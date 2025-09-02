لومينا يرتقي بسقف التوقعات ويعيد تعريف مفهوم الفخامة التجارية في دبي.

مبيعات قياسية تجاوزت 3.4 مليار درهم في مرحلة الإطلاق الأولي تؤكد الطلب العالمي المتنامي على المشاريع التجارية الفاخرة في دبي، وجهة النخبة من أصحاب الثروات .

تصاميم ومزايا استثنائية مثل سكاي ثيتر ( Sky Theatre )، وجناح العافية والسبا، و مسبح علوي معلّق، والنادي التنفيذي، وراء النجاح الباهر للمشروع .

لومينا يجسد التزام أمنيات بصياغة معالم المستقبل التجاري لدبي، مع مشاريع قادمة تحمل المزيد من التفرّد والابتكار.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أمنيات، المطوّر الرائد في قطاع العقارات فائقة الفخامة، عن بيع جميع وحدات مشروعها التجاري الجديد لومينا من أمنيات بالكامل، وذلك خلال شهرين فقط من إطلاقه رسمياً في 18 يونيو 2025 على شارع الشيخ زايد في منطقة برج خليفة.

وبهذا النجاح اللافت، عززت أمنيات موقعها الريادي في قطاع العقارات التجارية فائقة الفخامة، حيث جاء هذا الإنجاز امتداداً للنجاح الكبير الذي حققه مشروع إنارة والذي بيع بالكامل عقب إطلاقه في الربع الثاني من عام 2025. وبعد أن أرست إنارة من أمنيات معياراً جديداً للفخامة، جاء لومينا ليرفع سقف التوقعات ويضع معياراً أعلى يعيد رسم ملامح الفخامة التجارية في دبي.

بمبيعات قياسية بلغت 3.4 مليار درهم إماراتي في مرحلة الإطلاق الأولي، رسّخ "لومينا" من أمنيات، البرج التجاري فائق الفخامة، مكانته كأعلى مشروع من حيث إجمالي المبيعات في منطقة الخليج التجاري، مؤكداً الطلب القوي والمتنامي على مساحات العمل الفاخرة في دبي، مع استمرار استقطاب المدينة لأصحاب الثروات الفائقة من مختلف أنحاء العالم بفضل اقتصادها المزدهر وبيئتها الداعمة للأعمال وأسلوب الحياة الراقي الذي توفره.

ويشغل مشروع لومينا من أمنيات موقعاً مميزاً عند تقاطع منطقتي الخليج التجاري ووسط مدينة دبي، ويجسّد معلماً معمارياً فريداً بخصائص استثنائية تشمل مفهوم سكاي ثيتر الذي يُطرح لأول مرة، إلى جانب مرافق غير مسبوقة تلبي تطلعات واحتياجات أصحاب الثروات الفائقة. ويُتوقع أن يشكّل البرج المكوّن من 48 طابقاً معياراً جديداً لبيئات العمل في المنطقة عند اكتماله في الربع الرابع من عام 2029.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، صرّح مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات: "مع بروز دبي كمركز عالمي للنخبة، يجسّد نجاح مشروع لومينا من أمنيات رؤيتنا في ابتكار مساحات استثنائية ترتقي بتوقعات عملائنا لما يمكن أن تقدمه لهم بيئة العمل والمعيشة. هذا المشروع المميز يعكس التزام أمنيات المتواصل بصياغة معالم تجارية جديدة للمستقبل، وما زال أمامنا الكثير لنقدمه".

