القاهرة، مصر – أعلنت شركة لاند مارك العقارية (LMD)، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري المتخصص في تقديم تجارب سكنية وتجارية مبتكرة، عن توسعها في منطقة غرب القاهرة من خلال إطلاقها لأحدث مشاريعها المتعددة الاستخدامات على مساحة 150 فدانًا، والذي يجمع بين المساحات السكنية والتجارية ضمن مجتمع نابض بالحياة ومجهّز للمستقبل.

ويتميز المشروع الجديد بموقع استراتيجي مميز يسهل الوصول إليه ويوفر مستوى عالٍ من الراحة وسهولة الاتصال بالمناطق المحيطة به في غرب القاهرة، وقد تم تصميمه وفقًا لأحدث مبادئ التخطيط الحضري ليوفر بيئة حياتية وعملية متكاملة تجمع بين الراحة والحيوية مما يجعله محورا مركزيا لمنطقة غرب القاهرة سريعة التطور.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على التزام شركة LMD باختيار مواقع متميزة لا تلبّي احتياجات السوق فحسب، بل تسهم أيضًا في تطوير وتحسين المناطق المحيطة بها. ومن خلال التخطيط الدقيق والتصميم المدروس، تسعى الشركة دوما إلى تقديم تجربة حياتية استثنائية ومتجانسة لعملائها وللمجتمع ككل، حيث يجسد المشروع الجديد نموذجًا مستقبليًا للمجتمعات الحضرية المتكاملة.

وبعد النجاح اللافت الذي حققته في مشروعاتها الرائدة في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي، تتجه LMD الآن إلى غرب القاهرة لتلبية الطلب المتزايد على المساحات المتكاملة المصممة وفقًا لاحتياجات الحياة العصرية. ورغم أن المشروع لا يزال في مرحلته التمهيدية التي انطلقت في أبريل 2025، إلا أنه من المقرر أن يضم مزيجًا متوازنًا من الوحدات السكنية والمراكز التجارية، لتقديم تجربة استثنائية قائمة على مفاهيم المجتمع الشامل.

وفي هذا الصدد صرح المهندس عمرو سلطان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة LMD ، قائلا:

"سعداء بإطلاق أحدث مشاريعنا ومواصلة رحلتنا نحو التميز من خلال دخول سوق غرب القاهرة، وهي منطقة واعدة تشهد نموًا متسارعًا وطلبًا متزايدًا على المشاريع متعددة الاستخدامات. نحن في LMD لا نكتفي بكوننا مطورين عقاريين نهدف إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة، بل نطمح إلى إضافة قيمة حقيقية إلى حياة عملائنا من خلال الدمج بين الأمان والراحة والرفاهية كل في مكان واحد. هذا المشروع الجديد يعتبر تجسيدا حقيقيا لرؤيتنا في بناء مجتمعات مبتكرة وشاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه، وتُعيد تعريف مفهوم المجتمع الحضري المعاصر."

ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع نخبة من كبار المعماريين والمهندسين وشركاء استراتيجيين، مما يضمن الالتزام بمعايير LMD في التصميم الفريد، والجودة، والاستدامة. وقد تم تطوير كل عنصر من عناصر المشروع – من المخطط العام إلى المساحات الخضراء – بعناية فائقة لتعكس قيم الشركة الأساسية المتمثلة في الجودة، الابتكار.

ومع محفظة مشاريع متنامية تضم مشروعات مميزة مثل Stei8ht، 3sixty ،There،One Ninety

وW The Residences Cairo، وZoya في الساحل الشمالي، تواصل LMD ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في سوق التطوير العقاري في مصر. ويُعد مشروع غرب القاهرة الجديد خطوة استراتيجية ضمن خطط التوسع المستقبلي للشركة، وتجسيدًا لرؤيتها في إعادة تعريف مفاهيم التطوير العقاري في مصر.

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