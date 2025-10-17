أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت شركة "كيو موبيليتي" ضمن منصة حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، وعرضت أحدث مشاريعها: نظام "مواقف دون حواجز" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى تقديم تجربة وقوف سلسة وفعّالة للمقيمين والزوار. يقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي من 13 إلى 17 أكتوبر تحت شعار: "تخيَّل: ذكاءٌ تُبدعه، تقدم تُنجزه"، ويستعرض أبرز الابتكارات التقنية ودورها في تعزيز المدن الذكية والمستدامة.

مواقف ذكية بلا حواجز لتعزيز راحة المستخدمين

يقدّم نظام "مواقف دون حواجز" تجربة وقوف سلسة وفعّالة للمقيمين والزوار، ويعتمد على التعرّف التلقائي للوحة الأرقام، والكاميرات الذكية، وأنظمة الدفع الآلي، وإدارة حركة المرور في الوقت الفعلي. كما يضمن توفير تجربة خروج بدون أي تلامس يدوي. ويتميّز النظام بالاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية، بما يعكس التزام "كيو موبيليتي" وأبوظبي بالاستدامة وتقليل البصمة الكربونية. ومن المتوقع دمجه مع محفظة "درب" بحلول عام 2026 لتسهيل المعاملات بشكل أكبر.

كما وقّعت "كيو موبيليتي" مذكّرتي تفاهم مع "هيئة زايد لأصحاب الهمم" و"هيئة دبي الرقمية"، لتعزيز التعاون والارتقاء بالخدمات الذكية.

تؤكد مشاركة "كيو موبيليتي" في "جيتكس 2025" ريادة أبوظبي في تبنّي التقنيات الذكية والمبتكرة، لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة، تحت شعار: "حكومة أذكى، وأقرب للمجتمع".

نبذة عن كيو موبيليتي:

شركة "كيو موبيليتي"، هي شركة مملوكة بالكامل لـ"القابضة" (ADQ)، تركز على توفير حلول التنقل الذكية، والمستدامة والمتكاملة، لتعزيز كفاءة وموثوقية البنية التحتية للنقل، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي للتقدّم والتنمية.

تقوم "كيو موبيليتي" بإدارة وتشغيل وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية "درب"، ومنظومة المواقف في أبوظبي "مواقف".

-انتهى-

