت حديث السوق خلال الأيام القليلة الماضية، حيث نجحت في الحصول على 200 مليون دولار خلال تداولها الخاص للمستثمرين ذوي الثروات العالية في جميع أنحاء العالم.

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محمد عفيفي

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