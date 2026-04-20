أﻋﻠﻧت ﺗﯾك ﺗوك وﺑﻠوﺳوم ﻋن إطﻼق اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﯾك ﺗوك وﺑﻠوﺳوم ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ، وھو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﮭدف إﻟﻰ دﻋم وﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ذات اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ. وﯾﺄﺗﻲ إطﻼق اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻً ﻟﻠﻧﺟﺎح اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﮫ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﻊ ﺗرﻛﯾز أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ، ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛّن رواد اﻷﻋﻣﺎل ﻣن ﺑﻧﺎء ﺷرﻛﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ وﺟﺎھزة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ أوﻟوﯾﺎت اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﺣول اﻟرﻗﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

وﯾﺟﻣﻊ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﯾن اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﻠﻲ، واﻹرﺷﺎد اﻟﻣﺗﺧﺻص، واﻟدﻋم اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ، وإﺗﺎﺣﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ رﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل، ﺿﻣن ﻣﺳﺎر ﻧﻣو ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻣﺻﻣم ﻟدﻋم اﻟﻣؤﺳﺳﯾن اﻟطﻣوﺣﯾن. وﯾﻣﻧﺢ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن دﻋﻣًﺎ ﻣﺎﻟﯾًﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ 60,000 دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز ﻗدرﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﺷرﻛﺎﺗﮭم اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ وﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻠول ﻣﺑﺗﻛرة ﻓﻲ اﻟﺳوق. وﯾﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘق اﻟﻣﺑﻛر إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗوﺳﻊ، ﻣﻊ ﺗﻌزﯾز ﺟﺎھزﯾﺗﮭﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﺗطﺑﯾق ﺣﻠوﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق.

أﺛر ﻣﻠﻣوس ﻟﻠﻧﺳﺧﺔ اﻷوﻟﻰ

ﺣﻘﻘت اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ، ﺣﯾث دﻋﻣت 14 ﺷرﻛﺔ ﻧﺎﺷﺋﺔ، وﻗدﻣت أﺷﮭرًا ﻣن اﻹرﺷﺎد واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺗﺧﺻص. ﻛﻣﺎ ﺣﻘق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﯾرادات ﺑﻠﻐت 840 أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﯾن ﻣن ﺟﻣﻊ ﺗﻣوﯾل ﺗﺟﺎوز 14 ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ. واﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﮭﯾﻛل أﻛﺛر ﺗرﻛﯾزًا ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق واﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ.

ھﯾﻛل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻣﺣﺎوره

ﺗﻔﺗﺗﺢ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﺑواﺑﮭﺎ ﻋﺑر ھﺎﻛﺎﺛون ﻣﺧﺻص ﻟﻠذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ، ﯾﮭدف إﻟﻰ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻔرق اﻟواﻋدة واﻟﺣﻠول اﻻﺑﺗﻛﺎرﯾﺔ. وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﮭﺎﻛﺎﺛون وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳرﻋﺔ ﯾﻌﻣﻼن ﻛﻣﺳﺎرﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻟﻛلٍ ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻣزاﯾﺎه اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﯾن اﻟﻣﮭﺗﻣﯾن اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻣن اﻵن إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﻧﺗظﺎر ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺳرﯾﻊ اﻟﻣﻣﺗد ﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر، ﻟﺗﺄﻛﯾد اھﺗﻣﺎﻣﮭم ﻗﺑل ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﻘﺑول اﻟرﺳﻣﻲ.

وﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﻧﻣوذج، ﯾﺟﻣﻊ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﯾن ﺧﺑرة ﻣﻧﺻﺔ ﺗﯾك ﺗوك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻧﮭﺞ ﺑﻠوﺳوم اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺳرﯾﻊ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻟﯾﺷﻛّل ﻣﻧﺻﺔ ﻧﻣو ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺗﻘﺎطﻊ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﻔرص اﻟﺳوﻗﯾﺔ.

