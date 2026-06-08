القاهرة، أعلنت اليوم مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية، وهي مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح تدعم مبادرات وجهود التنمية المستدامة، أنها سوف تساهم في التوسع في الطاقة الاستيعابية لخدمات الرعاية الطبية في مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، وذلك من خلال توجيه تبرعات لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير البنية الأساسية للمستشفى بالتعاون مع كلٍ من مؤسسة بنك نكست للتنمية المجتمعية وشركة ڤاليو.

وسوف يساهم هذا التعاون في توحيد الجهود بين ثلاث مؤسسات تتشارك رؤية واضحة تتبلور في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في مصر للوصول إلى النتائج المنشودة عبر الاستثمار في تطوير البنية الأساسية الطبية الحيوية وتحسين بيئة حصول المرضى على العلاج. وتقوم هذه المؤسسات بتوجيه الدعم المشترك لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، وهو أول مستشفى متخصص وغير هادف للربح لعلاج الحروق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي يقدم خدمات العلاج الشامل وإعادة التأهيل والدعم النفسي لمصابي الحروق بمختلف فئاتهم وشرائحهم المجتمعية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المساهمة المشتركة سوف تقوم بتوفير التجهيزات الكاملة لغرفة إقامة داخلية للمرضى لتوفير بيئة آمنة ومجهزة تركز على راحة المريض، صُممت خصيصًا لتحسين ظروف تعافي المرضى وتعزيز قدرة المستشفى على استيعاب وعلاج عدد أكبر من الحالات. بالإضافة إلى ذلك، يشمل التبرع توفير جهاز المطياف الضوئي الدقيق الذي يُستخدم لقياس تركيز الحمض النووي (DNA) والحمض النووي الريبوزي (RNA) وتقييم نقاء البروتينات، وهو ما سيساهم في تعزيز قدرات المستشفى في مجال التشخيص الجزيئي وكذلك كفاءة العمليات بالمعامل وجهود الأبحاث السريرية.

وفي هذا السياق، صرحت هناء حلمي، رئيس قطاع الاستدامة بمجموعة إي اف چي القابضة والرئيس التنفيذي لمؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية، أن هذه المبادرة تعكس التزامنا الراسخ بالارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء مصر، وتعزيز قدرة المؤسسات غير الهادفة للربح على التوسع بنطاق أعمالها وتعظيم المردود الإيجابي لجهودها. وأضافت حلمي أن المؤسسة سوف توجه استثماراتها في تطوير كلٍ من البنية الأساسية لخدمات رعاية المرضى والقدرات التشخيصية المتطورة، حيث تتطلع إلى المساهمة بشكل فعال في تخفيف الأعباء الجسدية والنفسية التي تواجه مصابو الحروق، وتعزيز قدرة مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق على خدمة عدد أكبر من الأفراد ومساعدتهم في الحصول على مستوى الرعاية التي ترقى لتطلعاتهم.

ومن جانبه، أعرب كريم وهبه، رئيس قطاع التسويق والهوية المؤسسية في بنك نكست، عن سعادته بأن تكون مؤسسة بنك نكست للتنمية المجتمعية جزءًا من هذا التعاون المثمر الذي يدعم جهود مستشفى أهل مصر في تقديم رعاية متخصصة لضحايا الحروق. وأضاف وهبه أن هذه الشراكة تعكس التزام المؤسسة بتعزيز خدمات الرعاية الصحية والمساهمة في الارتقاء بصحة وسلامة المجتمعات المحيطة بعمليات البنك، كما تبرز أهمية العمل الجماعي في تلبية الاحتياجات الحيوية بقطاع الرعاية الصحية وإحداث تأثير إيجابي ومستدام بالمجتمعات المحيطة.

ومن ناحية أخرى، أكدت سلمى عبد الحميد، رئيس قطاع التسويق بشركة ڤاليو، أن مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق يجسد كل ما نقدره في المؤسسات التي تتبنى أهدافًا نبيلة، وهو ما ينعكس في تفاني جميع أفراد فريق العمل في خدمة من يحتاجون إلى هذا النوع من الخدمات الطبية من جميع فئات وشرائح المجتمع. وأعربت عبد الحميد عن اعتزازها بدعم جهودهم الاستثنائية والمساهمة في دفع عجلة نموهم المستمر، مؤكدة على أن هذه المساهمة تعد بمثابة رسالة تقدير وعرفان لجميع ما يقدمونه من خدمات وأثرها بالغ الأهمية، ومشددة على التزام شركة ڤاليو بمساعدة المستشفى في الوصول إلى المزيد من المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم.

