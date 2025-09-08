القاهرة — أعلنت شركة لايم للتمويل الاستهلاكي، أكبر منصة لتمويل التعليم في مصر، عن شراكتها مع جامعة إسلسكا، المؤسسة الأكاديمية العالمية ذات الإرث التعليمي العريق. وتميزت هذه الشراكة بتركيزها على التعليم العالي في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، من خلال توفير حلول تمويلية مخصصة تساعد الأفراد في مختلف مراحل حياتهم على إعادة الاستثمار في مساراتهم المهنية وتوسيع رحلتهم التعليمية، متجاوزة بذلك حدود التعليم المبكر لتعزز الاستثمار في المستقبل.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن الأفراد من الحصول على حلول تمويل مرنة وحوافز استرداد نقدي تهدف إلى تقليل العوائق المالية أمام متابعة الدراسات العليا. حيث تقدم لايم استردادًا نقديًا بنسبة 11% على سداد مصروفات الدراسات العليا من خلال منصتها المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بينما سيستفيد خريجو إسلسكا من عروض استرداد نقدي إضافية وحصرية وغير محدودة. كما سيحصل طلاب البكالوريوس المسددون عبر لايم على مكافآت استرداد نقدي، بما يضمن إتاحة فرص التمويل لجميع مستويات التعليم.

وقال السيد أحمد محسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لايم: "تمثل شراكتنا مع جامعة إسلسكا خطوة مهمة في مهمتنا لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي في مصر. فمع وجود عشرات الآلاف من الطلاب الذين يتجهون سنويًا لدراسة الماجستير والدكتوراه، يزداد الطلب على التعليم المتقدم بشكل ملحوظ. وتُعد مكانة إسلسكا العالمية—المتجسدة في إرثها التعليمي، وخمسة فروع دولية، وشبكة تضم أكثر من 18 ألف خريج—إضافة مثالية إلى شبكة لايم التي تضم أكثر من 300 مؤسسة تعليمية. معًا، نمكّن المهنيين والعائلات من الحصول على مؤهلات دراسات عليا عالمية من خلال حلول تمويلية مرنة وشفافة."

ومن جانبه، صرح الدكتور حسن المليجي، المستشار الأول لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات بجامعة إسلسكا مصر، قائلًا: "لقد كانت هذه الشراكة مع لايم خيارًا طبيعيًا نظرًا لخبرتهم وريادتهم في مجال التمويل التعليمي، بما يضمن ألا تكون العوائق المالية حاجزًا أمام الطموح. ومن خلال تعاوننا، نعيد تعريف التعليم في مجال الأعمال لإعداد الطلاب لمستقبل العمل، سواء عبر برامجنا الرائدة في الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال، أو من خلال مسارات البكالوريوس المبتكرة، أو الدبلومات المهنية في مجالات مثل التكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي، وإدارة الرعاية الصحية. إن هذه الشراكة تجعل التعليم المعترف به عالميًا أكثر سهولة لطلاب مصر ومهنييها."

وتؤكد هذه الشراكة على دور لايم كأحد أبرز الممكّنين للتمويل التعليمي في مصر، كما تسلّط الضوء على جامعة إسلسكا كشريك أساسي في دفع مسيرة التعليم العالي بعد الجامعي. وبالتعاون معًا، يفتح الطرفان آفاقًا جديدة للأفراد لمتابعة الدرجات العلمية المتقدمة، وإعادة تشكيل مساراتهم المهنية، واغتنام الفرص طويلة المدى.

نبذة عن لايم للتمويل الاستهلاكي:

لايم للتمويل الاستهلاكي هي أكبر منصة رقمية في مصر متخصصة في تمويل التعليم كاستثمار طويل الأجل. بينما تنطلق لايم بتمكين العائلات عبر حلول تمويلية مرنة، وواضحة، ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تغطي رحلة التعليم كاملة من الحضانة وحتى الدكتوراه، فإنها في الوقت ذاته تؤسس قاعدة للتوسع مستقبلاً نحو قطاعات أخرى ذات تأثير واسع.

يقدّم التطبيق منصة رقمية شاملة تضم نخبة من المؤسسات التعليمية، إلى جانب تجربة رقمية سلسة للتسجيل والموافقة، وأدوات ذكية تستند إلى البيانات لدعم اتخاذ قرارات مدروسة. برؤية تهدف إلى خدمة شرائح متعددة من المستهلكين وتعزيز الشمول المالي من خلال حلول رقمية جديدة تعتمد على أحدث التقنيات، أنشأت مجموعة بنك أبو ظبي الأول في الإمارات شركة لايم تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

بدعم من الخبرة والقوة المؤسسية لمجموعة بنك أبو ظبي الأول، وإشراف مجلس من الخبراء متعدد التخصصات، تلتزم لايم بتحقيق نمو منظم، وشمول مالي، وأثر مستدام في منظومة التكنولوجيا المالية المتطورة في مصر.

عن جامعة إسلسكا

تأسست جامعة "إسلسكا" (Ecole Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées) في باريس عام 1949، واكتسبت سمعة راسخة في تقديم تجربة أكاديمية شاملة تقوم على تنمية القدرات، وتواصل الجامعة التطور بما يتماشى مع احتياجات الطلاب المتغيرة، مع الحفاظ على رسالتها في إعداد خريجين لحياة مهنية وشخصية متوازنة هادفة.



تقدّم إسلسكا مجموعة واسعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا، يشرف عليها أعضاء هيئة تدريس متميزون، وذلك من خلال حرم جامعي في قلب المدينة يتيح للطلاب الانفتاح على مجتمع أوسع خارج القاعات الدراسية. وتنفرد الجامعة بطرح تخصصات جديدة مثل إدارة الرياضة، وإدارة العلامات التجارية، ذكاء الأعمال، إلى جانب برامجها الراسخة في ماجستير ودكتوراه إدارة الأعمال. كما ركزت في السنوات الأخيرة على مسارات متخصصة في التكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي، وإدارة الرعاية الصحية.



ومع أكثر من 18,000 خريج حول العالم، أثبتت جامعة إسلسكا سجلًا حافلًا في إعداد قادة ومهنيين على مستوى عالمي. واليوم، تسعى إسلسكا إلى ترسيخ مكانتها كمركز رائد للتعليم المستقبلي في مصر والمنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات