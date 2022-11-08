مسقط: ضمن سعيها المستمر والتزامها بدعم الأعمال الهادفة في المنطقة وتمكين الشباب من خلال تزويدهم بالمهارات المستقبلية، أعلنت كي بي ام جي لوار جلف تعاونها مع أوتورد باوند في سلطنة عُمان- المنظمة غير الربحية، في خطوة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون بينهما على صعيد المشاريع والمبادرات الاجتماعية التي تسهم في نهضة المجتمع وضمان مستقبل أفضل للجميع.

وستعمل شركة كي بي ام جي لوار جلف على قياس الأثر الاجتماعي لمؤسسة أوتورد باوند عُمان؛ من خلال تحليل البيانات لتسليط الضوء على المساهمات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للمنظمات غير الربحية في السلطنة.

منذ تأسيسها في العام 2009، نظمت أوتورد باوند عُمان العديد من الجلسات والدورات التدريبية التي كان لها الفضل الكبير في تحسين حياة أكثر من 20 ألف شخص في السلطنة، فضلاً عن تطوير المواهب الوطنية بما يتماشى مع خارطة طريق رؤية عُمان 2040. ومن خلال الدعم الكبير من قبل جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- ولجنة الاستثمار الاجتماعي التابعة لوزارة الطاقة والمعادن، تمكنت المؤسسة من بناء ثلاثة مراكز تدريب بمعايير دولية على مدى السنوات الأربع الماضية، الأمر الذي فتح المجال لزيادة أعداد المتدربين كل عام.

هذا وتستعد أوتورد باوند عُمان لاستقبال أكبر عدد من المتدربين على الإطلاق في العام 2023 في ظل التوقعات التي تشير إلى تجاوز أعداد المتدربين حاجز الـ 4000؛ حيث سيخضعون لدورات تدريبية متنوعة تشمل فرق إدارة الشركات والمواهب الناشئة في القطاعين الخاص والحكومي والباحثين عن عمل وطلاب المدارس والجامعات ومستحقي الرعاية الاجتماعية والمتعافين من المخدرات.

وفي إطار تعليقه على هذه المبادرة؛ صرح نادر حفار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كي بي ام جي لوار جلف:" تقدم مؤسسة أوتورد باوند في سلطنة عمان رسالة انسانية ومجتمعية مهمة وهي تسليط الضوء قدرات وامكانات الشباب وكيف أن الاستثمار في مستقبلهم يضمن غداً أفضل للجميع. نحن في كي بي ام جي فخورون بأن نكون جزءاً من هذه الرسالة النبيلة، ونكثف جهودنا في تمكين الشباب وحثهم على المساهمة في تغييرات مجتمعات المنطقة."

من جانبه؛ قال كينيث ماكفارلين، الشريك الإداري لدى كي بي ام جي في سلطنة عمان: "ندرك الأهمية الكبيرة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية والحاجة إلى خلق مستقبل مستدام للجميع. ونحن مسرورن للتعاون مع مؤسسة أوتورد باوند عُمان لبناء مستقبل مستدام. "

بدوره؛ قال محمد الزدجالي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى أوتورد باوند عُمان: "انطلقت أوتورد باوند عالميا منذ 82 عامًا؛ واستطاعت أن تحقق الكثير من النجاحات والتأثير على حياة المشاركين في دوراتنا التدريبية. نأمل أن يساعد التحليل الذي أجرته شركة كي بي ام جي- إحدى أبرز الشركات في العالم، في تحديد الفوائد طويلة الأجل التي تعود على المجتمع والحكومة. نحن نتطلع إلى العمل مع كي بي إم جي خلال الأشهر المقبلة ".

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