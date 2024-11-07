● شهدت "مدينة دبي للاستوديوهات" زيادةً بنسبة 42,5% في حجم المبيعات، خلال الاثني عشر شهراً الماضية

● يسلّط مشروع "أريشا تيراسيس" الضوء على نمط الحياة المجتمعية، وينفرد بحديقةٍ مائية للزراعة على أسطح المساكن، ومركزٍ مجتمعيّ حيويّ من طابقين، ووسائل راحة استثنائية

دبي؛ الإمارات العربية المتحدة: "كيوب للتطوير" QUBE Development، شركة التطوير العقاريّ العالمية الشهيرة التي تمتلك خبرةً تزيد عن 30 عاماً، أعلنت عن إطلاق المبيعات المسبقة لمشروعها السكني الجديد والمبتكر "أريشا تيراسيس"، الواقع في قلب "مدينة دبي للاستوديوهات". يُعتبر "أريشا تيراسيس" الثالث ضمن محفظة مشاريع "كيوب للتطوير" التي أعلنت عن ضخّ ما يوازي 2,6 مليار درهم إماراتي في سوق دبي بحلول نهاية العام 2025. يحتوي المشروع على 419 وحدة سكنية حديثة الطابع، موزّعة على أربعة مبانٍ منخفضة الارتفاع، ومنفّذة وفق 122 تصميماً داخلياً مختلفاً، إلى جانب مجموعة من الاستوديوهات والشقق السكنية المكوّنة من غرفة نوم واحدة وغرفتَيْ نوم تتراوح مساحتها بين 337 قدم مربع إلى 1,427 قدم مربع. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الشعور بالانتماء إلى البيئة المجتمعية النابضة بالحيوية، وهو مصمّم لتوفير حلولٍ سكنية مستدامة للأسر الشابة، بفضل أنظمته الموفّرة لاستهلاك الطاقة، وأحدث وسائل الراحة التي ينفرد بها. ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أنّ المستثمرين الذين يُقبلون على الشراء في مشروع "أريشا تيراسيس" سيستفيدون بالتأكيد من زيادة رأس المال على المدى الطويل، بفضل موقعه المتميّز، والارتفاع المذهل في الطلب على المساكن العالية الجودة.

يستلهم "أريشا تيراسيس" طابعه من كلمة "عريشة"، الهيكل الخشبيّ الذي تتدلّى عليه النباتات، باللغة العربية، ويستمدّ إلهامه من محيطه الطبيعيّ المذهل، مع اعتماد الممارسات الصديقة للبيئة فيه، بما في ذلك ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على الأسطح لخفض استهلاك الطاقة الكهربائية وتكاليف ورسوم الخدمة المتعلّقة بها، بالإضافة إلى توفّر مياه الشرب المفلترة والنقيّة في الصنابير داخل جميع الوحدات السكنية وفي المناطق المشتركة، ما يحدّ بالتالي من حجم النفايات البلاستيكية. كما تتميّز مبانيه المنخفضة الارتفاع بحديقةٍ مائية للزراعة مشتركة على السطح، تتيح للسكان فيها زراعة المنتجات العضوية والحصول عليها طازجةً.

يساهم مشروع "أريشا تيراسيس" بتعزيز الشعور بالانتماء إلى بيئةٍ اجتماعية تفاعلية، حيث يضمّ مركزاً من طابقين للّقاءات والتواصل بين المقيمين فيه، مع مساحات عمل تتيح للمبدعين إبراز مواهبهم الفنية، إلى جانب صالة سينما حديثة ومكتبة ومطبخ مشترك مصمّم للمشاركة وتبادل الخبرات في الطهي. كما يتميز هذا المشروع بفناءٍ خارجيّ مركزيّ يشكل مساحةً مخصصة لممارسة أنواعٍ مختلفة من الرياضة أو الاسترخاء في الهواء الطلق أو المشاركة في التجمّعات العائلية، بما في ذلك مناطق الشواء المجهزة بمواقد الحطب، والمساحات المخصصة للياقة البدنية، مثل ملعب "بادل تنس" على السطح، وصالة الألعاب الرياضية الداخلية/ الخارجية، واستوديو جلسات اليوغا.

جميع الشقق مزوّدة بأجهزةٍ مطبخ من العلامة التجارية العالمية "بوش"، وبأنظمة منزلية ذكية متكاملة، مع أجهزة استشعار لتعزيز كفاءة الطاقة والمساهمة في الحفاظ على البيئة. كلّ وحدة سكنية مصمّمة بطريقةٍ تأخذ في الاعتبار قضاء أوقاتٍ في الهواء الطلق، حيث تشتمل على شرفاتٍ أو تيراسات رحبة، فيما تتضمّن مجموعةٌُ من الشقق المختارة شرفات فيها "عريشة" خشبية للاستمتاع بالجلسات الخارجية بخصوصيةٍ تامة.

يقع مشروع "أريشا تيراسيس" في "مدينة دبي للاستوديوهات"، الوجهة المخصصة للإنتاجات السينمائية والتلفزيونية المحترفة، ومن المرتقب أن تشهد مزيداً من النموّ والتوسّع في المستقبل القريب، بفضل موقعها المتميّز بسهولة الوصول إلى أبرز وجهات الأعمال ومراكز التسوّق في مختلف أنحاء دبي.

في هذا السياق، علّق "ليون كولفلاث"، مدير مشروع "أريشا تيراسيس" قائلاً: "يجسد مشروع "أريشا تيراسيس" مفهوم تجربة "الحياة الأصيلة" بكلّ ما للكلمة من معنى، من خلال تقديمه نموذجاً لا مثيل له يجسد البيئة المنزلية الأصيلة والمستدامة بالفعل. يجمع هذا المشروع بطريقةٍ مبتكرة بين التصميم الاستثنائي والحِرفية العالية الجودة، مع تعزيز الشعور بالانتماء المجتمعيّ. يقع "أريشا تيراسيس" في قلب "مدينة دبي للاستوديوهات"، ويتجاوز كونه مجرّد مكانٍ يدعى "المنزل"، حيث يرتقي بأسلوب الحياة اليومية من خلال التركيز على التجارب الأصيلة والعلاقات المجتمعية المترابطة. كما جرى تصميمه بهدف تلبية احتياجات الأفراد والأسر الشابة، مع التركيز على التشطيبات الفاخرة والاهتمام بأدقّ التفاصيل، لتوفير التوازن والتناغم المثاليين بين الراحة والرفاهية ونمط الحياة العصرية والتواصل المجتمعيّ وتوطيد العلاقة بالبيئة والطبيعة".

يواصل قطاع العقارات في دبي نموّه المطّرد، مع تقديمه مزايا فريدة من نوعها تجذب المستثمرين والمستهلكين النهائيين، منها على سبيل المثال فرصة الحصول على إقامةٍ طويلة الأجل، وخطط سداد تنافسية لشراء العقارات قيد الإنشاء. النموّ الملحوظ في "مدينة دبي للاستوديوهات" سيحّولها قريباً إلى وجهةٍ رائدة وأساسية في مجال الصناعات الإبداعية، ويأتي مشروع "أريشا تيراسيس" من "كيوب للتطوير" ليشكل فرصةً استثنائية للمستثمرين والمقيمين الباحثين عن تجربة حياة مستدامة ومستقبلية واستثمارٍ مُجدٍ.

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