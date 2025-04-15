نيويورك، أبوظبي، الرياض: أعلنت شركة لازارد ليمتد، (المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز LAZ)، اليوم عن توسعها الاستراتيجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستفتتح مقرها الرئيسي للخدمات الاستشارية المالية في أبوظبي، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. وتجسد هذه الخطوة دور أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والمال، وتؤكد على التزام لازارد بتعميق وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعمل كمستشار موثوق للعملاء في جميع أنحاء المنطقة.

كجزء رئيسي من هذا التوسع، قامت لازارد بتعيين حسين التاجر كرئيس تنفيذي لخدمات الاستشارات المالية في الإمارات. ويتمتع السيد التاجر بأكثر من 20 عامًا من الخبرة ولديه فهم وإدراك عميق للمنطقة، وسوف يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التوسع الاستراتيجي لشركة لازارد في الإمارات وتعزيز العلاقات القوية مع العملاء.

وتعليقاً على هذا الإعلان قال بيتر أورزاج، الرئيس التنفيذي للاستشارات المالية في شركة لازارد: "نحن متحمسون لتعزيز وجودنا في الإمارات، وهي دولة ذات أهمية استراتيجية وفرص مذهلة"، وأضاف:"من خلال اعتماد أبوظبي كمركز للخدمات الاستشارية المالية في الدولة، نعزز من قدرتنا على تقديم نصائح مخصصة لعملائنا في واحدة من أكثر الأسواق حيويةً ونشاطاً في العالم."

يُذكر أن حسين التاجر سيعمل بشكل وثيق مع سارة السحيمي، رئيس مجلس الإدارة، و وسيم الخطيب، الرئيس التنفيذي

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تعزيز تفاعل لازارد مع العملاء في المنطقة.

وقبل انضمامه إلى لازارد، شغل السيد التاجر منصب رئيس القطاع المصرفي في دبي، ورئيس القطاع المصرفي العالمي في بنك إتش إس بي سي وبنى مسيرة مهنية مميزة منذ عام 2003. ويحمل السيد التاجر درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال المالية والمصرفية من الجامعة الأمريكية في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

نبذة حول شركة لازارد

لازارد، هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستشارات المالية وإدارة الأصول، وتدير عملياتها من 41 مدينة في 26 دولة في مناطق أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية وأوروبا وآسيا وأستراليا. ويعود تأسيس الشركة إلى عام 1848، حيث تقدم منذ ذلك الحين الخدمات الاستشارية بشأن عمليات الدمج والاستحواذ، والمشاريع الاستراتيجية، وخطط إعادة هيكلة الشركات ورأس المال، إضافة إلى استراتيجيات زيادة رأس المال وتمويل الشركات، فضلاً عن خدمات إدارة الأصول للشركات والشراكات والمؤسسات والحكومات والأفراد.

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