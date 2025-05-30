دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت شركة "ليدينغ هوسبيتالتي سيرفيسز " (LHS)، المتخصصة في حلول البنية التحتية المستدامة والابتكار الأخضر، التزامها المتجدد بدعم مسيرة التحوّل الصناعي في دولة الإمارات وأجندتها الطموحة للاستدامة، وذلك خلال مشاركتها في منتدى "اصنع في الإمارات 2025"، الذي اختُتمت فعالياته في أبوظبي مؤخراً. وشدّدت الشركة على حرصها على الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الحياد الكربوني من خلال توطين عمليات إنتاج تقنياتها المستدامة داخل الدولة، وتعزيز قدرات سلسلة التوريد المحلية.

تحت رعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يُشكّل منتدى "اصنع في الإمارات 2025" منصة محورية تجمع بين المبتكرين والمصنّعين والمستثمرين لاستكشاف فرص جديدة وتعزيز النمو الصناعي عبر 12 قطاعاً استراتيجياً. وتُجسّد مشاركة "ليدينغ هوسبيتالتي سيرفيسز" في هذا الحدث التزامها برؤية دولة الإمارات الهادفة إلى بناء منظومة صناعية مستدامة وتنافسية قائمة على الابتكار.

قال السيد أتول كابيل، المدير العام للمجموعة في شركة "ليدينغ هوسبيتالتي سيرفيسز": "نفخر من خلال مشاركتنا في معرض ’اصنع في الإمارات 2025‘ بتجديد التزامنا الطويل الأمد برؤية دولة الإمارات الصناعية، وذلك من خلال توطين عمليات إنتاج التقنيات المستدامة القابلة للتطبيق والتوسّع. هذا التوجه يُمكّننا من الاستجابة بسرعة لاحتياجات السوق، وتقليل بصمتنا الكربونية، وتوفير حلول تبريد للمباني والبُنى التحتية دون الحاجة إلى الكهرباء — بما يدعم في الوقت نفسه طموحات الدولة في التصنيع الأخضر والابتكار المستدام."

وأضاف: "يشكّل هذا الحدث منصة محورية لتسليط الضوء على الدور الفاعل الذي يمكن أن تؤديه الشركات في دعم رؤية دولة الإمارات للتحوّل الصناعي. نحن نؤمن بأهمية الاستثمار في الابتكار المحلي الذي يُعالج التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة، ويُحدث في الوقت ذاته أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً وهادفاً".

وتجسد مبادرات الشركة الأخيرة التزامها بالتنمية المستدامة، حيث أصبحت الشركة في أكتوبر 2024 عضواً مؤسسياً في "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"، في خطوة محورية ضمن مسيرتها نحو تعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة وتطبيق ممارسات البناء الأخضر في مختلف أنحاء الدولة. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم الابتكار وتسهيل تبادل المعرفة بين رواد القطاع وصناع القرار ومطوّري التقنيات الخضراء، بما يُسرّع من وتيرة تبنّي الحلول المستدامة في البنية التحتية بالدولة.

في نوفمبر 2024، استعرضت شركة "ليدينغ هوسبيتالتي سيرفيسز" أحدث ابتكاراتها التكنولوجية خلال مشاركتها في معرض الخمسة الكبار، الحدث الأبرز عالمياً في قطاع البناء والتشييد. وقدّمت الشركة مجموعة من الحلول الرائدة المصممة لتحقيق توازن فعّال بين الفوائد البيئية والجدوى الاقتصادية، بما يُسهم في معالجة التحديات الملحّة التي تواجه القطاع، من خلال حلول قابلة للتوسع تُعزز كفاءة الطاقة وتُقلّل الانبعاثات الكربونية.

ومع مواصلة دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتنمية الصناعية المستدامة، تواصل "ليدينغ هوسبيتالتي سيرفيسز" التزامها بدور محوري في دعم هذا التحوّل، من خلال تقديم حلول مبتكرة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.

حول شركة ليدينغ هوسبيتاليتي سيرفيسز (LHS):

تُعد LHSشركة رائدة في الابتكار بمجال خدمات الضيافة، وملتزمة بإعادة تشكيل مستقبل العمليات المستدامة. تأسست الشركة كامتداد طبيعي لخبرات مؤسسيها الواسعة في قطاعي الضيافة وإدارة المرافق، وهي تقوم على ركائز الاستدامة والابتكار والتميّز التشغيلي.

تركّز LHS على إيجاد حلول للتحديات الجوهرية المرتبطة بالتحكم في المناخ، وإدارة الموارد، وكفاءة الطاقة، والاستدامة، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات ونماذج الأعمال المبتكرة.

بصفتها رائدة في تبنّي ممارسات البناء الأخضر، تلتزم شركة LHS بخفض البصمة الكربونية في القطاعات التي تخدمها. وتسعى الشركة بجدية لتحقيق الحياد الكربوني والوصول إلى عمليات تشغيلية بصافي انبعاثات صفرية، وذلك من خلال تطبيق حلول مبتكرة تعزز الكفاءة وتقلل في الوقت ذاته من التأثير البيئي.

ويتيح هذا الالتزام الراسخ لـ LHS أن تتصدر المشهد في بناء منشآت أكثر استدامة ومرونة، تسهم في دعم مستقبل أكثر توازناً بيئياً.

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