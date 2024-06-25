"كيوب للتطوير" تكشف عن محفظتها العقارية في دبي بقيمة 2,6 مليار درهم

من المقرّر إطلاق مشاريع ضخمة في سوق العقارات المتنامي في دبي

بحلول الربع الأخير من العام 2025

دبي؛ الإمارات العربية المتحدة- 25 يونيو 2024 - تدخل شركة "كيوب للتطوير"، وهي شركة عالمية مرموقة تمتلك 30 عاماً من الخبرة في التطوير العقاري، الى سوق دولة الإمارات المزدهر. وتلتزم الشركة بوضع معايير جديدة في التطويرات المستدامة العالية الجودة، والتي تغطي إجمالي مساحتها 2,291,946 مليون قدم مربع بإمارة دبي. كما تهدف الى تلبية الطلب المتزايد الذي يشهده سوق العقارات في دبي خاصة بإطلاق مشاريع ضخمة في الفترة المقبلة بقيمة 2,6 مليار درهم وتسليمها بحلول نهاية العام 2025.

تهدف "كيوب للتطوير" إلى إنشاء مجمعات سكنية استثنائية يتوارثها مستثمروها وعملاؤها جيلاً بعد جيل، لإضافة قيمة ايجابية للعملاء وبيئتهم. وتجسد "كيوب للتطوير" نهجها القائم في جميع مشاريعها على الجودة والثقة والمصداقية والاستدامة من خلال تعاونها مع أشهر المهندسين المعماريين العالميين. كما تعتني الشركة بأقصى معايير الاهتمام بأدقّ تفاصيل التصاميم وأعمال التشييد عبر مقاولها الخاص.

وتستمر "كيوب للتطوير" في التوسع في سوق الإمارات باستحواذهم المبكر على مجموعة كبيرة من الأراضي في دبي تبلغ مساحتها الإجمالية 623,354 قدماً مربعاً، استجابةً منها لطلب السوق وتلبية احتياجات عملائها. كما ترتكز "كيوب للتطوير" الى إرث الخبرة الكبيرة والسمعة القوية التي ورَّثتها شركتها الأم الذي يمكِّنها من تسليم مشاريع استثنائية وترسيخ معايير الجودة المميزة في سوق العقارات في الدولة.

وصرح إيجور مولشانوف، الرئيس التنفيذي لشركة "كيوب للتطوير“ : ”يسعدنا إطلاق شركة "كيوب للتطوير" في دولة الإمارات استناداً بسجلنا الحافل بالإنجازات وبأيدي أبرز المواهب المحلية. نحن نتطلع الى مواكبة التميز في سوق العقارات في الدولة والإسهام بنمو القطاع بإطلاق عدة مشاريع في دبي ودولة الإمارات كافة."

ووفق ما أوردته شركة كولدويل بانكر ريتشارد إليس “سي بي آر إي” (CBRE)، بلغت معاملات المبيعات المسجلة في إمارة دبي في الربع الاول من عام 2024 الى 35,310 معاملة، وهو أعلى إجمالي تم تحقيقه على الإطلاق في ربع واحد من العام وزيادة بنسبة 20.5% عن عام 2023. حيث لعبت مبيعات المشاريع على المخطط دوراً رئيسياً في تحقيق هذا النمو وارتفعت بنسبة 23.9% خلال هذه الفترة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال العام الحالي ليرسخ مكانة دبي كوجه استثمارية عالمية بفضل الاستقرار التي تعيشها الإمارة خاصة ودولة الإمارات عامة، بالإضافة الى استثمارات مواطنين الدولة والمقيمين بمشاريع سكنية وتجارية.

وتسعى "كيوب للتطوير" أن تمنح جميع المستثمرين بمشاريعها المستقبلية الى إحداث تأثير إيجابي ودائم عن طريق رفع مستوى المعيشة بالتصاميم المستدامة والاتصال المستمر بالمجتمعات التي هي فيها. كما تؤكد شركة "كيوب للتطوير" مواصلة دورها في بناء المجتمعات وتعزيز الانتماء بين سكان دولة الإمارات وتحقيق الرفاهية للجميع، والعمل معاً من أجل غدٍ أكثر استدامةً وصحة وسعادة.

عن "كيوب للتطوير":

"كيوب للتطوير" هي شركة رائدة في مجال تطوير العقارات السكنية والمساحات التجارية المتميّزة والعالية الجودة. تمتلك "كيوب للتطوير" سجلاً حافلاً بالخبرة والتميّز والإنجازات المتواصلة منذ 30 عاماً، وتلتزم العمل على الارتقاء بالمساحات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مستويات راقية، من خلال جمعها بين الهندسة المعمارية المستدامة والتصاميم المبتكرة والجذابة ووسائل الراحة الاستثنائية. كل وحدة لدى "كيوب للتطوير" تعزّز الروح المجتمعية المميّزة، وتضمن تحويل كل مساحة إلى قيمةٍ مضافة ودائمة للعملاء، من خلال مزيجٍ متناغم تلتقي فيه التصاميم العملية المستقبلية التي تواكب الحياة العصرية وتتجاوز التوقعات.

انطلاقاً من كونها شركة تطوير رائدة هدفها إنشاء عقاراتٍ مستدامة توفّر الصحة والراحة لأبناء المجتمع، تضع شركة "كيوب للتطوير" معايير غير قابلة للمساومة، تضمن امتلاك عملائها ثروةً تتناقلها الأجيال، وتولي هذه الشركة المتانة والجودة العالية والمصداقية والاستدامة في كل مشروع الأولوية القصوى. من خلال توسيع محفظة مشاريعها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، تواكب "كيوب للتطوير" الطلب المتزايد لسوق العقارات المتنامي في الدولة، مع التزامها الثابت بتوفير أعلى مستويات الجودة، من خلال تعاونها مع مهندسين معماريين مشهورين عالمياً، ومقاولين محليين متفانين، يهتمّون بأدقّ التفاصيل، بدءاً من التصميم مروراً بمراحل التشييد وصولاً إلى النتيجة النهائية التي تجسد كل هذه القيم.

منذ إطلاقها بنجاح في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل "كيوب للتطوير" على ضخّ ما يوازي 2,6 مليار درهم إماراتي في دبي وحدها، بحلول العام 2025، فيما تشمل محفظتها الواسعة من العقارات 623,354 قدماً مربعاً من الأراضي، و2,291,946 قدم مربع من المساحات المبنية، ما يشكل رصيداً هائلاً لعملائها. استثمروا في مستقبلٍ ميزاته الجودة والابتكار والاستدامة مع "كيوب للتطوير".

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