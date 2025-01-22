مسقط: في إطار دورها كشريك رئيسي في قطاع التأمين بسلطنة عُمان ومساهمتها الفعالة في نموه، شاركت ليـڤا للتأمين ضمن فعاليات ملتقى المال والتأمين في نسخته الثانية لهذا العام كراعي فضي للحدث. وقد أُقيم الملتقى في ٢٠ و٢١ يناير بولاية صحار، وجمع قادة قطاعات المال والتأمين، الخبراء، والشركاء لمناقشة التطورات الأخيرة في هذين القطاعين المهمين.

تم تنظيم الفعالية من قِبَل فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان لمحافظة شمال الباطنة وبرعاية معالي صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد. وقد كان الحدث محطة مهمة للتعاون وتبادل المعرفة في مجالات التمويل والتأمين والتقنيات المستحدثة لخدمة القطاعين.

وشمل الملتقى مناقشات تفاعلية قادها نخبة من الخبراء، بالإضافة إلى معارض قدمتها شركات التأمين والتمويل الرائدة. وركزت أهداف الملتقى على تعزيز التحول الرقمي، وتشجيع الابتكار، وتلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات، مما أبرز الدور الحيوي لقطاع التأمين في دعم الأهداف الاقتصادية لعُمان.

وفي هذا السياق، صرحت هناء الهنائي، الرئيس التنفيذي لشركة ليڤا للتأمين: "يمثل ملتقى المال والتأمين لهذا العام محطة مهمة في مسيرة النمو والتحديث المستمر لمشهد التأمين في عُمان. وفي ليڤا للتأمين، نؤمن بأن دورنا يتجاوز تقديم حلول تأمينية مستحدثة وموثوقة للعميل، بل ونسعى أيضًا للمشاركة الفاعلة في رحلة تحوّل هذا القطاع. وقد قدم هذا الملتقى منصة قيّمة ومحورية لتبادل الأفكار والتطلّعات وفرص التعاون المحتملة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية الملحة واستكشاف فرص نمو جديدة تتوائم مع رؤية عُمان ٢٠٤٠".

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة ألبن كابيتال، فإن سوق التأمين في سلطنة عمان يشهد نموًا مستمرًا، ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى ١٫٨ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٢٨، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٤٫٥%، مدفوعًا بعوامل مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة وعي المستهلك، والمبادرات الحكومية مثل التأمين الصحي الإلزامي.

وسلط الملتقى الضوء على مواضيع رئيسية تتعلق بهذا النمو، بما في ذلك التحول الرقمي في قطاعي التأمين والتمويل، أهمية وثائق التأمين الصحي الشاملة، حلول التأمين المصممة خصيصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاتجاهات الناشئة في منصات التأمين الجماعي. كما أتاح الملتقى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مقدمي الخدمات والشركات، مما عزز التعاون وخلق فرص جديدة للنمو.

يجدر الذكر بأن ليڤا للتأمين تلتزم بدعم المبادرات الرئيسية التي تعزز الاستثمار في المواهب المحلية، وتلبي احتياجات الشركات والأفراد المتغيرة، وتساهم في تطوير منظومة التأمين في عُمان. ويؤكد دورها في مثل هذه المحافل التزامها بدفع نمو القطاع وتعزيز مساهمته في تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد.

مع التزام راسخ بالابتكار والاستدامة، تسعى ليڤا للتأمين إلى مواءمة أهدافها مع رؤية عمان ٢٠٤٠. من خلال هذه الجهود، تضمن الشركة أن يظل قطاع التأمين ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والازدهار المستدام للبلاد، مع التركيز على بناء شراكات قوية وتمكين الكفاءات الوطنية.

نبذة عن "ليـڤا للتأمين"

"ليڤا للتأمين" هي علامة تجارية جديدة تم إنشاؤها بعد اندماج عمليات اثنتين من شركات التأمين الرائدتين في المنطقة هما: "شركة التأمين الأهلية" و"الوطنية للتأمين على الحياة والعام". وتتطلع ليـڤا إلى تبوأ مكانة مرموقة كشركة رائدة متعددة المجالات والخدمات التأمينية في المنطقة، وهي ثمرة تكامل فريد لشركتين دائمتي التطور، حائزتين على جوائز عديدة، وتزخران بخبرة واسعة، ورؤية مشتركة، وإمكانات تكميلية عالية.

تُقدم "ليـڤا للتأمين"، مجموعة واسعة من حلول التأمين التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية والقابلة للتخصيص عبر جميع منتجات التأمين وأنواعه، وتدعمها خدمة عملاء عالية المستوى. وتهدف الشركة إلى إثراء حياة الأفراد من خلال تحقيق تطلعاتهم، وليكونوا على استعداد تام لكل طارئ من خلال إقامة منظومة تتجاوز حدود التأمين وتضع احتياجات العملاء في صميم عملياتها الأساسية.

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