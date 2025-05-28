دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات، عن تنظيم معرض عقاري حصري في العاصمة البريطانية لندن، ضمن جولتها الترويجية العالمية، لعرض مجموعة من أبرز الفرص الاستثمارية العقارية في دبي، والتي تتسم بعوائد مجزية وإقبال متزايد. ويستعرض الحدث، الذي يُقام في 31 مايو 2025 في "وايتهول – رافلز لندن في مبنى OWO"، من الساعة 10 صباحاً حتى 7 مساءً، باقة مختارة من الوحدات السكنية ومشاريع الضيافة الفاخرة في عدد من المواقع الأكثر طلباً في دبي، بما في ذلك تقديم لمحة أولى عن مشروع "عزيزي ميلان"، المستوحى من الطراز الإيطالي والمصمّم وفق نهج مستدام.

ويعد "عزيزي ميلان" مشروعاً سكنياً رائداً يعتمد في تصميمه على مبادئ الاستدامة والطبيعة، إضافةً إلى الثقافة الراقية التي تميز مدينة ميلانو، ليجلب سحر إيطاليا إلى قلب دبي. ويمتد المشروع الذي تتجاوز قيمته الإجمالية 75 مليار درهم على مساحة شاسعة تبلغ 40 مليون قدم مربع، ما يجعله واحداً من أكبر المجمعات السكنية متعددة الاستخدامات في الإمارات. كما يستهدف المخطط الرئيسي استيعاب 144,000 نسمة، ويضم 800 غرفة فندقية.

وقال فرهاد عزيزي: "ساهم المستثمرون البريطانيون بفضل رؤيتهم الثاقبة، بدور محوري في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق إمكاناتها الكاملة، وشاركوا بفاعلية في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والسياحة ونمط الحياة. ويجسد مشروع 'عزيزي ميلان' هذا التناغم بين الثقافة الأوروبية والخليجية، حيث استلهمنا أناقة العمارة والثقافة التي تميّز مدينة ميلانو، وبدعم من البنية التحتية المتطورة ونمط الحياة الرفيع الذي تتمتع به دولة الإمارات". وأضاف: "يتيح هذا الحدث للمستثمرين في المملكة المتحدة منصة لاستكشاف مجموعة من أبرز الفرص العقارية في دبي. ونتطلع إلى بناء علاقات جديدة واستقبال المزيد من المهتمين بالاستثمار في السوق العقاري المزدهر للإمارة."

وفي أعقاب جولات شملت مومباي والقاهرة وإسطنبول، ومن ثم العاصمة البريطانية لندن، تواصل شركة عزيزي للتطوير العقاري حملتها الترويجية العالمية لمشروع "عزيزي ميلان" حيث تتضمن الوجهات المقبلة مدناً مثل ميلانو ونيويورك وغيرها من المراكز المالية الرئيسية. ومع تزايد الاهتمام العالمي بقطاع العقارات المزدهر في دبي، تعمل عزيزي للتطوير العقاري على توسيع نطاقها الدولي من خلال شراكتها مع متخصصي المبيعات الإقليميين لتقديم تجارب مصممة خصيصاً ومنسجمة مع الثقافة المحلية، بدءاً من التعاقد الأولي وحتى التسليم. وابتداءً من شهر يونيو، تستعد عزيزي لتنظيم أكثر من 30 حدثاً في مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 50 حدثاً في يوليو، وذلك في إطار خطتها الطموحة للوصول إلى 100 حدث شهرياً.

واستُلهم مفهوم "عزيزي ميلان" من التراث الثقافي الغني لمدينة ميلانو، حيث تضفي أقواسه الجريئة وعناصر تصميمه لمسة جمالية وعملية فريدة. ويُجسد هذا المشروع الرقي الإيطالي، ويدعو المستثمرين لعيش تجربة تتمحور حول الاستمتاع بلحظات الحياة اليومية. ومن المتوقع أن يصبح المشروع مركز الموضة في المنطقة من خلال شبكة من شوارع الموضة المخصصة للمشاة، يحمل كل منها طابعاً خاصاً، مثل شارع للعطور وآخر لمستحضرات التجميل، بالإضافة إلى شوارع للأزياء والحقائب. ومع وجود عدد كبير من ماركات الأزياء الراقية، والمتاجر الصغيرة، والمقاهي والمطاعم الفاخرة، سيشكل "عزيزي ميلان" وجهة مثالية للراغبين بالاستمتاع بحيوية المدينة بعد ساعات العمل، ولمن يرغبون في حضور عروض الأزياء العالمية والفعاليات المرموقة التي ستُقام هناك.