ومن جانبها أعربت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، عن اعتزازها بالتعاون مع كلٍ من مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية ومؤسسة بنك نكست وشركة ڤاليو، حيث يعكس الدعم الذي يقدمه كل منهم التزامًا مشتركًا بتعزيز قدرة المرضى في مصر على الحصول على خدمات الرعاية الصحية العادلة والمستدامة. وأكدت السويدي أن الاستثمارات الموجهة نحو تطوير البنية الأساسية الحيوية والقدرات التشخيصية لا تقتصر على تحسين جودة وكفاءة الرعاية التي نقدمها فقط، بل تمتد لتساهم في تعزيز قدرة المستشفى على خدمة أعداد متزايدة من الناجين من الحروق بكرامة وسرعة من خلال مجموعة من أكفأ الكوادر الطبية المتخصصة على المدى الطويل. وأشارت السويدي إلى أن هذه الشراكات الاستراتيجية سوف تساهم في تحقيق النمو وتقديم خدماتها للمزيد من المرضى، ومواصلة تقديم رعاية تصون كرامة كل فرد دون النظر عن إمكاناته المادية. واختتمت السويدي بأن المستشفى يتطلع إلى تحقيق أثر إيجابي أكبر من خلال هذا التعاون المشترك.

ومن الجدير بالذكر أن الشركاء الثلاثة يسعون، من خلال هذا التعاون المشترك، إلى إحداث أثر ملموس في تعزيز الطاقة التشغيلية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، والارتقاء بتجربة المرضى، وتطوير قدرات المستشفى التشخيصية والعلاجية. وتعكس هذه المبادرة الاستراتيجية المتكاملة لمجموعة إي اف چي القابضة للتنمية المستدامة، وهي إطار عمل يركز على إحداث تأثير إيجابي ممتد وقابل للتوسع من خلال إبرام الشراكات الهادفة والتدخلات الاستراتيجية الموجهة.

ويواصل مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق لعب دور محوري في دفع عجلة التقدم في مجالات العلاج والوقاية والأبحاث المتعلقة بالحروق في مصر، مما يساهم في تحسين معدلات الشفاء والتعافي، إلى جانب نشر الوعي حول سبل الوقاية من الحروق.

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#بياناتشركات

عن مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق:

يُعد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق أول وأكبر مستشفى مجاني لعلاج الحروق في أفريقيا والشرق الأوسط، افتُتح عام 2024 بطاقة استيعابية 60 سريرًا لخدمة مرضى الحروق في مصر والمنطقة. ويعتمد المستشفى على نموذج متكامل يجمع بين الرعاية الطبية المتخصصة، وإعادة التأهيل، والدعم النفسي، إلى جانب دوره كمركز للتدريب والتعليم والبحث العلمي. وأسهم في رفع نسب الشفاء لمرضى الحروق في مصر من 20% إلى 75%، معززًا جودة الرعاية الصحية وتحسين حياة المرضى.

عن مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية:

تأسست مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية كمؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح في عام 2006 التزمًا بالدور الاجتماعي التي تقوم به مجموعة إي اف چي القابضة في المجتمعات التي تعمل فيها.

وتهدف المؤسسة مساعدة الافراد والمؤسسات على التغلب على التحديات المالية والتعليمية والصحية التي تواجه مجتمعنا من خلال دعم البرامج المبتكرة والمستدامة لمساندة من هم في حاجه للتغيير الإيجابي في المجتمعات المحلية الخاصة بنا. ترتكز مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية أساسًا على برامج التنمية المتكاملة في مصر من خلال مكافحة الامراض الواسعة الانتشار ودعم مبادرات التنمية الشاملة في مجالات الإسكان والمياه والصرف الصحي والتمكين الاقتصادي.

