الاستثمار يمكّن "أزورا بارتنرز" من تعزيز أعمالها في إدارة الأصول، واستقطاب المواهب، وتطوير التقنيات، وتوسيع منتجاتها

ستحافظ "أزورا بارتنرز" على استقلاليتها التشغيلية، كما سيحتفظ فريق الإدارة الحالي بشؤون إدارة الشركة

أبوظبي، موناكو – أعلنت "لونيت"، شركة إدارة استثمارات عالمية تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 110 مليار دولار، عن التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على حصة استراتيجية في "أزورا بارتنرز" (Azura)، شركة إدارة الثروات العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات للأفراد أصحاب الثروات العالية، بالإضافة إلى المكاتب العائلية ورواد الأعمال.

تم تنفيذ الاستثمار من خلال شركة "لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد،" وسيتيح لشركة "أزورا بارتنرز" إمكانية توسيع أعمالها في إدارة الأصول، وتوظيف أصحاب الكفاءات، وتطبيق التقنيات الحديثة، وتوسيع منتجاتها الاستثمارية، بما في ذلك تمكين عملائها من الاستثمار في فرص الأسواق الخاصة. وستحافظ "أزورا" على استقلاليتها التشغيلية، كما سيحتفظ مؤسسها وفريق الإدارة الحالي بشؤون إدارة الشركة.

وكانت "أزورا" قد تأسست عام 2019 على يد علي جمال، وهو مدير ثروات يتمتع بخبرة واسعة في شركات عالمية رائدة، بما في ذلك شركة "جوليوس باير". ولدى "أزورا" سبعة مكاتب في موناكو، وجنيف، ولندن، ونيويورك، وميامي، وسنغافورة، ودبي. ومنذ تأسيسها، شهدت الشركة نمواً سريعاً وبلغت قيمة الأصول التي تديرها حالياً 5 مليارات دولار، كما تقدم لعملائها خدمات إدارة واستشارات استثمارية، وحلول الثروات الخاصة، والفرص الاستراتيجية. ويحظى عملاء الشركة بدعم من فريق مكون من 65 خبيراً في مجال الاستثمار.

ويمثل استثمار لونيت في "أزورا" استمراراً لتوسعها في مجالات الأعمال ذات النمو المرتفع مثل إدارة الثروات. وفي ظل التوقعات بوصول حجم الثروات العالمية إلى 609 تريليون دولار[1] بحلول عام 2026، يتطلع المستثمرون الأفراد في جميع أنحاء العالم إلى حلول استثمارية بديلة، ما يعزز إمكانية الاستثمار في فرص الأسواق الخاصة. وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من مسار النمو الذي يشهده قطاع إدارة الثروات.

وستقوم "أزورا"، التي تتخذ من موناكو مقراً لها، بنقل مقرها الرئيسي إلى أبوظبي مستفيدةً من البنية التحتية عالمية المستوى والبيئة التنظيمية المتميزة في سوق أبوظبي العالمي. وسيمثل نموذج "أزورا" القائم على تقديم الاستشارات إضافة قوية إلى سوق الشرق الأوسط الذي يوفر فرصاً كبيرة للخدمات ذات الصلة، حيث من المتوقع أن يشهد نمواً في حجم الثروات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.2% بحلول عام 2030، بزيادة على المعدل العالمي البالغ 7%.

وبهذه المناسبة، قال خليفة السويدي، الشريك الإداري في "لونيت": "يمثل هذا الاستثمار أول خطوة لنا في مجال إدارة الثروات، ويعكس التزامنا بتطوير مجموعة الحلول والمنتجات التي يمكننا تقديمها لقاعدتنا المتنامية من العملاء. كما تسهم هذه الشراكة في دعم استراتيجيتنا للتوسع ضمن سلسلة القيمة الخاصة بالمستثمرين."

بدوره، قال مرتضى حسين، الشريك الإداري في "لونيت": "نتطلع للفرص التي يوفرها قطاع إدارة الثروات العالمي. وتهدف شراكتنا مع "أزورا" إلى توظيف رأس مالنا وخبراتنا لتقديم خدمات متميزة في إدارة الثروات لتلبية متطلبات العملاء في المنطقة وحول العالم. وفي ضوء تزايد الطلب على الاستثمارات البديلة، ستكون "أزورا" جاهزة تماماً لتمكين أصحاب الثروات من الاستثمار في فرص الأسواق الخاصة."

وقال علي جمال، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في "أزورا بارتنرز": "يمثل استثمار لونيت تطوراً هاماً في مسيرة شركتنا، ويسعدنا التعاون مع فريقها الإداري لتعزيز طموحاتنا المستقبلية. أصبحت إمارة أبوظبي مركزاً جاذباً للأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية، وسيسهم نموها كمركز مالي رائد في توفير المزيد من فرص التعاون. ويتماشى الدعم الاستثماري الذي تقدمه لونيت مع رؤيتنا لأن نصبح شركة إدارة ثروات رائدة عالمياً، كما يعكس التزامنا المستمر بتحسين خدماتنا وتقديم حلول مرنة ومخصصة لعملائنا لمساعدتهم على تنمية ثرواتهم وإدارتها بكفاءة".

وتخضع الصفقة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة.

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