مرافق استثنائية وخدمات بمعايير عالمية

ضمن محفظة أمنيات المتنوعة التي تضم العقارات السكنية والتجارية ومرافق الضيافة الفاخرة، تُشكّل الخدمات الراقية جزءاً أصيلاً من التجربة المتكاملة. وتوفر الشركة باقة متكاملة من خدمات الكونسيرج تشمل الاستقبال، وإدارة قاعات الاجتماعات، وتنسيق خدمات السبا والعافية، والحجوزات الخاصة بأسلوب الحياة، إلى جانب الخدمات الشخصية والتجارب المصممة حسب الطلب مثل تنظيم الفعاليات، وترتيبات السفر الفاخر، والتسوق الحصري. وتشرف أمنيات مباشرة على إدارة هذه الخدمات، مستفيدة من خبرتها الواسعة في تقديم ضيافة عالية المستوى عبر أبراجها التجارية الحائزة على الجوائز، ومساكنها ومشاريعها الفندقية المرموقة، بما في ذلك مشروع إنارة من أمنيات وذا أوبوس من أمنيات.

وفي قمته، يحتضن مشروع لومينا من أمنيات مسرح سكاي ثيتر، المفهوم الجديد والمصمم لاستضافة المنتديات رفيعة المستوى، وإطلاق المنتجات، والفعاليات التنفيذية، موفّراً إطلالات بانورامية خلّابة على مدينة دبي. ويتميز المسرح بتجهيزات متقدمة تشمل أنظمة صوتية عالية التقنية، وجدران LED، ومقاعد مرنة قابلة لإعادة التشكيل لدعم مختلف الأنشطة والفعاليات.

وتُمثّل العافية جوهر فلسفة لومينا. فقد جرى تصميم جناح العافية التنفيذي ليضم مناطق تدريب متطورة ومرافق استشفاء عالية الأداء تدعم تحقيق التوازن البدني والذهني في أعلى مستوياته. كما يوفّر مسبح علوي معلّق، بتصميمه الممتد فوق المدينة والمُحاط بعناصر طبيعية مستوحاة من العمارة الحيوية، إحساساً نادراً بالسكينة والانفصال عن صخب المدينة. وتتكامل هذه التجربة عبر طوابق العافية في المستويين 21 و22، والنادي التنفيذي في الطابق 34، ومسرح سكاي ثيتر المخصص للفعاليات في قمة البرج، لتقدم جميعها تصوراً مستقبلياً متفرّداً لمفهوم التوازن بين العمل والحياة.

وسيتمتع شاغلو لومينا من أمنيات كذلك بإمكانية الدخول الحصري إلى النادي التنفيذي، وهو مساحة مخصصة تجمع بين الفخامة والخصوصية والراحة في الطوابق العلوية. وتشمل صالات خاصة، غرف اجتماعات، وخدمات كونسيرج مخصصة لكبار القادة.

وتتكامل مرافق لومينا من أمنيات عبر البرج والبوديوم لتوفير بيئة تدعم الإنتاجية والعافية وتجارب تنفيذية بمعايير عالمية. وسيحتضن البوديوم المترابط ستة مفاهيم تجزئة مختارة بعناية، إلى جانب مطاعم راقية، ومرافق مخصصة للعافية وأسلوب الحياة، صُممت جميعها لخدمة شاغلي البرج وضيوف المجتمعات المحيطة في الخليج التجاري ووسط مدينة دبي.

نبذة عن أمنيات

تُعد أمنيات مطوّراً عقارياً رائداً في مجال العقارات فائقة الفخامة في دبي، تسهم برؤيتها في تشكيل البصمة الجمالية والثقافية والاقتصادية لإمارة دبي. ومن خلال إتقانها لفلسفة فن الارتقاء ودمجها بين الفخامة الفائقة وأسلوب العيش المُنتقى بعناية، تقدّم تصاميم وتجارب مفصّلة تشمل العقارات السكنية، والتجارية، والضيافة، والتجزئة.

وترتكز فلسفة أمنيات على دفع الحدود الفنية في التصميم والحِرفية والتميّز بهدف الارتقاء بالتجربة الإنسانية. وقد قدّمت الشركة تحفاً أيقونية بارزة منها: ذا أوبوس، وان آت بالم جميرا، أورلا، وذا لانا .

