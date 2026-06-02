أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة أعلنت "كيو موبيليتي" عن إطلاق تجربة جديدة للمواقف الذكية في إمارة أبوظبي، تتيح الدفع التلقائي لرسوم المواقف عبر محفظة المستخدم في تطبيق "درب"، وذلك ضمن خطوة نوعية تهدف إلى تطوير تجربة الوقوف وتقديم حلول تنقّل رقمية أكثر سهولة وكفاءة وارتباطاً باحتياجات المستخدمين اليومية.

تعتمد الخدمة الجديدة على منظومة تقنية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرّف التلقائي على لوحات المركبات، وبدء مدة الوقوف تلقائياً عند دخولها، ثم احتساب الرسوم وخصمها مباشرة من محفظة "درب" عند مغادرة المركبة، دون الحاجة إلى إرسال رسائل نصية أو استخدام أجهزة الدفع أو مسح رموز الاستجابة السريعة أو اتخاذ أي إجراءات يدوية، بما يوفر تجربة ذكية ومتكاملة وبلا جهد للمستخدمين.

وأكدت "كيو موبيليتي" للمستخدمين أهمية توفر رصيد كافٍ في محفظة "درب" الإلكترونية قبل استخدام الخدمة، لضمان الاستفادة من تجربة الدفع التلقائي بسلاسة وتجنب المخالفات.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود "كيو موبيليتي" لتوسيع نطاق حلول المواقف الذكية في أبوظبي خلال المرحلة المقبلة، من خلال تفعيل تدريجي للخدمة في قطاعات مختلفة من المدينة وعدد من مواقع المواقف الخاصة، بما يدعم التحول نحو خدمات رقمية أكثر كفاءة وسلاسة، ويعزز تكامل منظومة التنقّل الذكي في الإمارة.

وستتوفر الخدمة في مرحلتها الأولى ضمن عدد من المواقع الحيوية في إمارة أبوظبي، بما في ذلك المواقف الطابقية وعدد من المواقف الخاصة، مع خطة للتوسع التدريجي لتشمل مواقع إضافية في مختلف أنحاء الإمارة خلال الفترة المقبلة.

ويجسد هذا المشروع التزام "كيو موبيليتي" بتحويل الابتكار إلى حلول عملية ذات أثر مباشر على حياة المجتمع، من خلال تطوير خدمات تنقّل رقمية متكاملة وبلا جهد ترتكز على الراحة والشفافية والكفاءة التشغيلية. كما يعزز المشروع مكانة أبوظبي كإحدى المدن الرائدة في تبني التقنيات المتقدمة وتطوير منظومة تنقّل ذكية ومستدامة تلبي تطلعات المقيمين والزوار.

حول كيو موبيليتي:

شركة "كيو موبيليتي" هي شركة تركز على توفير حلول التنقل الذكية، والمستدامة والمتكاملة، لتعزيز كفاءة وموثوقية البنية التحتية للنقل، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي للتقدم والتنمية. تقوم "كيو موبيليتي" بإدارة وتشغيل وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية "درب"، ومنظومة المواقف في أبوظبي "مواقف".

