أعلنت شركة "لينكولن رايز" للتطوير العقاري ذ.م.م رسمياً عن إطلاق مشروعها السكني الفاخر الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يحمل اسم "لينكولن ستار ريزيدنس 2"، وهو تجمّع سكني مصمّم بعناية، يركز على توفير العافية والرفاهية لسكانه، ويمزج بين الأناقة المعمارية والحياة الحضرية المستدامة.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب النجاح الكبير الذي حقّقه المشروع الأول للمطوّر العقاري، ""لينكولن ستار ريزيدنس" في دبي الجنوب، والذي يتمّ تنفيذه وفق الجدول الزمني المحدد للتسليم، وقد حاز على ثقة المستثمرين وتقديرهم.

تعزيز الحياة الحضرية من خلال التصميم والابتكار الصحي

يهدف المشروع الجديد إلى إعادة تعريف الفخامة بأسعار معقولة، من خلال التركيز الفريد على العافية، وذكاء التصميم، وسهولة الوصول إلى أسلوب حياة متكامل. يضمّ المشروع مجموعة متنوّعة من الوحدات السكنية تشمل الاستديوهات، والشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتين، وشقق دوبلكس من ثلاث غرف نوم، تتراوح مساحاتها من 37 م2 إلى نحو 200 م2، مصمّمة جميعها لتلبية احتياجات الأفراد والعائلات والمستثمرين العالميين على حدّ سواء.

يطلّ مشروع "لينكولن ستار ريزيدنس 2" على خلفية ساحرة من أفق دبي الأيقوني، ويتميّز بما يلي:

وسائل راحة راقية وأنيقة: تضمّ جاكوزي، ومسبح، وغرفة الهالوثيرابي (العلاج بالملح)، قاعات لليوغا، ومساحات للجري، ومنطقة للشواء وحديقة للخضراوات.

تصميم صديق للمجتمع: يعطي الأولوية لاحتياجات السكان، من خلال تطوير الحدائق والممرات المناسبة لعربات الأطفال، ومناطق لعب للأطفال، ومدرسة داخل المجمّع السكني.

الأمن والراحة الحديثة: رقابة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، سهولة الوصول إلى وسائل النقل العامة، مع وجود منافذ متكاملة للطعام والبيع بالتجزئة في الموقع.

الاستناد إلى زخم السوق القوي

وفي هذا السياق، قال السيد أوفايس لطيف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "لينكولن رايز" للتطوير العقاري ذ.م.م: "لقد فاق رد فعل السوق تجاه مشروع ’لينكولن ستار‘ توقعاتنا. ومن خلال هذا المشروع الثاني، نسعى إلى تحويل هذا الزخم إلى مجتمع متكامل يركز على أسلوب الحياة الشامل ويدعم الصحة والعافية."

وأردف السيد كومار آلاغ، المدير التنفيذي للعمليات والشريك المؤسس لشركة "لينكولن رايز" للتطوير العقاري ذ.م.م: "بدءاً من غرفة الهالوثيرابي، وصولاً إلى البيئة الهادئة على السطح، يعكس هذا المشروع التزامنا بالابتكار المستدام والقيمة المضافة. يمثّل هذا المشروع أكثر من مجرّد مجمّع سكني – إنه ملاذ للأشخاص الذين يبحثون عن الراحة والسكون."

عنوان استراتيجي في "مناطق النمو" الجديدة في دبي

يقع مشروع "لينكولن ستار ريزيدنس 2" في واحدة من المناطق الواعدة في دبي، حيث يسهل الوصول منه إلى مراكز النقل العالمية ومراكز الأعمال. وهو يشكل رمزاً للعيش المجتمعي والعافية وقيمة الاستثمار طويل الأجل.

تواصل شركة "لينكولن رايز" للتطوير العقاري رحلتها نحو تحويل القطاع السكني في الإمارات العربية المتحدة، من خلال توفير منازل تشكّل مصدراً للإلهام والمشاركة وتواكب التطور نحو أسلوب حياة عصري.

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