وﻣن ﺟﺎﻧﺑﮫ، ﺻرح اﻟدﻛﺗور ﺣﺎﺗم ﺳﻣﺎن، اﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﺗﯾك ﺗوك ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ: "ﺗؤﻣن ﺗﯾك ﺗوك ﺑﺎﻟدور اﻟﺣﯾوي اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﮫ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي. وﻣن ﺧﻼل ﺷراﻛﺗﻧﺎ ﻣﻊ ﺑﻠوﺳوم، ﻧﮭدف إﻟﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺟﯾل اﻟﻘﺎدم ﻣن رواد اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻣن ﺗوظﯾف اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﻟﺑﻧﺎء ﺷرﻛﺎت ﻣﺑﺗﻛرة وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ، واﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣﻧظوﻣﺔ رﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﮭدﻓﺎت رؤﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ".2030

وأﺿﺎﻓت إﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﺷﻛور، اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻣﺳرﻋﺔ ﺑﻠوﺳوم: "تدخل المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من الابتكار، حيث سيلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تشكيل الجيل القادم من الشركات. ومن خلال برنامج تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة تيك توك × بلوسوم، نركز على تزويد المؤسسين بالأدوات والإرشاد وإمكانية الوصول إلى المنظومة التي يحتاجونها لبناء شركات قابلة للتوسع ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. ولا يقتصر هدفنا على دعم الشركات الناشئة فحسب، بل نسعى أيضًا إلى تعزيز منظومة الابتكار الشاملة التي ستدعم الاقتصاد الرقمي المستقبلي للمملكة."

اﻟﺷرﻛﺎء اﻟداﻋﻣﯾن ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ

ﯾﺣظﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑدﻋم ﻋدد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﺳﮭﻣون ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻧطﺎﻗﮫ وﺗﺄﺛﯾره ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ رﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ، ﻣن ﺑﯾﻧﮭم اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ "ﻣﻧﺷﺂت" وﻣرﻛز رﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل اﻟرﻗﻣﯾﺔ (CODE)، ﺣﯾث ﯾدﻋم اﻟﺷرﻛﺎء ﺟﮭود ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﯾن وﺗوﺳﯾﻊ وﺻوﻟﮭم إﻟﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ودﻋم ﻧﻣو اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗدام.

وأﻛدت "ﻣﻧﺷﺂت"، اﻟﺷرﯾك اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ، ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ دﻋم وﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟواﻋدة, اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﺑﺻﻔﺗﮫ ﻧﻣوذﺟًﺎ واﻋدًا وﻣؤﺛرًا ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻹﻧﺳﺎن، وذﻟك ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎھﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، ﺗﻣﺎﺷﯾًﺎ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﮭدﻓﺎت رؤﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ 2030 ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻗﺗﺻﺎد ﻣزدھر وﻣﺳﺗدام.

وأﻛد ﻣرﻛز رﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل اﻟرﻗﻣﯾﺔ (CODE) اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟوزارة اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻟﺷرﯾك اﻟداﻋم ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ، دوره ﻓﻲ ﺗﺳرﯾﻊ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟرﻗﻣﻲ وﺗﻣﻛﯾن رواد اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺑﺎدرات ﺗﻌزز ﻗدرات اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ وﺗﻧﻣّﻲ اﻟﻣﮭﺎرات اﻟرﻗﻣﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻗﺗﺻﺎد رﻗﻣﻲ ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ وﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻛﻣرﻛز إﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘﻧﯾﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر.

وﻣﻊ ھذا اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ، ﯾواﺻل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﯾك ﺗوك وﺑﻠوﺳوم ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺗرﺳﯾﺦ ﻣﻛﺎﻧﺗﮫ ﻛﻣﺣﻔّز رﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗطوﯾر اﻟﺟﯾل اﻟﻘﺎدم ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ.

نبذة عن مسرّعة بلوسوم (Blossom Accelerator)

تعد مسرّعة بلوسوم منصة رائدة للابتكار والاستثمار ودخول الأسواق، تعمل عند تقاطع الشركات الناشئة ورأس المال والشركات الكبرى والجهات الحكومية. ومنذ عام 2017، دعمت بلوسوم مؤسسين في عدة قارات، مع تركيز قوي على التقنيات العميقة والمشاريع القابلة للتوسع والتأثير على مستوى منظومة الابتكار.

