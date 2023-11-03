الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت شركة ليد للتطوير العقاري عن توقيعها مذكرة تفاهم مع مدرسة كرانلي أبوظبي، تقدم الشركة بموجبها برنامجاً تدريبياً يتيح لمجموعة مختارة من طلاب المدرسة اكتساب الخبرات العملية ضمن مشروع جزيرة الجبيل، البالغة قيمته 15 مليار درهم إماراتي، وذلك في الفترة من أكتوبر 2023 وحتى يناير 2024.

وتم تصميم البرنامج التدريبي بدقة، ليقدم للطلاب تجربة واقعية وشاملة في تطوير وإدارة العقارات، إذ لا يقتصر البرنامج على اكتساب الخبرة العملية فحسب، بل يوفر لهم الفرصة لإطلاق إمكاناتهم والحصول على المعرفة الكافية في مختلف تفاصيل هذا القطاع.

كما يُتيح البرنامج للطلاب إمكانية الوصول إلى مكاتب الإدارة والمبيعات والهندسة وميدان العمل في جزيرة الجبيل، للاطلاع على تفاصيل أعمال البناء القائمة في مختلف أنحاء المشروع. وباعتبار السلامة مسألة ذات أولوية قصوى لشركة ليد، فقد خضع جميع الطلاب المشاركين في البرنامج إلى دورة تدريبية شاملة عن إجراءات الأمن والسلامة وذلك حفاظاً على سلامتهم أثناء فترة التدريب.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تأكيداً على التزام شركة ليد للتطوير العقاري بتعزيز معرفة الشباب وتمكين قادة المستقبل، إذ تمتلك الشركة سجلاً حافلاً بالعديد من مبادرات المسؤولية المجتمعية والمبادرات التعليمية المميزة.

وقد تعهدت الشركة العام الماضي بزراعة مليون شجرة قرم في جزيرة الجبيل، وذلك تماشياً مع هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، الأمر الذي سيسهم في الحفاظ على أعداد أشجار القرم، إضافة إلى التخلص من 1,000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

كما استقبلت جزيرة الجبيل في الفترة من نوفمبر 2022 وحتى يوليو 2023 قرابة 21 مؤسسة تعليمية، وأكثر من 1,400 طالب، للمشاركة في أنشطة تعليمية متعددة في منتزه قرم الجبيل، والتي تضمنت جولات برفقة المرشدين، وزراعة أشجار القرم، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث حول البيئة الساحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة جزيرة الجبيل للاستثمار قد وقعت في شهر يوليو من العام الجري اتفاقية مع هيئة البيئة – أبوظبي لإنشاء مركز الابتكار لأشجار القرم بالجبيل، والذي سيضم مشتلاً ومركزاً للزوار في منتزه قرم الجبيل، وذلك لتعزيز جهودهما المشتركة في الحفاظ على النظم البيئية البحرية والساحلية، والمحافظة على أشجار القرم وضمان استدامتها في المستقبل.

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