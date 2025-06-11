دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة كيوب للتطوير عن شراكة استراتيجية مع ذا لوكس كوليكتيف (The Lux Collective) مجموعة الضيافة العالمية المعروفة والتي تقف خلف علامتها التجارية الرائدة لوكس* (LUX*). وتمثل هذه الشراكة الظهور الأول لمساكن لوكس* في الشرق الأوسط من خلال إطلاق مشروع سكني فاخر جديد من المقرر إنجازه في عام 2028.

وتجمع هذه الشراكة بين اثنين من أبرز رواد القطاع، كيوب للتطوير وذا لوكس كوليكتيف، وكلاهما يُعرف بالتزامه بالتميّز في التصميم، والابتكار، وتقديم تجارب معيشية متفردة. يهدف المشروع إلى إعادة تعريف مفهوم الحياة الفاخرة في دبي، في تجربة تجمع بين أفضل معايير التطوير السكني والخبرة الفندقية العالمية.

وقد رسّخت كيوب للتطوير مكانتها سريعًا كمطور رائد بفضل رؤيتها المبتكرة وتركيزها على بناء مجتمعات مستدامة تناسب أنماط الحياة العصرية وتلبي تطلعات العملاء الذين يقدّرون الجودة والتميّز. وتشتهر الشركة بتقديم مساحات حضرية حديثة تجمع بين الراحة، وجودة الحياة، والتصميم المتطور.

أما ذا لوكس كوليكتيف، فهي مجموعة ضيافة عالمية حائزة على جوائز وتشتهر بعلاماتها المميزة وحرصها الدائم على تقديم أعلى معايير الجودة والابتكار في كل عملياتها. وتُعرف علامتها الرئيسية لوكس* عالميًا بتجاربها الاستثنائية التي تركز على التصميم، والخدمة الشخصية، والعافية.

وقال إيجور مولشانوف الرئيس التنفيذي لشركة كيوب للتطوير: "أساس شراكتنا مع ذا لوكس كوليكتيف هو التزام مشترك وقناعة بضرورة كسر النمط بمفهوم السكن الفاخر. نحن ننجذب إلى الشركاء الذين يتجاوزون التفكير التقليدي، وفريق ذا لوكس كوليكتيف يجسّد رؤية تتماشى تمامًا مع تصورنا لمستقبل السكن الفاخر."

ومن جانبه، صرّح أوليفييه تشافي، الرئيس التنفيذي لشركة ذا لوكس كوليكتيف: ""تماشيًا مع استراتيجيتنا العالمية الطموحة، وتركيزنا على النمو في منطقة الشرق الأوسط، تمثل هذه الشراكة مع كيوب للتطوير خطوة لتوسّع من حضور علامتنا الفاخرة، لوكس*، في دبي. ونفتخر بالتعاون مع فريق يشاركنا القيم ذاتها والالتزام بالاستدامة والتميّز."

وقد شهد سوق المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية في دبي نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مما عزز مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة في قطاع العقارات الفاخرة. ففي النصف الأول من عام 2024، سجلت دبي 5,592 صفقة بيع لمساكن بعلامات تجارية، بقيمة إجمالية بلغت 28.8 مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل 7.2% من إجمالي عدد الصفقات و12.6% من القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية.

ويواصل الطلب على هذا النوع من العقارات الفاخرة نموه المطّرد، مدفوعًا باهتمام المستثمرين العالميين وأصحاب الثروات العالية الذين يبحثون عن أسلوب حياة فاخر وخدمات استثنائية في بيئة آمنة تركّز على المستقبل. ووفقًا لتقرير شركة مورغانز إنترناشيونال ريالتي للنصف الثاني من عام 2024، فإن المشترين يدفعون علاوات سعرية تصل إلى 42% لكل قدم مربعة للحصول على مساكن تحمل علامات تجارية، ما يعكس جاذبية هذا القطاع وقوته المتزايدة.

يستمر الطلب في النمو، مدفوعًا بالمستثمرين العالميين وأصحاب الثروات العالية الذين يبحثون عن الفخامة والخدمات وأسلوب الحياة الراقي في وجهة آمنة ومستقبلية. ووفقًا لتقرير مورغان إنترناشيونال ريالتي للنصف الثاني من عام 2024، يدفع المشترون أيضًا علاوة تصل إلى 42% للقدم المربع للوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، مما يؤكد قوة هذا القطاع وجاذبيته[3].

بفضل قيمهما المشتركة وخبراتهما المتكاملة، تُرسي كيوب للتطوير وذا لوكس كوليكتيف عهدًا جديدًا في مجال المساكن ذات العلامات التجارية، المصممة ليس فقط لإبهار وتعبير، بل للارتقاء أيضًا. معًا، يُقدّمان للسكان تجربة تتجاوز التوقعات، ويدعوهم إلى نمط حياة يتجاوز الخيال.

