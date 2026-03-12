مسقط: عزّزت شركة لولو للصرافة، الرائدة عالميًا في قطاع الخدمات المالية والشريك الإقليمي للتكنولوجيا المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA)، حضورها الراسخ في سلطنة عُمان عبر افتتاح مركز جديد لمشاركة العملاء في منطقة المعبيلة، إلى جانب نقل فرعها في منطقة الثرمد إلى مرفق جديد ومتطور صُمم خصيصًا لتقديم تجربة استثنائية للعملاء.

شهدت مراسم الافتتاح حضورًا افتراضيًا لكل من الفاضل/ محمد بن حمد بن علي الغزالي، مدير شركة لولو للصرافة عُمان، والفاضل/ أديب أحمد، العضو المنتدب لمجموعة لولو المالية القابضة، إلى جانب نخبة من أعضاء الإدارة العليا للمجموعة.

يأتي تأسيس مركز المعبيلة لمشاركة العملاء بهدف تيسير وصول العملاء في المنطقة إلى الخدمات المالية الموثوقة التي تقدمها الشركة، وبالتزامن مع ذلك، تم نقل فرع الثرمد إلى مبنى جديد في ذات المنطقة، مجهز بمرافق عصرية توفر بيئة خدمة أكثر راحة وكفاءة.

وبهذه المناسبة، صرح الفاضل/ محمد بن حمد الغزالي قائلاً:" لطالما انصب تركيزنا في لولو للصرافة على تقديم خدمات مالية موثوقة تضع العميل في المقام الأول. إن المركز الجديد في المعبيلة والمرفق المطور في الثرمد يعكسان التزامنا الراسخ بضمان تجربة تتسم بالراحة والكفاءة والثقة في كل معاملة يجريها عملاؤنا."

من جانبه، أضاف الفاضل/ لاتيش فيشيتران، المدير العام لشركة لولو للصرافة عُمان:"تظل تجربة العميل هي جوهر عملياتنا. لقد صُممت هذه المراكز لتعزيز سهولة الوصول وتوفير بيئة خدمية مريحة، مما يضمن للعملاء إتمام معاملاتهم المالية بكل سلاسة وموثوقية."

بصفتها الشريك الإقليمي للتكنولوجيا المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تواصل لولو للصرافة الاستفادة من شراكاتها العالمية لتعزيز الثقة بالعلامة التجارية والمشاركة المجتمعية. ويعكس هذا التعاون قيم الشركة الجوهرية المتمثلة في العمل الجماعي، والموثوقية، والتميز؛ وهي القيم التي توجه كل خدمة تُقدم عبر شبكتها المتنامية.

ومع افتتاح مركز المعبيلة لمشاركة العملاء وتطوير فرع الثرمد، تمضي لولو للصرافة قدمًا في تعزيز بصمتها في كافة أنحاء السلطنة، مقدمةً خدمات تحويل أموال وصرافة وحلولاً مالية موثوقة مصممة لتلبية احتياجات المجتمع العُماني.

نبذة عن لولو للصرافة:

لولو للصرافة هي إحدى الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية في سلطنة عُمان، حيث تقدم حلولاً متكاملة تشمل تحويل الأموال، وصرف العملات الأجنبية، وغيرها من الخدمات المالية المساندة. وتعتمد الشركة في تقديم خدماتها على شبكة واسعة تضم أكثر من 46 فرعًا، إلى جانب حلول رقمية متطورة مثل تطبيق "لولو موني"، لخدمة مختلف شرائح المجتمع. وتحرص الشركة على تعزيز عملياتها من خلال شبكة عالمية قوية وشركاء مرموقين، مع الالتزام بأعلى معايير العناية بالعملاء. لولو للصرافة هي جزء من مجموعة لولو المالية القابضة، التكتل المالي العالمي الذي يتخذ من أبوظبي مقرًا له.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://luluexchange.com.om/

