دبي: فازت " كِي " الرائدة في التكنولوجيا المالية، وهي اتحاد من شركات عراقية تعمل في قطاعات متعددة، ومقرها العراق، ولها مكاتب في دبي، بجائزة LEAP Genesys، بعد التنفيذ الكامل لمنصة Genesys Cloud CX. ويعد ذلك خطوة مهمة في مسيرة العراق نحو تبني تقنيات خدمات العملاء عالمية المستوى، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتعزيز الاقتصاد الرقمي في العراق، بحسب رؤية مؤسس مجموعة " كِي "، السيد بهاء عبد الهادي.

وتم تكريم " كِي " في مؤتمر LEAP للتكنولوجيا بمدينة الرياض السعودية، بمناسبة تبني المجموعة للابتكار في خدمة العملاء. وتعمل Customer Experience Ltd، ومقرها تركيا، وشريك التنفيذ لشركة Genesys، ومقرها أميركا، على توسيع استخدام منصة Genesys Cloud CX الرائدة عالميا في نظام خدمة العملاء الخاص بـ " كِي ". وتسعى المجموعة للانتقال إلى المستوى التالي من خدمة العملاء وتعزيز تفاعل الموظفين باستخدام تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وتم توقيع اتفاقية بين " كِي " وشركة Customer Experience Ltd لتوفير Genesys Cloud CX في المقر الإداري لمجموعة " كِي " بمدينة دبي للإعلام. وتبادل السيد علي منعم، الرئيس التنفيذي لمجموعة كِي ، والسيد يلدريم دويارجيل، الرئيس التنفيذي لشركة Customer Experience Ltd، الاتفاقيات بحضور الفرق الفنية من الشركتين.

قال السيد بهاء عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة كِي: "إن الشراكة بين Customer Experience Ltd ومجموعة Qi هي علامة فارقة في ريادة تقنيات التكامل بالقطاع المالي العراقي. ويمثل هذا التعاون أول مشروع لـ Genesys في التكنولوجيا المالية بالعراق، والذي أذهل لجنة التحكيم في جوائز LEAP، وتم الاعتراف بنظام عملائنا. ويدمج نظام CX بسلاسة بين القنوات الصوتية والرقمية، ما يضع معيارا جديدا في صناعة الخدمات المالية بالعراق".

واختتم بهاء: "أعتقد أن ثلاثي Genesys وCustomer Experience ومجموعة كِي سينقل المشهد المالي العراقي إلى المستوى التالي ويجعله معيارا عالميا يمكن للشركات المحلية والدولية في العراق الاستفادة منه".

وتعمل المؤسسات على تسريع نموها من خلال تقديم تجارب تتسم بالتعاطف والتخصيص على نطاق واسع لتعزيز ولاء العملاء ومشاركة القوى العاملة والكفاءة وتحسين عمليات التشغيل.

قال السيد يلدريم دويارجيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Customer Experience Limited: "إنه من دواعي سروري العمل مع كِي. نحن نقوم بتوسيع نطاق استخدام أقوى التقنيات السحابية في العالم لتلبية الاحتياجات المحددة، وتوفير حلول مخصصة وتمكين عمليات مجموعة كِي. ويمكن لنظام CX المتطور لدينا خدمة المزيد من العملاء بنفس عدد الموظفين أو أقل".

وتعمل العملاق العالمي، شركة Genesys، ومقرها كاليفورنيا، ولها مكاتب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وفي مدينة دبي للإنترنت، على تمكين المؤسسات من جميع الأحجام من زيادة نسب الولاء ونتائج الأعمال، من خلال خلق أفضل التجارب لعملائها وموظفيها. ومن خلال Genesys Cloud، منصة تنسيق التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل المنظمات على تسريع النمو من خلال تقديم تجارب تتسم بالتعاطف والتخصيص على نطاق واسع لزيادة ولاء العملاء ومشاركة القوى العاملة والكفاءة وتحسين عمليات التشغيل.

وقال السيد علي منعم، الرئيس التنفيذي كِي: "لقد جلبت شراكتنا اليوم أفضل الحلول للملايين من عملائنا، مما سهل عليهم التنقل والتواصل. ومن خلال تنظيم جميع القنوات الرقمية والصوتية، نهدف إلى تحسين تكامل الخدمة وإمكانية الوصول إليها، وتقديم خدمة متكاملة وسريعة الاستجابة لعملائنا عبر منصات متعددة".

لقد سمح التحول الرقمي متعدد القنوات القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي لمجموعة كِي بتحقيق نتائج مذهلة، بما في ذلك زيادة رضا العملاء والموظفين، وتوفير ما يصل إلى 60% في تكاليف الاتصالات الشهرية، وتقليل وقت استجابة العملاء بنسبة 80%.

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