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للتواصل الإعلامي:

سيلينا أبو راس، مديرة حساب تنفيذية: selena@bacchus.agency

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حول "كيوب للتطوير":

"كيوب للتطوير" QUBE Development هي شركة رائدة في مجال تطوير العقارات السكنية والمساحات التجارية المتميّزة بمواصفاتها العالية الجودة. تمتلك "كيوب للتطوير" سجلاً حافلاً بالخبرة والتميّز والإنجازات المتواصلة منذ 30 عاماً، وتلتزم العمل على الارتقاء بالمساحات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المستوى التالي، من خلال جمعها بين الهندسة المعمارية المستدامة والتصاميم المبتكرة والجذابة ووسائل الراحة التي لا تتوفّر لدى سواها. كل مشروع من "كيوب للتطوير" يعزّز الروح المجتمعية المميّزة، ويضمن تحويل كل مساحة إلى قيمةٍ مضافة ودائمة للعملاء، من خلال مزيجٍ متناغم تلتقي فيه العملانية بالتصاميم المستقبلية التي تواكب الحياة العصرية وتتجاوز التوقعات.

انطلاقاً من كونها شركة تطوير رائدة هدفها إنشاء عقاراتٍ مستدامة توفّر الصحة والراحة لأبناء المجتمع، تضع شركة "كيوب للتطوير" معايير غير قابلة للمساومة، تضمن امتلاك عملائها ثروةً تتناقلها الأجيال، وتولي هذه الشركة المتانة والجودة العالية والمصداقية والاستدامة في كل مشروع الأولوية القصوى. من خلال توسيع محفظة مشاريعها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، تواكب "كيوب للتطوير" الطلب المتزايد لسوق العقارات المتنامي في الدولة، مع التزامها الثابت بتوفير أعلى مستويات الجودة، من خلال تعاونها مع مهندسين معماريين مشهورين عالمياً، ومقاولين محليين متفانين، يهتمّون بأدقّ التفاصيل، بدءاً من التصميم مروراً بمراحل التشييد وصولاً إلى النتيجة النهائية التي تجسد كل هذه القيم.

منذ إطلاقها بنجاح في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل "كيوب للتطوير" على ضخّ ما يوازي 2,6 مليار درهم إماراتي في دبي وحدها، بحلول العام 2025، فيما تشمل محفظتها الواسعة من العقارات 623,354 قدماً مربعاً من الأراضي، و2,292,946 قدماً مربعاً من المساحات المبنية، ما يشكل رصيداً هائلاً لعملائها. استثمروا في مستقبلٍ ميزاته الجودة والابتكار والاستدامة مع "كيوب للتطوير".

حول ذا لوكس كوليكتيف:

مجموعة ذا لوكس كوليكتيف (TLC, The Lux Collective) هي شركة عالمية لإدارة الفنادق الفاخرة، انطلقت من جزيرة موريشيوس، وتدير مجموعة من العلامات التجارية الرائدة تشمل: LUX*، وSALT، وTAMASSA، وSOCIO، وCafé LUX

في صميم هدفها، تُولي ذا لوكس كوليكتيف أهميةً لكل لحظة، وتهتم بما هو مهم. فثقافتها تقوم على مبدأ الإنسان أولًا، مع الالتزام الدائم بقيم الشغف، والمسؤولية، والابتكار في كافة أنشطتها. بتوفير الراحة من خلال تصاميم مدروسة ورائعة، تقدم ذا لوكس كوليكتيف تجارب تجعل كل لحظة مهمة لكل الضيوف وتلتزم بالعمل بطريقة مسؤولة تحترم البيئة وتراعي الأجيال القادمة.

من خلال مبادرتها المستدامة الشاملة "Tread Lightly"، تَعِد مجموعة ذا لوكس كوليكتيف بتوفير تجارب إقامة صديقة للبيئة عبر جميع فنادقها. شراكتها مع Altruistiq، وهي مجموعة من خبراء انبعاثات الكربون، تركز على البصمة البيئية، وتضمن تتبع مصادر الانبعاثات باستخدام أعلى المعايير العلمية الدولية.

في إطار توسعها العالمي، تُدير TLC حاليًا 18 منتجعًا وفندقًا عاملًا في موريشيوس، وجزر المالديف، وجزيرة ريونيون، والصين، وتنزانيا، بالإضافة إلى 12 فندقًا آخر قيد التطوير في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

ذا لوكس كوليكتيف هي شركة تابعة لمجموعة IBL، وهي إحدى أبرز الكيانات الاقتصادية في المحيط الهندي، ورائدة في قائمة "أفضل 100" شركة موريشيوسية، وتنشط في قطاعات رئيسية من اقتصاد موريشيوس، بمحفظة عالمية تضم حوالي 300 شركة تابعة وشريكة.

حول *لوكس :

في *لوكس (*LUX)، الوقت هو جوهر الرفاهية. تساعد *لوكس الناس على الاحتفال بالحياة من خلال الوفاء الدائم بوعده بتقديم نوع مختلف من الفخامة; فخامة أخف، أكثر إشراقًا. في عالم يصعب فيه الوصول إلى شعور أعمق بالتواصل، حتى في العطل، تتيح *لوكس للضيوف فرصة الخروج عن المألوف. سواء على الشاطئ، في المدينة، أو بين أحضان الطبيعة، تصنع *لوكس تجارب استثنائية تحول اللحظات اليومية إلى تجارب استثنائية من خلال خدمة راقية، ومساحات عصرية، ووجهات مُصممة خصيصًا للانفصال والاسترخاء - مع "لايف اكسترا اورديناري" Life Extraordinary.

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