الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت لينوفو اليوم عن بدء أعمال تشييد مقرها الإقليمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا رسمياً في برج مجدول الشهير بالرياض في المملكة العربية السعودية. ويمثل هذا الحدث الاحتفالي إنجازاً مهماً في استراتيجية لينوفو للنمو الإقليمي ويعزز التزامها بدعم رؤية السعودية 2030 والنمو المتسارع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

شهد الحفل البدء الرسمي لبناء الطابق المخصص لمقر لينوفو الإقليمي. ومن المقرر أن يبدأ المقر الجديد الذي يتوافق مع توجيهات وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية لإنشاء المقرات الإقليمية في المملكة، بالعمل بكامل طاقته بحلول مارس 2026. وحضر الحفل كبار قادة لينوفو، ومنهم مات زيلينسكي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الأسواق الدولية في لينوفو، ولورانس يو، رئيس المقر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وجيوفاني دي فيليبو، نائب الرئيس والمدير العام لشركة لينوفو السعودية.

يقع المركز الرئيسي في برج مجدول، أحد أبرز مباني الرياض ومركز الابتكار المتنامي. وسيُقرّب المركز لينوفو من الجهات الحكومية والشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وشركاء التكنولوجيا. ويستند هذا الاستثمار إلى التعيينات القيادية الأخيرة التي أجرتها لينوفو في المملكة العربية السعودية وشراكتها الاستراتيجية مع شركة "آلات"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وبمجرد اكتمال بنائه، سيعمل المقر الرئيسي الجديد كمركز لاستراتيجية وعمليات لينوفو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يعزز الاستثمارات الاستراتيجية للشركة وشراكاتها وتنمية المواهب في المنطقة.

قال لورانس يو، رئيس المقر الإقليمي لشركة لينوفو في الشرق الأوسط وإفريقيا: "يُمثل هذا المشروع الرائد إنجازاً بارزاً في مسيرة لينوفو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ونعزز عبر إنشاء مقرنا الإقليمي في الرياض التزامنا تجاه المملكة ونوسع شراكاتنا مع الجهات المعنية الرئيسية لدفع عجلة الابتكار التقني والنمو الاقتصادي. ولا يقتصر هذا الاستثمار على مجرد مكتب جديد، بل يهدف إلى ترسيخ مكانة لينوفو في قلب مستقبل المملكة العربية السعودية. ونعمل عبر التعاون مع شركة آلات وصندوق الاستثمارات العامة، على بناء القدرات المتقدمة في مجال التصنيع والبحث والتطوير وتنمية المواهب، مما يُمكّن المملكة العربية السعودية من أن تصبح مركزاً للابتكار التقني والنمو المستدام في جميع أنحاء المنطقة".

الشراكة مع "آلات" لتعزيز التصنيع المحلي

وضعت لينوفو و"آلات" في وقت سابق من العام الجاري، حجر الأساس لمنشأة تصنيع متطورة بمساحة 200 ألف متر مربع في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بالرياض (SILZ)، والتي ستُنتج أجهزة "صُنعت في السعودية" بحلول عام 2026. وإلى جانب التصنيع، تشمل الشراكة البحث والتطوير وتنمية المواهب وتوطين تصنيع التقنيات، مما يدعم هدف المملكة في أن تصبح من أفضل 15 دولة في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء بحلول عام 2030.

تهدف لينوفو و"آلات" معاً إلى توفير 15 ألف فرصة عمل مباشرة و45 ألف فرصة عمل غير مباشرة ونقل الخبرات العالمية إلى المنظومة المحلية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي المستدام بما يتماشى مع طموحات رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد مزدهر قائم على الابتكار. ويُعد إنشاء المقر الرئيسي الإقليمي جزءاً من استراتيجية لينوفو الأوسع نطاقاً لتوطين العمليات وتعزيز الشراكات الإقليمية ودعم طموحات المملكة العربية السعودية في أن تصبح مركزاً عالمياً للتقنية والابتكار.

