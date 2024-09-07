القاهرة- توج لاعب نادي بالم هيلز، مصطفى عسل، ببطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش- يعد اول بطل يتوج بلقب أول بطولة من الفئة الماسية و أول لقب لـ"عسل" بعد أيام من انتقاله للنادي، يأتي ذلك تكليلًا لنجاح استراتيجية إدارة نادي بالم هيلز الرياضي في استقطاب أبطال رياضيين بمختلف الألعاب لدعمهم لمواصلة تحقيق مشوار الانتصارات، ونقل خبراتهم للناشئين لاستمرار وصول مصر لمنصات التتويج.

واستحق بطل نادي بالم هيلز مصطفى عسل- المصنف الثاني عالميًا ، الفوز ببطولة مصر الدولية للإسكواش بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب علي فرج-المصنف الأول عالميًا- بنتيجة 3-1 بواقع نقاط 11-3، 13-11، 5-11، 11-8 و خلال مشواره بالبطولة نجح "عسل في الفوز على أفضل اللاعبين في مصر والعالم.

في هذا الصدد أعرب لاعب بالم هيلز مصطفى عسل، عن سعادته بتحقيق أول لقب بعد انتقاله لنادي بالم هيلز الرياضي بوقت قصير ، مما يزيد من حماسه للفوز ببطولات جديدة خلال الموسم الحالي، وتحقيق أرقام قياسية في لعبة الإسكواش، خاصة في ظل الدعم الذي تقدمه إدارة بالم هيلز من توفير كل المقومات الفنية والإدارية اللازمة لضمان تركيزي الكامل في التدريبات، وتطوير مستواي.

وبفوزه بقلب بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش، أضاف لاعب بالم هيلز مصطفى عسل إنجازًا جديدًا لمسيرته في احتراف لعبة الإسكواش، خاصة وأن بطولة مصر المفتوحة من أكبر أربعة بطولات في العالم-وفق تصنيف PSA- وأقيمت النسخة الحالية تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والسياحة، وشارك في البطولة 48 لاعبًا و48 لاعبة من 25 دولة، بالإضافة لمشاركة 64 لاعبًا في التصفيات التأهيلية ليصل إجمالي عدد المشتركين في جميع الأدوار إلى 152 لاعبًا، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 650 ألف دولار.

يذكر أن نادي بالم هيلز، يلعب دورًا رئيسيًا في دعم رياضة الإسكواش في مصر سواء من خلال ضم أفضل المواهب في اللعبة لتطوير مستواهم للحفاظ على ريادة اللعبة، وكذلك من خلال رعاية المنتخب القومي للإسكواش للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 والفوز بالميداليات الذهبية.

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