وتُعتبر الاستدامة أحد الركائز الأساسية التي توجه جميع جوانب تطوير هذا المشروع العصري الخالي من الكربون. وللتعويض عن الانبعاثات، ستدعم عزيزي مشروع أشجار المانغروف البيئي للحد من انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى مشاريع الغابات والطاقة الشمسية العالمية المعتمدة من قبل "VERRA" و"Gold Standard". وبالإضافة إلى تبني مجموعة متنوعة من ممارسات البناء الصديقة للبيئة، سيتضمن كل مبنى حديقة رائعة على السطح، وستُزرع جميع الأسطح والمنصات والمناطق المحيطة بالوحدات السكنية بأشجار وزهور نادرة. كما ستُحيط المسابح اللامتناهية بمساحات خضراء جميلة. ومن خلال المصاعد البانورامية، التي تُعد تحفة معمارية في كل مبنى، سيتمكن السكان والزوار من الاستمتاع بإطلالات شاملة على الطبيعة المحيطة، مع نوافيرها وعناصرها المائية المتنوعة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الملاعب الرياضية والمرافق الأخرى التي ستُثري حياة السكان وتعزز شعورهم بالانتماء إلى المجتمع.

ويُعد "عزيزي ميلان" ملاذاً حيوياً مكتفٍ ذاتياً، ويضم مشاريع سكنية متنوعة ومركزاً تجارياً ضخماً وفنادق فاخرة ومناطق تجارية ومكاتب. كما يشمل المشروع مرافق أساسية تلائم الحياة العصرية، مثل المدارس والحضانات والمساجد والمرافق الصحية والحدائق. وتتميز أطول أبراجه، التي تشكل الأفق الشمالي، بارتفاع يبلغ 70 طابقاً، بينما تشكل المباني المنخفضة ومتوسطة الارتفاع، التي تتراوح بين 25 إلى 35 طابقاً، الجزء المركزي من المشروع، ما يسهل الانتقال إلى أجواء سكنية أكثر هدوءاً. ويعكس التصميم مبادئ تخطيط مركزية تعزز الحركة السلسة، ما يقلل من الازدحام. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر القناة الخلابة واجهة بحرية فريدة للمقيمين.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، وهو أحد أبرز الشوارع في الدولة الذي يربط بين أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، ويبعد أقل من خمس دقائق سيراً على الأقدام عن أقرب محطة مترو على "الخط الأزرق".

ويأتي المشروع استكمالاً لنجاح مشروعي "ريفييرا" في مدينة محمد بن راشد و"ڤينيس" في دبي الجنوب، حيث تتولى عزيزي دور المطور الرئيسي، مشرفةً على شبكات الطرق والبنية التحتية العامة. ويعكس هذا المشروع التزام الشركة بالتطوير الشامل، ما يضمن توفير بيئة متكاملة ومدروسة بعناية تلبي احتياجات السكان.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

حول شركة عزيزي للتطوير العقاري:

عزيزي للتطوير العقاري هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 40 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.

وتتميز المشاريع السكنية والتجارية التي تنفذها شركة عزيزي بخصائص تجعل منها مشاريع جاذبة للمستثمرين، كما تلبي الاحتياجات الخاصة بجميع أنماط الحياة. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها الدولية المتمثّلة في مشاريع مصمّمة لمختلف أنواع المجتمعات وأنماط الحياة وإثراء حياة السكان، مع التركيز على دعم تنفيذ رؤية الأسواق التي تعمل فيها وتنميتها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، ودار أوبرا بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي، والتي تأتي في إطار ردّ الجميل للمدينة وكجزء من ڤينيس "الحيّ الثقافي" في مشروع عزيزي.

وتتمتع عزيزي بسجل حافل من الإنجازات والخطط الطموحة، مدعومة ببنك أراضٍ واسع وشراكات استراتيجية مع كبار المطورين في دبي. وتواصل الشركة جهودها في تطوير عقارات عالمية المستوى في مناطق مثل مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

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