وقد لعبت المؤسسة دورًا هامًا في تنمية المجتمعات من خلال العمل مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في العديد من المشاريع، وعلى سبيل المثال وليس الحصر: حملات التوعية ومكافحة التهاب الكبد الوبائي (سي)؛ حملات التوعية والتطعيم ضد فيروس التهاب الكبد(Hepatitis B) لطلاب الجامعات؛ مشروعات التمويل الصغير؛ والتخفيف من حدة الفقر في عزبة يعقوب في بني سويف، ومؤخراً وبالتعاون مع المبادرة الكويتية للعطاء لتنفيذ مشروع تنمية قرية المخزن بمحافظة قنا، وبرامج الدعم الصحي في جامعة أسيوط، ودعم الأطفال الذين يعانون من الشلل الدماغي، ودعم المبادرات التعليمية بالتعاون مع كيدزانيا.

علاوة على ذلك، نجحت مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية في تعزيز تواجدها في محافظة الأقصر منذ عام 2017 وذلك عبر تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية الرئيسية. وتشمل هذه المشروعات «أكاديمية شباب العلماء»، وبناء 160 منزلًا، وتطوير شبكة للصرف الصحي، وتأسيس مدرسة «رواد المستقبل»، وهو ما يرسخ التزام المجموعة تجاه دفع عجلة التنمية المستدامة ودعم قطاع التعليم في المجتمعات التي لا تحظى بالقدر الكافي من الخدمات.

وتلتزم مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية بتمكين الشباب من خلال برامج الاستدامة وتحقيق المردود التنموي المستدام بالمجتمعات المحيطة بأعمالها، من خلال الاستفادة من الخبرات والمواهب البشرية لخلق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة والمجتمعات التي نخدمها، وتشمل المساهمات برامج في مجال التعليم والبيئة والنصح وتنمية وإرشاد وتعيين الشباب.

لمزيد من المعلومات عن مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.efgfoundation.org.eg

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

melgammal@efgholding.com

عمر سلامة

رئيس الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

osalama@efgholding.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@efgholding.com

ملاحظة حول البيانات الطليعة

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف چي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

عن مؤسسة بنك نكست للتنمية المجتمعية:

نجح بنك نكست (المعروف سابقًا باسم aiBANK) في تعزيز التزامه نحو الارتقاء بمستوى الرفاهية المجتمعية وذلك من خلال تأسيس مؤسسة بنك نكست للتنمية المجتمعية خلال عام 2016. وتعمل المؤسسة، المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 10355 كمنظمة غير هادفة للربح، لتكون الذراع التنموي للبنك. وتسعى مؤسسة بنك نكست إلى أن تصبح أحد صناع التغيير، وذلك عبر تعظيم المردود الإيجابي للمجتمعات المحيطة بعمليات البنك عبر توفير فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم عالية الجودة، إلى جانب تحقيق الاستقرار الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إطلاق برامج مستدامة ومبادرات مجتمعية هادفة، فضلاً عن ترسيخ ثقافة العمل التطوعي.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، لعبت مؤسسة بنك نكست دورًا حيويًا في دعم أهداف «رؤية مصر 2030» وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك من خلال الجهود الحثيثة التي تبذلها ومساهماتها الفعالة في مختلف المبادرات التنموية، لا سيما المبادرات التي تهدف إلى الحد من الفقر، والارتقاء بجودة التعليم، وتحسين قطاع الرعاية الصحية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

ريهام عباس

رئيس قطاع العلاقات العامة واتصالات المؤسسة في بنك نكست

rabbas@banknxteg.com

عن شركة «ڤاليو»

تقدم شركة ڤاليو (الاسم القانوني: U Consumer Finance S.A.E) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. تُعد ڤاليو أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي يتم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وذلك بالإضافة إلى استحواذ شركة "أمازون" على حصة مباشرة بها، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

وتنفرد الشركة بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 8,500 نقطة بيع وموقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرامج القروض النقدية والادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة «Valu Invest» وصندوق AZ Valu وتطبيق EFG Hermes ONE و«شقلباظ» و«Ulter»، وShop'IT.

وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة تيتانيوم الائتمانية الجديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا لتوسيع باقة حلول الدفع، بهدف تزويد عملائها بأكثر الحلول مرونة وسهولة وشمولًا، وهو ما يرسخ مكانة ڤاليو كأفضل مقدمي الخدمات المالية التي تلبي جميع احتياجات العملاء. كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية ملائمة لتلبية متطلبات العملاء دائمة التغير.

لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة www.valu.com.eg

قطاع العلاقات العامة في ڤاليو

News-release@valu.com.eg