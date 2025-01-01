الإمارات: أعلنت مجموعة ليـفا، الشركة الرائدة في قطاع التأمين متعدد الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي، عن حصولها على رخصة "مزوّد تأمين مشارك" من هيئة الصحة بدبي، مما يتيح لها لأول مرة بتاريخها تقديم خدمات التأمين الصحي للعمال ذوي الأجور المنخفضة. وتُعد هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة الشركة مع استمرارها في المضي قدماً نحو توسيع وتنويع محفظة أعمالها في جميع أنحاء المنطقة.

وتجدر الإشارة بأن العمال ذوي الأجور المنخفضة هم من لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 4,000 درهم، ولا يُسمح سوى لعدد محدود من شركات التأمين في دولة الإمارات بتقديم خطط التأمين الصحي لهذه الفئة. ويشترط الحصول على هذه الرخصة اجتياز شركات التأمين عملية تقييم دقيقة وشاملة من قبل الهيئة، والتي تحدد بموجبها مدى التزام الشركات بالإجراءات والضوابط المنصوصة لضمان تقديم خطط ومزايا تأمينية أساسية فعّالة من حيث الجوّدة وسهولة الوصول وبما يتناسب مع احتياجات فئة العمال ذوي الأجور المنخفضة.

وفي هذه المناسبة، قال مارتن روغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ليفا": "تلتزم مجموعة ليفا بتقديم خدمات تأمين تركز على تلبية احتياجات الأفراد والمجتمعات، ونحن سعداء بتوسيع نطاق هذا الالتزام ليشمل فئة العمال والموظفين ذوي الأجور المنخفضة لأول مرة في تاريخنا. كما أن حصولنا على هذا الترخيص من هيئة الصحة بدبي يُعد إنجازاً بارزاً في مسيرة علامتنا التجارية التي تأسست في عام 2023، بل ويعكس مكانة ’ليفا’ القوية كواحدة من بين أبرز شركات التأمين الرائدة في المنطقة".

ويتيح اعتماد شركة ليفا كـ "مزوّد تأمين مشارك" لعملائها الاستفادة من حلول التأمين الصحي التي تشمل كلاً من فئة العمال ذوي الأجور المنخفضة والفئات الأخرى من الموظفين عبر نفس المزود، مع إمكانية الوصول إلى هذه الحلول والخدمات عبر القنوات الرقمية، وهو ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت وخفض التكاليف المرتبطة بالحصول على وثائق التأمين من جهات مختلفة.

حول مجموعة ليفا

مجموعة ليفا هي شركة التأمين الرائدة في المنطقة، وتقدمُ منتجات وحلول مبتكرة ومصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات المتنامية لقاعدة عملائها عبر جميع خطوط أعمالها. ويعمل لدى ليفا ما يزيد على 1200 موظف وتقدمُ خدماتها إلى أكثر من 1.5 مليون عميل، وتملكُ عمليات تشغيلية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي النابضة، بما في ذلك سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين. كما تندرج تحت مظلة المجموعة شركات تابعة مملوكة بالكامل تدعمُ نمو أعمالها، بما فيها: شركة خدمات الدعم الخاصة المحدودة (الهند)، وشركة عناية تي بي ايه ش ذ م م (الإمارات).

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