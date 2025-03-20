التعاون يتيح لنظام "مزايا الغاف" الجمع بين التقنيات المتقدمة والخبرات اللازمة والخيارات الاستثمارية المتنوعة لدعم أصحاب العمل وموظفيهم

أبوظبي - أعلنت "لونيت كابيتال ذ.م.م" (لونيت)، شركة إدارة استثمارات عالمية تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم عن تعاون استراتيجي مع شركتين رائدتين في تزويد الخدمات لدعم عمليات نظام "مزايا الغاف"، وهو منصة لصناديق مكافأة نهاية الخدمة البديلة. وتشمل الشركتان كلاً من "بي إن واي"، أكبر أمين حفظ في العالم يشرف على إدارة أصول تتجاوز قيمتها 50 ترليون دولار، و"إس إس أند سي تكنولوجيز" (SS&C)، المزود الرائد عالمياً للتقنيات والخدمات الأساسية لقطاع الخدمات المالية.

ويعد نظام "مزايا الغاف"، الذي أطلقته شركة "لونيت"، منصة لصناديق مكافأة نهاية الخدمة البديلة تسعى لتعزيز المزايا المتاحة لأصحاب العمل وموظفيهم في القطاع الخاص بدولة الإمارات، حيث يوفر إمكانية الاختيار بين ستة صناديق استثمار تتضمن استراتيجيات استثمارية تقليدية واستراتيجيات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبصفتها مدير صناديق معتمد، عيّنت "لونيت" مزودي خدمة متخصصين لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمنصة وتوفير حلول تقنية متقدمة.

كما يعتبر "مزايا الغاف" من أول المنصات الرقمية المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة في دولة الإمارات، حيث يتيح ميزات مبتكرة مثل نظام تخصيص الأصول الآلي لمساهمات الأعضاء، والمرونة في تخصيص المساهمات السابقة والمستقبلية عبر صناديق متعددة من خلال بوابة إلكترونية سهلة الاستخدام للموظفين. وستعمل المنصة على تبسيط إدارة مكافآت نهاية الخدمة لأصحاب العمل من خلال التقنيات الرقمية ومعالجة الاشتراكات بشكل آلي ودعم شامل لممارسات الامتثال. وتوفر المنصة للموظفين إمكانية مراقبة المساهمات بشكل فوري، والوصول إلى مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمار، وبوابة سهلة الاستخدام. كما ستتيح المنصة لأصحاب العمل والموظفين إدارةً مؤسسية ذات كفاءة عالية للصناديق، وإمكانية الاستفادة من خدمات الإدارة الاحترافية والتدابير الأمنية القوية التي توفرها "لونيت" بدعم من مزودي الخدمات العالميين.

وبهذه المناسبة، قال سيف فكري، الشريك الإداري بشركة "لونيت": "يسعدنا التعاون مع مزودي خدمة معروفين عالمياً مثل "بي إن واي" و"إس إس أند سي" لدعم نظام "مزايا الغاف". تعكس جهود التعاون الاستراتيجية هذه التزامنا المستمر بالاستفادة من خبرات المؤسسات الرائدة في القطاع والتي تمتلك القدرات اللازمة لإدارة منصات التقاعد كبيرة الحجم وتوفير خدمات عالمية المستوى في الاستشارات المالية. كما ستتيح هذه الخطوة لنظام "مزايا الغاف" إمكانية توظيف التقنيات المتقدمة والخبرات الاستثمارية لدعم رؤية دولة الإمارات نحو توفير بيئة عمل جذابة ومجزية، ما يعزز جهودنا لإحداث تحول إيجابي في أنظمة مكافآت نهاية الخدمة في المنطقة، ومساعدة أصحاب العمل على إدارتها بكفاءة، وتوفير الفرص المناسبة للموظفين لتعزيز استقرارهم وأمنهم المالي على المدى البعيد".

من جهته، قال هاني قبلاوي، رئيس مجلس الإدارة في بي إن واي انترناشيونال: "يسرنا أن نتعاون مع لونيت لتقديم الدعم لنظامها الجديد لمكافأة نهاية الخدمة في دولة الإمارات من خلال تقديم خدمات الحفظ".

بدوره، أعرب نيك رايت، الرئيس العالمي لحلول الاستثمار والتوزيع العالمية لدى "إس إس أند سي"، عن سعادته بالتعاون مع "لونيت" في دعم منصة نظام "مزايا الغاف"، وقال: "يمثل سوق مكافآت نهاية الخدمة فرصة نمو واعدة في دولة الإمارات، ونحن ملتزمون بالاستثمار فيه ودعمه. ونتطلع إلى العمل مع لونيت لتمكين أصحاب العمل والموظفين في القطاع الخاص من الاستفادة من نظام جديد لمكافأة نهاية الخدمة، وذلك من خلال خدماتنا المتميزة وتقنياتنا الرائدة".

وبصفته أمين الحفظ الفرعي، سيقدم "بي إن واي" خدمات الحفظ للأوراق المالية الدولية في أسواق متعددة، مستفيداً من خبرته الواسعة في تقديم الخدمات لصناديق التقاعد العالمية الكبرى.

وقد عينت "لونيت" شركة "إس إس أند سي"، وهي مزود خدمات موثوق لأكثر من 22,000 شركة خدمات مالية ورعاية صحية في جميع أنحاء العالم، كمزود للخدمات الإدارية ومزود رئيسي للحلول التقنية. وستتولى الشركة مسؤولية إدارة البنية التحتية التقنية للمنصة وعمليات مركز الاتصال. وتتمتع "إس إس أند سي" بخبرة في إدارة البرامج واسعة النطاق في العديد من المناطق الجغرافية.

وانعكاساً للاهتمام المتزايد الذي تبديه عدة مؤسسات رائدة بنظام "مزايا الغاف"، وقّعت "لونيت" مذكرات تفاهم مع "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادية عالمية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد، إضافة إلى "الشركة العالمية القابضة" (IHC)، الشركة القابضة الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإحدى أكبر الشركات الاستثمارية في العالم والتي تمتلك أكثر من 1200 شركة تابعة، بهدف بحث إمكانية انضمام موظفي الشركتين وموظفي الشركات التابعة لـIHC إلى نظام "مزايا الغاف".

وقد تم اعتماد النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة في دولة الإمارات لأول مرة من خلال قرار مجلس الوزراء في عام2023 ليكون نظاماً طوعياً يهدف إلى تعزيز الأمن المالي للموظفين في الدولة. للمزيد من المعلومات، يمكن للموظفين وأصحاب العمل التواصل عبر البريد الإلكتروني eosb@lunate.com أو الاتصال على الرقم+971-2-692-7213 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.ghafbenefits.com

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