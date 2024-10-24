دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة كي بي إم جي لوار جلف عن إطلاق مركز المخاطر في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مايكروسوفت وآي بي إم. ويهدف هذا المركز إلى تقديم خدمة حديثة في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال بمستوى يتسم بالسهولة وفعالية التكلفة. وقد تم الكشف عن هذا الحل المبتكر خلال فعاليات معرض جايتكس 2024، حيث تزامن عرضه مع أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تهدف إلى تعزيز أداء المؤسسات والشركات.

ويُمكن هذا الحل المؤسسات من اتخاذ قرارات قائمة على تحليل المخاطر، بفضل لوحة تحكم ذكية ودعم فني متواصل، ليساهم في تعزيز الامتثال وإدارة المخاطر مع تقليل الأعباء على الموارد. كما يوفر المركز إعدادات جاهزة للاستخدام تساعد الشركات على البدء بسرعة في عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال، وذلك باستخدام أدوات متخصصة في استمرارية الأعمال والتدقيق الداخلي.

ويعتمد مركز المخاطر على منصة IBM OpenPages، وهي منصة قابلة للتطوير ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح للشركات الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال الخاصة بها. وبفضل التكامل بين الحلول التكنولوجية المتقدمة، تتمكن المؤسسات من تحسين عمليات إدارة المخاطر والامتثال بسرعة وكفاءة.

ويشمل هذا الحل تدريبًا ودعمًا متواصلاً تقدمه فرق كي بي إم جي المختصة، مما يمكّن فرق المخاطر الداخلية في المؤسسات من التركيز على إضفاء القيمة للأعمال بدلاً من الانشغال بالتفاصيل التشغيلية.

وصرّح سودير أروند، الشريك ورئيس خدمات الحوكمة والمخاطر والامتثال في كي بي إم جي لوار جلف، قائلاً: "نحن فخورون بإطلاق مركز المخاطر بالتعاون مع مايكروسوفت وآي بي إم، والذي يمثل خطوة مهمة نحو تحسين أداء الشركات. ويتيح هذا الحل للمؤسسات اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة في ظل بيئة تنظيمية متزايدة التعقيد".

ومن جانبه، قال أحمد حمزاوي، رئيس شؤون الشراكات في مايكروسوفت الإمارات: "الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على فرض واقع جديد في مجالات إدارة المخاطر والامتثال. وشراكتنا مع كي بي إم جي وآي بي إم تتيح لنا تقديم حلول لحظية قائمة على البيانات، مما يسهل على المؤسسات التعامل مع تحديات الأعمال المستمرة".

وفي السياق ذاته، أكد غرانت ميلار، رئيس نظام الخدمات في الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة آي بي إم: "تعد كفاءة التدقيق وإدارة المخاطر من الأمور الأساسية للمؤسسات والشركات في المنطقة. ويجمع هذا الحل المشترك بين خبرات كي بي إم جي العريقة وإمكانيات IBM OpenPages، واستضافة Microsoft Azure، ليمنح الشركات أدوات قوية لتحسين عملياتها".

نبذة عن كي بي إم جي

كي بي إم جي، مؤسسة عالمية تضم شركات خدمات مهنية مستقلة تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. إن "كي بي إم جي" هي علامة تجارية تعمل بموجبها الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد ("كي بي إم جي إنترناشيونال") وتقدم خدماتها المهنية. يتم استخدام "كي بي إم جي" للإشارة إلى شركة منفردة من الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي أو إلى شركة أو أكثر من الشركات الأعضاء بشكل جماعي.

تعمل شركات كي بي إم جي في 145 دولة ولديها أكثر من 236,000 شريك وموظف يعملون في الشركات الأعضاء من جميع أنحاء العالم. تمثل كل شركة من شركات كي بي إم جي كيان قانوني مستقل بذاته، وتصف نفسها على هذا النحو. كل شركة عضو في كي بي إم جي مسؤولة عن التزاماتها ومسؤولياتها.

كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد هي شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان. لا تقدم كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد والكيانات التابعة لها خدمات للعملاء.

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